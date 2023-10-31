«Чтобы его не заподозрили»: хирург рассказал, какие процедуры на лице скрывает Сергей Безруков

Пластический хирург Александр Вдовин высказался о внешности одного из самых привлекательных актеров Сергея Безрукова. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт отметил, что 50-летний артист обращается к специалистам, но делает все очень аккуратно.

Вдовин отметил, что Безруков находится в очень хорошей физической форме и прекрасно выглядит, и является ярким примером того, что внешний вид человека зависит от множества факторов. В первую очередь, конечно, от генетики. Но помимо генетики еще и от заботы о себе.

По словам пластического хирурга, на сегодняшний день не только женщины, но и мужчины-артисты прибегают к тем или иным процедурам, позволяющим не только сохранить молодость и внешнюю привлекательность, но взрослеть красиво и достойно. Он считает, что Сергей не стал исключением.