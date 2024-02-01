Пластика или гены: как актрисе Анне Ковальчук удалось сохранить свою красоту

Эксперт отметила, что, глядя на сегодняшние фотографии 46-летней Ковальчук, можно с уверенностью сказать, что никаких серьезных пластических операций у нее не было. Но есть подозрения, что она прибегала к филлерам, к ботулиническиму нейропротеиному, но глобальных изменений точно не было, радикальных манипуляций с лицом (например, с объемом) специалист не видит.

По словам Мадины, по актрисе видно, что она ухаживает за собой. Возможно, присутствуют уходовые салонные процедуры, незначительные инъекции, аппаратные процедуры.