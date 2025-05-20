«Влияет образ жизни, особенно в прошлом»: почему Топалова называют «резко постаревшим»

Певец Влад Топалов не так часто рассказывает о себе и редко выходит в свет. Его супруга Регина Тодоренко куда активнее делится подробностями их семейной жизни и публикует фото. Поклонники отмечают, что на лице 39-летнего артиста много морщин. Реконструктивно-пластический хирург и онколог Максим Усунгван в беседе с сайтом «Страсти» высказался о внешности мужчины и дал совет, как ему выглядеть моложе.

Специалист отметил, что Влад Топалов выглядит хорошо и в целом соответствует своему возрасту. Однако нельзя не заметить наличие морщин — особенно в области носогубных складок и вокруг глаз.