«Это его слабое место»: что делал со своей внешностью певец Алексей Воробьев
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Певец Алексей Воробьев восхищает поклонников не только своими вокальными данными, но и эффектной внешностью. Многие отмечают, что 37-летний артист выглядит моложе своего возраста. Реконструктивно-пластический хирург, онколог Максим Усунгван в беседе с сайтом «Страсти» поделился мнением о звезде и порассуждал о том, мог ли Алексей делать какие-либо процедуры для красоты.
Специалист подчеркнул, что Алексей Воробьев производит очень благоприятное впечатление — он молодо выглядит, ухожен, и у него открытое, живое лицо. Это сразу располагает к себе. Видно, что он следит за собой, при этом не перегибает в стремлении к идеалу — и именно за счет этого остается естественным.
«Если посмотреть на фотографии Алексея за последние 10–15 лет, можно отметить, что глобальных изменений в его лице не происходило. Это позволяет предположить, что он не прибегал к пластической хирургии. По крайней мере, следов радикальных вмешательств — ринопластики, блефаропластики или подтяжек — не видно. Все сохраняется в пределах возрастной нормы, что говорит либо об отказе от операций, либо об их грамотном, деликатном выполнении (что, опять же, маловероятно — скорее всего, обходится без них). Особенно это видно на фоне естественно изменяющейся мимики — лицо не «заморожено», как часто бывает после агрессивных вмешательств»,
Максим Вячеславович Усунгван
Реконструктивно-пластический хирург, онколог
Но хирург отметил, что внешний вид певца говорит о регулярном уходе — вероятно, он все же обращается к косметологам. По его мнению, это может быть: легкая ботулинотерапия в области лба и межбровья — скорее всего, лоб «делался». Выглядит аккуратно, ненавязчиво, и работает именно на поддержание — не на переделку.
«Следует отметить, что у Алексея достаточно активная мимика, особенно в области глаз. Видны естественные морщины вокруг глаз и легкое опущение верхнего века — это его слабое место, как у многих мужчин после 35 лет. Тем не менее, в его случае это не придает усталости — наоборот, добавляет индивидуальности и не мешает обаянию. Тем более, что он артист — выразительная мимика для него скорее плюс. На некоторых фотографиях заметна ретушь или использование фильтров — кожа выглядит идеально гладкой, без пор и текстуры. Но опять же, для его профессии это нормально»,
Максим Вячеславович Усунгван
Реконструктивно-пластический хирург, онколог
Специалист напомнил, что Алексей перенес инсульт, и это, несомненно, делает его подход к любым вмешательствам более осознанным. Он сто раз подумает, прежде чем решится на инвазивную процедуру — и это правильно. При его внешности и образе жизни на данном этапе серьезные хирургические вмешательства ему не нужны.
«Совет от меня — продолжать регулярный, но щадящий уход у косметолога. Пока работает косметология — зачем прибегать к хирургическим вмешательствам. Хочу также отметить, что все работает в комплексе: нет смысла ждать 70 лет, чтобы потом «все отрезать». Лучше начать с мягкой косметологии уже в 35-40, и тогда в 50 любое вмешательство пройдет легче, даст более естественный результат и не потребует радикальных мер»,
Максим Вячеславович Усунгван
Реконструктивно-пластический хирург, онколог
Хирург подчеркнул, что вопреки распространенному мифу, мужчины переживают о внешности не меньше женщин. По опыту специалиста, начиная примерно с 37 лет, у мужчин появляется осознанная потребность обращаться к косметологу или пластическому хирургу. Просто они делают это тише.
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