Вкололи жир в лицо: хирург прокомментировала очередную пластику Довлатовой
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Телеведущая Алла Довлатова в очередной раз решила прибегнуть к помощи пластического хирурга. На этот раз она сделала блефаропластику нижних век и параллельно — трансплантацию жировой ткани в области, более всего нуждающиеся в коррекции.
«Жир был взят из внутренней поверхности бедер и из-под коленок», - открыто рассказала Алла о процедуре.
Неожиданно Довлатова поверглась резкой критике из-за этих изменений. Портал «Страсти» решил узнать у пластического хирурга Мадины Байрамуковой, что это за операция, и, вообще, надо ли Довлатовой так часто делать операции.
«Давайте посмотрим на Аллу. Первое, что бросается в глаза – своеобразная форма губ. Можно предположить, что когда-то был инъецирован биополимерный гель. Кажется, с этого времени и начинается критика в ее адрес. Хотя мы знаем, что не всегда губы с полимером выглядят так, какими их задумывали изначально. Биополимерный гель может мигрировать, может вызывать разрастание соединительной грубой волокнистой ткани, и губы приобретают не тот вид, который был задуман, и имеют не тот объем».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Эксперт прокомментировала недавнюю операцию звезды. По ее мнению, Довлатова не делала чего-то чрезмерного для своего возраста.
«Вообще, нижнее веко — особая зона. Кожа здесь очень тонкая, подвержена растяжениям, особенно у тех, у кого генетически есть склонность к мешкам под глазами. Даже с хорошей генетикой и уходом к 40 годам мы получаем избыточный кожный лоскут в этой зоне. Да, мы до какого-то времени прорабатываем препаратами, но рано или поздно мы обращаемся к пластической хирургии для того, чтобы этот кожный лоскут иссечь. Это абсолютно естественная омолаживающая операция, которая не считается чрезмерной».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Мадина рассказала и про липофилинг. По ее словам, каждый человек в силу возраста подвержен липодистрофии. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей.
«У кого, допустим, в молодости было тонкое одухотворенное лицо, у них липодистрофия, естественно, идет гораздо более быстрыми темпами. Но и всех других уходит подкожный жир с лица. А так как в области под глазами (и тыльной поверхности рук тоже) у нас и так жировая прослойка очень тонкая, практически отсутствует (сюда же добавляется уменьшение объема лицевых мышц), мы получаем скелетизацию супраорбитальной зоны и скелетизацию кистей рук. На ручках у нас начинают контурить расширенные вены, это выглядит не очень эстетично. Также не вполне красиво выглядит зона под глазами. И здесь самым лучшим выбором является липофилинг. Поэтому я не вижу никакой чрезмерности в изменениях, которые сопровождают Довлатову. То, что у нее синяки, отеки — нормальный процесс реабилитации. Пройдет время, пройдут отеки и будет хороший результат. Словом, я оцениваю ее преображение, в общем и целом, позитивно».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Специалист отметила, что об окончательных результатах можно говорить после полной реабилитации.
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