В образе Нелли Уваровой: стилист прокомментировала Ивлееву в очках на показе Prada

Стилист Дарья Порхулёва высказалась об образе актрисы и блогерши Насти Ивлеевой на недавнем показе итальянского модного Дома Prada. Эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» похвалила выбор российской звезды, но сравнила ее с героиней сериала «Содержанки».

Ивлеева была счастлива присутствовать на таком мероприятии, но вышла на публику в образе Нелли Уваровой из «Не родись красивой», недавно появившейся в новом сезоне сериала «Содержанки». Именно так подумала стилист, когда увидела блогершу на показе.