«Мать она, конечно, тревожная»: мешает ли Ирина Круг построить личную жизнь 22-летнему сыну
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Сын Михаила и Ирины Круг повзрослел и стал строить свою карьеру, а также личную жизнь. Поклонники заметили, что 22-летний наследник на всех мероприятиях появляется с матерью. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти» о том, не мешает ли это в поисках возлюбленной.
Александр Круг – новая восходящая звезда нашего российского шоу-бизнеса. Парень засветился в самых разнообразных телепроектах и произвел на публику самое благоприятное впечатление.
«22 года – еще совсем юный возраст для создания семьи. Это в наше время в этом возрасте уже женились и рожали детей. Времена изменились, и молодежь озадачена саморазвитием больше, чем созданием семьи. Парень точно сейчас нацелен на карьерный рост в профессии, нежели устройством своей личной жизни. Сходство со своим знаменитым отцом, Михаилом Кругом, прибавляет ему шансов на успех в творчестве, а вот ближе к 30-ти уже можно будет подумать и о семье»,
Анна Осипова
Сваха
Почему Александр везде появляется с мамой, Ириной Круг?
«Ну во-первых, у них творческий союз и их совместные выходы в свет – это неотъемлемая часть пиара. Безусловно, Ирина очень любит сына, и стремиться всячески ему помочь в становлении, почему нет? Видно, что мать она, конечно, тревожная, но очень любящая и сильная духом»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, что «Овен» по гороскопу, рожденная 29 марта, Ирина Круг является личностью сильной, но эмпатичной и сопереживающей. Саша по гороскопу «Близнецы», рожденный 26 мая, является человеком легким, позитивным, воздушным, но при этом зрелым и целеустремленным.
«Несмотря на внешнюю мягкость, он такой настоящий «мужичок», который готов брать на себя ответственность. Уверена, что его будущей избраннице будет с ним надежно и спокойно. А вот маме его спутнице жизни нужно понравиться обязательно! Это без вариантов»,
Анна Осипова
Сваха