«Чтобы его не заподозрили»: хирург рассказал, какие процедуры на лице скрывает Сергей Безруков
Пластический хирург Вдовин рассказал, как Безруков скрывает походы к косметологу.
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Пластический хирург Александр Вдовин высказался о внешности одного из самых привлекательных актеров Сергея Безрукова. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт отметил, что 50-летний артист обращается к специалистам, но делает все очень аккуратно.
Вдовин отметил, что Безруков находится в очень хорошей физической форме и прекрасно выглядит, и является ярким примером того, что внешний вид человека зависит от множества факторов. В первую очередь, конечно, от генетики. Но помимо генетики еще и от заботы о себе.
По словам пластического хирурга, на сегодняшний день не только женщины, но и мужчины-артисты прибегают к тем или иным процедурам, позволяющим не только сохранить молодость и внешнюю привлекательность, но взрослеть красиво и достойно. Он считает, что Сергей не стал исключением.
«Глядя на фотографии Безрукова, становится понятно, что к серьезным изменениям во внешности актер не прибегал. В то же время можно предположить, что артист посещает время от времени косметолога и делает некоторые процедуры. Скорее всего аппаратные, направленные на лифтинг, борьбу с морщинами и уплотнение кожного лоскута. Трудно сказать делает ли Безруков инъекции для увлажнения кожи по типу биоревитализантов, но он однозначно прибегает к уколам ботулотоксина, чтобы скорректировать излишнюю мимическую активность в области лба. Сегодня уколами можно незначительно скорректировать мимику, чтобы это смотрелось естественно, но в то же время не вело к образованию заломов. При этом артист не трогает область вокруг глаз, возможно специально, чтобы его не заподозрили в прибегании к омолаживающим процедурам. Заметны ярко выраженные гусиные лапки в уголках глаз и небольшое нависание верхнего века. Можно было бы порекомендовать ему сделать блефаропластику, чтобы устранить эти визуальные несовершенства».
Александр Вдовин
Пластический хирург
По мнению эксперта, Сергей выглядит отлично. Скорее всего, он находит время на спорт, придерживается правильного питания и регулярно ухаживает за собой, чтобы сохранять статус одного из самых обаятельных и привлекательных актеров России.
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