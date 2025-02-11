«В синяках и на грани»: почему женщины влюбляются в Марата Башарова
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Актер Марат Башаров имеет скандальную репутацию, но каждый раз после громкого расставания находит новую возлюбленную, которая моложе предыдущей. Недавно звезда появился на людях с 38-летней актрисой Асей Борисовой. Она не отходила от спутника и обнималась с ним. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, чем женщин так привлекает Башаров, которого несколько раз обвиняли в рукоприкладстве и алкоголизме.
Марат Башаров – один из самых неоднозначных актеров нашего времени, и как бы он не портил свою репутацию алкогольными загулами и агрессивными выходками, он также востребован в профессии, а рядом с ним всегда очаровательные спутницы. Как ему это удается?
«Мой ответ – его невероятная мужская харизма и очарование «плохого парня». Не секрет, что хорошие девочки всегда отдают предпочтение хулиганам, нежели хорошим парням. Согласитесь, что в школе нас, девочек, мало привлекали «интеллигентные душнилы», а вот те, кто в синяках и на грани выгона без аттестата – о, да! Именно такие притягивали, как магнит. В этом есть что-то первобытное, на уровне глубинных инстинктов. Сила всегда завораживает, причем, любая»,
Анна Осипова
Сваха
Анна Осипова ответила на вопрос, почему новых избранниц Башарова не пугает его скандальное прошлое.
«Да все просто. Каждая из них в глубине души лелеет надежду на то, что вот уж рядом с ней он точно не будет себя так вести и изменится. Дай-то Бог. Всем будет хорошо, если Марат «успокоится», не растеряв при этом свое мужское обаяние!»
Анна Осипова
Сваха