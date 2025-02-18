«В застиранном халате и трениках»: почему Анита Цой живет с мужем в разных домах

Певица Анита Цой давно и счастливо замужем за серьезным предпринимателем Сергеем Цоем. Всякое случалось в их семейной жизни, и певица не раз рассказывала в многочисленных интервью, что кардинально меняла свой имидж, худела, хорошела, чтобы продолжать нравиться мужу и радовать его своими преображениями. Недавно звезда заявила, что не живет вместе с супругом, а переехала в соседний дом. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, портит ли это отношения в паре.

Профессии супругов настолько разные, что вполне очевидна несхожесть их графиков и режимов дня, поэтому живут они в разных домах, хоть и на одном земельном участке. Для простого обывателя это удивительно, так как в социуме принято жить на одной территории и спать в одной постели.

Сваха напомнила историю: коронованные особы всегда жили в разных апартаментах, спали в разных спальнях, к встрече друг с другом готовились и ходили друг к другу в гости на романтические свидания. По словам эксперта, в этом есть колоссальный смысл.