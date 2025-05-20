«Влияет образ жизни, особенно в прошлом»: почему Топалова называют «резко постаревшим»
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Певец Влад Топалов не так часто рассказывает о себе и редко выходит в свет. Его супруга Регина Тодоренко куда активнее делится подробностями их семейной жизни и публикует фото. Поклонники отмечают, что на лице 39-летнего артиста много морщин. Реконструктивно-пластический хирург и онколог Максим Усунгван в беседе с сайтом «Страсти» высказался о внешности мужчины и дал совет, как ему выглядеть моложе.
Специалист отметил, что Влад Топалов выглядит хорошо и в целом соответствует своему возрасту. Однако нельзя не заметить наличие морщин — особенно в области носогубных складок и вокруг глаз.
«На состояние кожи, безусловно, влияет образ жизни, особенно в прошлом. Артист открыто рассказывал о своей борьбе с зависимостями, а такие факторы неизбежно отражаются на внешности: снижаются внутренние резервы организма, нарушается микроциркуляция, замедляется выработка коллагена — все это отражается на внешности»,
Максим Вячеславович Усунгван
Реконструктивно-пластический хирург, онколог
Хирург не увидел у Влада тяжелых возрастных изменений – таких как выраженный птоз, «брыли» или провисание овала лица. Лицо сохраняет четкие контуры, а общее впечатление — живое и гармоничное.
«Судя по последним фотографиям и видео в соцсетях, у Влада нет признаков пластических операций или даже базовых инъекционных процедур — таких как ботулотоксин, филлеры или биоревитализация»,
Максим Вячеславович Усунгван
Реконструктивно-пластический хирург, онколог
Эксперт добавил, что у Влада Топалова яркая мимика и обаятельная улыбка — это его сильные стороны и важная часть имиджа. По словам хирурга, многие артисты опасаются, что после пластических вмешательств лицо может утратить эмоциональность и ту самую «искру», и такие опасения вполне оправданы.
«Возможно, именно поэтому он сознательно избегает подобных процедур, воспринимая естественное старение как элемент своей индивидуальности. Его фирменная улыбка — это не просто черта внешности, а узнаваемый «бренд». Очевидно, он не хочет потерять эту «фишку»,
Максим Вячеславович Усунгван
Реконструктивно-пластический хирург, онколог
Тем временем в социальных сетях не утихают обсуждения: прибегнет ли Влад к пластике?
«Со своей стороны могу сказать следующее: с учетом текущего состояния кожи и общего внешнего вида, прибегать к хирургическим вмешательствам на данном этапе я бы не рекомендовал — в этом просто нет необходимости. Гораздо рациональнее ограничиться щадящими косметологическими процедурами: инъекционными и аппаратными методиками, которые позволяют освежить лицо, улучшить качество кожи и деликатно скорректировать возрастные изменения без утраты естественности и мимики»,
Максим Вячеславович Усунгван
Реконструктивно-пластический хирург, онколог