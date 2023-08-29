Штраф за откровенность: почему жена рэпера Канье Уэста стала жертвой моды
Стилист Порхулёва рассказала о нарядах жены Канье Уэста, за которые ей грозит штраф.
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Стилист Дарья Порхулёва прокомментировала образы жены рэпера Канье Уэста – Бьянки Сенсори. Девушка не стесняется выходить в свет в откровенных нарядах. Эксперт в комментарии порталу «Страсти» вынесла вердикт избраннице артиста, которой грозит штраф.
Напомним, что публичное появление Канье и его жены Бьянки наделало много шума. Дело в том, что красавица громко заявила о себе в Италии. СМИ пишут, что диве грозит штраф в размере €10 тысяч и даже тюрьма за излишнюю, по мнению жителей Флоренции, откровенность в нарядах. Стилист разобралась, где во фразе «Казнить нельзя помиловать» расставить знаки препинания.
«Что мы видим?! Не виновата она, он сам пришел – тренд «No-pants», воспетый такими дизайнерами как Кристиан Сириано, Прабал Гурунг и Дион Ли. Покоривший сердца многих знаменитостей тренд, на мой взгляд, буквально сделал и из Бьянки fashion-жертву».
Дарья Порхулёва
Стилист
После Сенсори примеряла на себя так называемые микро-бра – крошечные бюстгальтеры.
«И тут вновь хочется воскликнуть: «Нет, не преступница она, а мод-ни-ца!» Посмотрите, как смело задали тренд на микро-бра самые именитые мировые дизайнеры. Неудивительно, что звезда решила примерить жаркие хиты подиумов на себя. Но, недооценив масштабов своих шикарных форм и их соответствия модели одежды, стала участником судебных тяжб. Не учла избранница рэпера и уместности своих модных образов. Ее вариация трендов органичнее смотрелась бы в будуаре или на отвязной вечеринке с пометкой 18+».
Дарья Порхулёва
Стилист
Стилист подчеркнула, что у Бьянки Сенсори есть смягчающее обстоятельство. Дело в том, что девушка хочет соответствовать стандартам красоты своего мужа.
«На эту мысль меня наталкивает сравнение образов Бьянки до начала отношений с супругом и ее сегодняшних образов».
Дарья Порхулёва
Стилист
Дарья Порхулёва напомнила, что образы с подиумов продемонстрированы профессионалами. Она не рекомендует повторять подобное вне домашних условий и в присутствии несовершеннолетних.