Привлекательный холостяк: какие процедуры для поддержания красоты делает Тимур Родригез
Хирург Байрамукова заявила, что Тимур Родригез регулярно посещает косметолога.
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Тимур Родригез в сентябре объявил о разводе с женой Анной, с которой прожил 16 лет. И – комика сразу же его записали в завидные женихи. Ну и он сам, конечно, прилагает все усилия, чтобы занять верхние строчки в списке самых привлекательных холостяков. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала, что думает о фигуре и лице артиста.
Тимур время от времени публикует свои фото с обнаженным торсом и вообще всячески подчеркивает, что «в 44 можно выглядеть лучше, чем в 22». Мы попросили пластического хирурга Мадину Байрамукову изучить фото телеведущего и предположить, к каким вообще процедурам прибегал (и прибегал ли) Родригез?
«Я изучила сегодняшние фото Тимура и более ранние, в том числе детские. Честно скажу: особых чудес я не вижу. Все-таки возраст 44 года – это не 54 и не 64. Он еще достаточно молодой. Сказать, что его внешность претерпела какие-то кардинальные изменения, я не могу. Если сравнивать нынешние фотографии даже со школьными, он остался примерно таким же. У Тимура достаточно специфическая внешность такого мальчика-подростка, вздернутый носик, который в 100 процентах случаях дает возможность обладателю такой формы носа выглядеть на 5-10 лет младше своего возраста. Верхние веки немного припухшие, изначально чуть нависающие, но они тоже не претерпели изменений. Словом, следов каких-то хирургических вмешательств я не увидела. Я вижу только человека, у которого очень хорошая генетика – заметно, что кожа у него плотная, эластичная, с хорошим тонусом. Плюс ко всему, он явно ухаживает за собой».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Специалист отметила, что по внешнему виду шоумена можно сказать, что он ведет достаточно здоровый образ жизни, следит за тем, где и как он спит, что ест, что наносит на лицо. По мнению Мадины, мужчина регулярно посещает косметолога и делает процедуры.
«Конечно, присутствует какая-то легкая коррекция дермальными филлерам. Может, коррекция зоны носогубных морщин. Может быть, некоторая легкая коррекция скуловой зоны. Возможно. Скорее всего, это регулярные инъекции ботулотоксина. Ничего большего я не вижу».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Мадина также рассказала о том, что думает о фигуре шоумена. Она считает, что Тимур не прибегал к липосакции или другим высокоинвазивным процедурам. Скорее всего, он активно занимается спортом и использует скрабы для тела, а также делает массажи.
«Может быть, какие-то процедуры типа LPG, эндосфера, например. Словом, внешность говорит о том, что хозяин к своему телу относится как к храму, он ценит то, что ему дано генетически, поддерживает и дополняет это хорошим глубоким качественным регулярным уходом».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог