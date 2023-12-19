Веснушки и щечки исчезли, а грудь подтянулась: хирург разоблачил Лену Катину

Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала об изменениях во внешности певицы Лены Катиной. Экс-солистка группы «Тату» недавно вышла в свет впервые после вторых родов и вызвала слова восхищения буквально у всех. Певица действительно выглядела потрясающе: постройневшая, с сияющими глазами и красивой укладкой. Многие отметили, что Лена несколько изменилась, и речь не только о фигуре. У нее стал более открытым взгляд и, кажется, изменился даже тон кожи.

В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» специалист предположила, что звездная мама обращалась к специалистам. Она обратила внимание на фотографии звезды разных лет. Раньше у нее были щечки, а сейчас они исчезли. По мнению Мадины, это связано не только с возрастом. Скорее всего, Лене удаляли комки Биша.