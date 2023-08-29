Штраф за откровенность: почему жена рэпера Канье Уэста стала жертвой моды

Стилист Дарья Порхулёва прокомментировала образы жены рэпера Канье Уэста – Бьянки Сенсори. Девушка не стесняется выходить в свет в откровенных нарядах. Эксперт в комментарии порталу «Страсти» вынесла вердикт избраннице артиста, которой грозит штраф.

Напомним, что публичное появление Канье и его жены Бьянки наделало много шума. Дело в том, что красавица громко заявила о себе в Италии. СМИ пишут, что диве грозит штраф в размере €10 тысяч и даже тюрьма за излишнюю, по мнению жителей Флоренции, откровенность в нарядах. Стилист разобралась, где во фразе «Казнить нельзя помиловать» расставить знаки препинания.