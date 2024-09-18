«В горе и в радости»: почему жена простила Мазаеву тайную дочь и алкогольную зависимость
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Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала личную жизнь певца Сергея Мазаева и объяснила, почему он до сих пор привлекает внимание женщин.
Во времена 90-х, когда в нашей стране появилась свобода, музыкальная богемная тусовка состояла не только из звезд эстрады, но и из селебрити того времени, что вряд ли подразумевало праведный образ жизни, где присутствовал не только алкоголь, но и более тяжелые пороки. Многих популярных людей, кто был в то время на волне, погубили вредные привычки. «Мазая» также не обошли стороной пагубные страсти, и во многих интервью он признавался в своих зависимостях, срывах и новых отсчетах жизни в трезвости.
«Сергей родился под знаком огненного «Стрельца», 7 декабря. Семерки – люди фартовые, везунчики по жизни, настоящие счастливчики. «Стрельцы» – одни из самых позитивных, сильных, рисковых, выносливых людей на планете. У них никогда нет камня за пазухой, даже если они совершают ошибки и делают кому-то больно, то это точно происходит не специально»,
Анна Осипова
Сваха
Многие задаются вопросом, как же жена Мазаева столько лет находится рядом с ним, прощая мужу не только пагубные пристрастия, но и обилие женщин, а также тайну о внебрачной дочери?
«Если посмотреть на звезд шоу-бизнеса, которые «завязали» с зависимостями, то мы увидим очень талантливые, харизматичные, внутренне наполненные личности, которые пришли к трезвости долгим непростым путем титанических усилий и работы над собой, что позволило им понять про жизнь много такого, что недоступно большинству «идеальных» людей, которые выпивают бокал шампанского на Новый год. И Сергей Мазаев именно из таких. Уверена, что он безмерно любит свою семью, невероятно ценит то, что его жена для него не только любимая женщина, но и друг, и брат, и партнер, с которым не страшно «…и в горе, и в радости». Ну как такого не простить?»
Анна Осипова
Сваха
Полный материал сайта «Страсти» о детстве и творческом пути Сергея Мазаева, а также о том, как он справился с алкогольной зависимостью, можно прочитать здесь.