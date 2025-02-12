«Без сомнений»: что на самом деле связывает певца SHAMAN и Мизулину

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в последнее время часто появляются вместе. Они поддерживают друг друга на мероприятиях, обмениваются сообщениями в соцсетях и загадочно улыбаются после вопросов от журналистов. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», что объединяет двух звезд – дружба или что-то большее?

Эксперт отметила, что SHAMAN и Екатерина Мизулина на данный момент – самая обсуждаемая пара нашего медийного пространства. Поклонники не зря задаются вопросом, между ними пиар или настоящая симпатия?

«Не все так однозначно», – отметила сваха.

Она пояснила, что присмотревшись к их совместным публикациям, можно многое увидеть. Человек знающий и внимательный, может уловить детали, которые расскажут то, что неведомо простому обывателю.