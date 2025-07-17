«Вечерние выходы – это караул»: популярный фэшн-эксперт разобрал наряды Кристины Асмус

По будням в 21:00 на телеканале «Суббота!» идут коммент-шоу «Богиня свиданий», «Богиня сыска», «Богиня шопинга» и «Чикули», в которых происходящее с героями комментируют звездными эксперты. Сегодня мы попросили фэшн-эксперта проектов, Даниила Грачева, оценить профессиональным взглядом выходы Кристины Асмус. Он разобрал наряды звезды в беседе с сайтом «Страсти».

Актриса Кристина Асмус в последнее время ходит с короткими волосами, а на публике появляется в черных нарядах. Раньше она чаще экспериментировала с разными цветами, но сейчас все ее выходы – в черном. О чем это говорит?