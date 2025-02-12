«Без сомнений»: что на самом деле связывает певца SHAMAN и Мизулину
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в последнее время часто появляются вместе. Они поддерживают друг друга на мероприятиях, обмениваются сообщениями в соцсетях и загадочно улыбаются после вопросов от журналистов. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», что объединяет двух звезд – дружба или что-то большее?
Эксперт отметила, что SHAMAN и Екатерина Мизулина на данный момент – самая обсуждаемая пара нашего медийного пространства. Поклонники не зря задаются вопросом, между ними пиар или настоящая симпатия?
«Не все так однозначно», – отметила сваха.
Она пояснила, что присмотревшись к их совместным публикациям, можно многое увидеть. Человек знающий и внимательный, может уловить детали, которые расскажут то, что неведомо простому обывателю.
«То, что это пиар – без сомнений. Но и то, что Ярослав безумно нравится Екатерине – истинная правда. Стоит только посмотреть, как она на него смотрит, как становится понятно, что он ей глубоко симпатичен. Да и немудрено: Дронов красивый, умный, талантливый, харизматичный, по нему полстраны сходит с ума, и Екатерина не исключение. Но вот с его стороны – совершенно иная картина. Да, он улыбается, но видно, что для него это взаимовыгодная дружба, но никак не отношения «мужчина-женщина»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха считает, что певец сейчас занят возвращением своего пошатнувшегося рейтинга и уж точно не готов к любовным приключениям, на которые нужно время, силы, а главное, желание.
«Желание у него есть только работать, развиваться и пополнять ряды своих поклонников. Слишком долго он шел к этой славе, чтобы оказаться связанным отношениями с женщиной, тем самым, забрав надежду у миллионов девчонок по всей стране»,
Анна Осипова
Сваха
Но Анна не исключает, что пиар может легко превратиться в настоящую любовь. Она считает, что развязка этой истории уже близка.
Ранее сваха Осипова рассказала, почему женщины влюбляются в Марата Башарова.