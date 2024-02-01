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Опубликовано 01 февраля 2024, 22:00
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Пластика или гены: как актрисе Анне Ковальчук удалось сохранить свою красоту

Хирург Байрамукова предположила, что актриса Анна Ковальчук прибегала к филлерам.
Пластика или гены: как актрисе Анне Ковальчук удалось сохранить свою красоту

© Starface.ru

Актриса Анна Ковальчук стабильно входит в десятку самых красивых звезд России. Многие отмечают, что она смогла сохранить красоту и молодость, несмотря на идущие годы. Портал «Страсти» попросил врача дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову изучить внешность актрисы и подсказать, какие процедуры она рекомендовала бы Анне.

«Безусловно, Анна – красивая женщина, очень яркая и харизматичная. Глядя на нее в молодом возрасте, сказать, что ей нужны какие-то изменения, наверное, ни у кого бы не повернулся язык. Хотя в реальной жизни таким ярким незаурядным женщинам зачастую не хватает уверенности в себе для того, чтобы оставаться абсолютно естественными. И стремясь к каким-то стандартам красоты, они прибегают к тем или иным изменениям внешности. То есть какой бы красивой ни была женщина, она стремится к какому-то нарисованному у себя в голове идеалу. Конечно, будучи женщиной хоть и красивой, но не с классической внешностью, она могла бы поддаться импульсу и что-то в себе изменить, хотя никакой нужны в этом не было. Но Анна, думается, и сама понимает, в чем ее изюминка».

Мадина Байрамукова

Пластический хирург

Эксперт отметила, что, глядя на сегодняшние фотографии 46-летней Ковальчук, можно с уверенностью сказать, что никаких серьезных пластических операций у нее не было. Но есть подозрения, что она прибегала к филлерам, к ботулиническиму нейропротеиному, но глобальных изменений точно не было, радикальных манипуляций с лицом (например, с объемом) специалист не видит.

По словам Мадины, по актрисе видно, что она ухаживает за собой. Возможно, присутствуют уходовые салонные процедуры, незначительные инъекции, аппаратные процедуры.

Пластика или гены: как актрисе Анне Ковальчук удалось сохранить свою красоту

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Что бы я порекомендовала Анне, глядя на ее фото? Я считаю, что мы должны уважать выбор человека. Если он выбрал для себя не прибегать ни к каким серьезным вмешательствам и взрослеть, скажем так, достойно и естественно, то надо действовать в этом направлении. Можно рекомендовать Анне продолжать ухаживать за собой. Если говорить о домашнем уходе, то это кремы, сыворотки, маски для лица, скрабы — все с пометкой «40+». Из аппаратных процедур я бы посоветовала ей те, которые направлены на улучшение качества кожи и лифтинг. Это, например, игольчатый RF-лифтинг Fractora, Альтера-терапия (Ultherapy) и RF-лифтинг Thermage. Любая из этих процедур рекомендована с частотой раз в год или полтора. Также ей подойдет мезотерапия, введение таких активных веществ как пептиды, полинуклеиновые кислоты, витамины, минералы».

Мадина Байрамукова

Пластический хирург

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