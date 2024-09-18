«В горе и в радости»: почему жена простила Мазаеву тайную дочь и алкогольную зависимость

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала личную жизнь певца Сергея Мазаева и объяснила, почему он до сих пор привлекает внимание женщин.

Во времена 90-х, когда в нашей стране появилась свобода, музыкальная богемная тусовка состояла не только из звезд эстрады, но и из селебрити того времени, что вряд ли подразумевало праведный образ жизни, где присутствовал не только алкоголь, но и более тяжелые пороки. Многих популярных людей, кто был в то время на волне, погубили вредные привычки. «Мазая» также не обошли стороной пагубные страсти, и во многих интервью он признавался в своих зависимостях, срывах и новых отсчетах жизни в трезвости.