«В синяках и на грани»: почему женщины влюбляются в Марата Башарова

Актер Марат Башаров имеет скандальную репутацию, но каждый раз после громкого расставания находит новую возлюбленную, которая моложе предыдущей. Недавно звезда появился на людях с 38-летней актрисой Асей Борисовой. Она не отходила от спутника и обнималась с ним. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, чем женщин так привлекает Башаров, которого несколько раз обвиняли в рукоприкладстве и алкоголизме.

Марат Башаров – один из самых неоднозначных актеров нашего времени, и как бы он не портил свою репутацию алкогольными загулами и агрессивными выходками, он также востребован в профессии, а рядом с ним всегда очаровательные спутницы. Как ему это удается?