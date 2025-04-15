«Уже всем все доказал»: почему Овечкин назвал себя «подкаблучником» в браке

Хоккеист Александр Овечкин счастлив в браке с дочерью актрисы Веры Глаголевой Анастасией Шубской. Недавно спортсмен установил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам, а супруга с детьми поддержали его на стадионе. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась об их союзе и объяснила, почему Овечкин выбрал скромную Шубскую.

Эксперт отметила, что Овечкин – великий хоккеист планеты, а его супруга – красивая леди голубых кровей. По ее мнению, эта пара словно сошла с обложки глянцевого журнала.