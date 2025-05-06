«Это его слабое место»: что делал со своей внешностью певец Алексей Воробьев

Певец Алексей Воробьев восхищает поклонников не только своими вокальными данными, но и эффектной внешностью. Многие отмечают, что 37-летний артист выглядит моложе своего возраста. Реконструктивно-пластический хирург, онколог Максим Усунгван в беседе с сайтом «Страсти» поделился мнением о звезде и порассуждал о том, мог ли Алексей делать какие-либо процедуры для красоты.

Специалист подчеркнул, что Алексей Воробьев производит очень благоприятное впечатление — он молодо выглядит, ухожен, и у него открытое, живое лицо. Это сразу располагает к себе. Видно, что он следит за собой, при этом не перегибает в стремлении к идеалу — и именно за счет этого остается естественным.