Вкололи жир в лицо: хирург прокомментировала очередную пластику Довлатовой

Телеведущая Алла Довлатова в очередной раз решила прибегнуть к помощи пластического хирурга. На этот раз она сделала блефаропластику нижних век и параллельно — трансплантацию жировой ткани в области, более всего нуждающиеся в коррекции.

«Жир был взят из внутренней поверхности бедер и из-под коленок», - открыто рассказала Алла о процедуре.

Неожиданно Довлатова поверглась резкой критике из-за этих изменений. Портал «Страсти» решил узнать у пластического хирурга Мадины Байрамуковой, что это за операция, и, вообще, надо ли Довлатовой так часто делать операции.