Веснушки и щечки исчезли, а грудь подтянулась: хирург разоблачил Лену Катину
Хирург Байрамукова убеждена, что певица Лена Катина делала подтяжку груди и век.
© Kashaev Pavel/East News
Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала об изменениях во внешности певицы Лены Катиной. Экс-солистка группы «Тату» недавно вышла в свет впервые после вторых родов и вызвала слова восхищения буквально у всех. Певица действительно выглядела потрясающе: постройневшая, с сияющими глазами и красивой укладкой. Многие отметили, что Лена несколько изменилась, и речь не только о фигуре. У нее стал более открытым взгляд и, кажется, изменился даже тон кожи.
В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» специалист предположила, что звездная мама обращалась к специалистам. Она обратила внимание на фотографии звезды разных лет. Раньше у нее были щечки, а сейчас они исчезли. По мнению Мадины, это связано не только с возрастом. Скорее всего, Лене удаляли комки Биша.
«Также, рассматривая фотографии певицы, я обратила внимание на одну не слишком удачную, которая говорит о том, что комки Биша убрали, а слизистую не подшили. То есть, скорее всего, удаление комков Биша ей сделали изолированно. Но потом, видимо, этот нюанс подправили, поскольку именно сейчас у нее все хорошо, мы видим идеальный овал лица. За счет чего он подтянулся, сложно сказать. Может, был нитевой лифтинг, может, сделали вторым этапом пластику слизистой в дополнение к удалению комков Биша. Также очень заметны изменившиеся верхние веки Лены. На подростковых фотографиях мы видим довольно объемное веко, и уже тогда переходная складка приблизилась к ресничному краю. Обычно у людей с таким строением лица очень рано начинает проявляться одутловатое, склонное к отекам верхнее веко. Но если мы посмотрим свежие фото, то у Лены достаточно распахнутый взгляд, что говорит однозначно в пользу того, что была сделана верхняя блефаропластика».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Пластический хирург считает, что Катина прибегала к ботоксу и дермальным филлерам, но все процедуры делала в умеренных количествах.
«Кроме того, могу заподозрить, что Лена прибегает к отбеливающим процедурам, потому что сейчас у нее нет таких заметных веснушек, как в юности. Это может быть и мезотерапия, и пилинги, и самый современный метод — фототерапия. Если говорить о фигуре Лены, то на ее фото в подростковом возрасте мы видим достаточно пышные формы в области декольте. Как мы знаем, пышная грудь чаще бывает подвержена явлениям птоза. Поэтому глядя на нынешние ее фотографии с открытым декольте, можно предположить, что была сделана также и подтяжка груди».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
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