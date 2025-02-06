«Мать она, конечно, тревожная»: мешает ли Ирина Круг построить личную жизнь 22-летнему сыну

Сын Михаила и Ирины Круг повзрослел и стал строить свою карьеру, а также личную жизнь. Поклонники заметили, что 22-летний наследник на всех мероприятиях появляется с матерью. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти» о том, не мешает ли это в поисках возлюбленной.

Александр Круг – новая восходящая звезда нашего российского шоу-бизнеса. Парень засветился в самых разнообразных телепроектах и произвел на публику самое благоприятное впечатление.