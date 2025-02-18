«В застиранном халате и трениках»: почему Анита Цой живет с мужем в разных домах
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Певица Анита Цой давно и счастливо замужем за серьезным предпринимателем Сергеем Цоем. Всякое случалось в их семейной жизни, и певица не раз рассказывала в многочисленных интервью, что кардинально меняла свой имидж, худела, хорошела, чтобы продолжать нравиться мужу и радовать его своими преображениями. Недавно звезда заявила, что не живет вместе с супругом, а переехала в соседний дом. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, портит ли это отношения в паре.
Профессии супругов настолько разные, что вполне очевидна несхожесть их графиков и режимов дня, поэтому живут они в разных домах, хоть и на одном земельном участке. Для простого обывателя это удивительно, так как в социуме принято жить на одной территории и спать в одной постели.
Сваха напомнила историю: коронованные особы всегда жили в разных апартаментах, спали в разных спальнях, к встрече друг с другом готовились и ходили друг к другу в гости на романтические свидания. По словам эксперта, в этом есть колоссальный смысл.
«Каждый имеет свою территорию, обустраивает ее по своему вкусу и желанию, чувствует себя на ней раскованно и свободно. Таким образом, пара только подогревает интерес друг к другу, тем самым не претендуя на личное пространство каждого. Мужчина и женщина не находятся вместе 24/7, не наблюдают друг друга в дурном настроении, не спят вместе под одним одеялом, слушая храп друг друга, не дышат с утра на партнера несвежим дыханием, да и не наблюдают супруга в застиранном халате и в трениках с вытянутыми коленками»,
Анна Осипова
Сваха
Анна Осипова отметила, что утрирует, но это наглядно демонстрирует тот факт, что когда супруги не видятся круглосуточно, это романтично, приятно, присутствует томительное ожидание встречи, как перед первым свиданием. Да и крепкий сон в одиночестве – залог здоровья и хорошего настроения.
«Безусловно, для каждого супружеского союза свои критерии, и кто-то не представляет, как можно спать в разных комнатах, а еще хуже, о ужас, жить в разных домах! Но времена меняются, ритм жизни зашкаливает, порой, побыть «в домике» жизненно необходимо для здорового эмоционального настроя. Вот и семья Цой выбрала комфортный для себя стиль жизни и, судя по тому, что они столько лет вместе, это идет только на пользу их и так крепкому браку!»
Анна Осипова
Сваха
Ранее сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти» о том, что на самом деле связывает певца SHAMAN и Мизулину.