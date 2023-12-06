Привлекательный холостяк: какие процедуры для поддержания красоты делает Тимур Родригез

«Я изучила сегодняшние фото Тимура и более ранние, в том числе детские. Честно скажу: особых чудес я не вижу. Все-таки возраст 44 года – это не 54 и не 64. Он еще достаточно молодой. Сказать, что его внешность претерпела какие-то кардинальные изменения, я не могу. Если сравнивать нынешние фотографии даже со школьными, он остался примерно таким же. У Тимура достаточно специфическая внешность такого мальчика-подростка, вздернутый носик, который в 100 процентах случаях дает возможность обладателю такой формы носа выглядеть на 5-10 лет младше своего возраста. Верхние веки немного припухшие, изначально чуть нависающие, но они тоже не претерпели изменений. Словом, следов каких-то хирургических вмешательств я не увидела. Я вижу только человека, у которого очень хорошая генетика – заметно, что кожа у него плотная, эластичная, с хорошим тонусом. Плюс ко всему, он явно ухаживает за собой».