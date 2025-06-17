Актриса Кристина Асмус подогрела слухи о новом романе после расставания с продюсером Бурцом

Актриса Кристина Асмус продолжает интриговать публику новым романом. Она пока не подтверждает слухи, но выходит в свет с таинственным спутником. На недавнем светском мероприятии в Москве звезда «Интернов» вновь появилась с предполагаемым возлюбленным, личность которого неизвестна. Об этом сообщает Woman.ru.

Кристина пришла на премьеру фильма «Материалистка». На красной дорожке артистка позировала в одиночестве. Но за пределами камер она была вместе со спутником. Журналисты отметили, что это тот самый мужчина, с которым Асмус уже не первую неделю приписывают роман.

Слухи о том, что Кристина вновь не одинока, появились в конце мая. Ее заметили в компании неизвестного мужчины после светского мероприятия. Актриса вместе с ним ушла с премии, держась за руки.

Напомним, что еще в начале года в СМИ писали о другом романе Асмус. В окружении актрисы говорили, что она встречалась с продюсером Ильей Бурцом. Ради нее представитель киноиндустрии даже оставил семью. Также, по слухам, именно из-за этих отношений Кристина рассталась с экс-бойфрендом Романом Евдокимовым.

Ранее Кристина Асмус выполнила акробатический трюк после операции.