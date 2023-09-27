В образе Нелли Уваровой: стилист прокомментировала Ивлееву в очках на показе Prada
Стилист Порхулёва назвала Ивлееву в Prada копией героини сериала «Содержанки».
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Стилист Дарья Порхулёва высказалась об образе актрисы и блогерши Насти Ивлеевой на недавнем показе итальянского модного Дома Prada. Эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» похвалила выбор российской звезды, но сравнила ее с героиней сериала «Содержанки».
Ивлеева была счастлива присутствовать на таком мероприятии, но вышла на публику в образе Нелли Уваровой из «Не родись красивой», недавно появившейся в новом сезоне сериала «Содержанки». Именно так подумала стилист, когда увидела блогершу на показе.
«Здесь, на мой взгляд, стоит отметить, что стилист Ивлеевой, Ксюша SMO, неспроста выбрала черно-белую гамму: это цветовое решение – безусловный тренд. А самое главное, что образ Насти отлично передает философию этого показа Prada: ирония над возвышенностью и царящий бунтарский дух».
Дарья Порхулёва
Стилист
Стилист подчеркнула, что конкретно этот образ Ивлеевой вполне мог стать отсылкой к святости в обличье порока.
«Вспоминаем фильм Насти Ивлеевой «Монастырь» и ищем смысловые и визуальные параллели. Та же «монашеская» гамма, черный рот – как символ жестокоречия монахинь из фильма».
Дарья Порхулёва
Стилист
Дарья отметила, что многие пользователи Сети раскритиковали блогершу за излишнюю худобу. Но нужно учитывать, что Насте, возможно, нравится находиться в таком весе.
«В рамках показа бренда внешний вид Насти оправдан. Едва ли майка-алкоголичка, надетая на селебрити, требует пухлых щек и горящего румянца. Все остальное – вопросы нейроэстетики. Иными словами – каждому свое красиво, господа».
Дарья Порхулёва
Стилист
Стилист также объяснила, как Ивлеевой удалось попасть на мировой показ. По ее мнению, Настю пригласили как инфлюенсера (человека, мнение которого является важным для большого числа людей, прим. «Страсти»). На показе были и другие блогеры: Наталья Османн, Надежда Стрелец, певица Ян Гэ и стилист Карина Нигай.
«Тот факт, что уже несколько дней публика так яро обсуждает появление Насти на показе в Милане, говорит о том, что она именно та персона, которая влияет на общественность и активно участвует в формировании нашего с вами мнения. Эх, Prada, не промахнулись с Настюшкой!».
Дарья Порхулёва
Стилист