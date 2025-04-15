«Уже всем все доказал»: почему Овечкин назвал себя «подкаблучником» в браке
© BRUCE BENNETT/Getty AFP/East News
Хоккеист Александр Овечкин счастлив в браке с дочерью актрисы Веры Глаголевой Анастасией Шубской. Недавно спортсмен установил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам, а супруга с детьми поддержали его на стадионе. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась об их союзе и объяснила, почему Овечкин выбрал скромную Шубскую.
Эксперт отметила, что Овечкин – великий хоккеист планеты, а его супруга – красивая леди голубых кровей. По ее мнению, эта пара словно сошла с обложки глянцевого журнала.
«Кстати, у каждого человека есть свой счастливый трехзначный код, который вычисляется путем сложения даты, месяца и года рождения и сокращения каждого значения до однозначной цифры. Так вот у Овечкина он 895, так как он родился 17. 09. 1985 года, а это значит 1+7 =8, 0+9=9, 1+9+8+5 = 5! Именно такой рекорд он поставил 6 апреля 2025 года! Мистика, совпадение, перманентный труд?»
Анна Осипова
Сваха
Как же так получилось, что эти двое создали прекрасную семью, родили двух детей и являются образцовой парой среди звезд медийного мира?
«Фундаментальные семейные ценности, которые ребенок наблюдет с детства – основа дальнейшей жизни любого человека. И я уверена, что счастливый союз двух людей возможен только в том случае, когда их базовые жизненные настройки совпадают»,
Анна Осипова
Сваха
Анна отметила, что Александр и Анастасия выросли в разных семьях, но главное в их становлении совпадает: перед ними были примеры любящих друг друга родителей, которые своей жизнью, отношением друг к другу и своим детям демонстрировали модель семьи, являющейся настоящей командой, где один за всех и все за одного.
«Овечкин – настоящая надёга, за ним, как за каменной стеной. Максимальная самореализация происходит у него на льду, и он уже все всем доказал, поэтому дома он может себе позволить быть плюшевым мишкой, как он с иронией себя называет – «каблуком». Из уст сильного, волевого и решительного мужчины это является еще одним подтверждением его мощи. Только сильные и уверенные в себе мужчины могут открыто называть себя подкаблучниками»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, что несмотря на колоссальные достижения, у этой пары все еще впереди. Александр и Настя находятся в прекрасном возрасте и в определенном статусе, что позволит им направить свои ресурсы на дальнейшее развитие, движение вперед и воспитание сыновей.
«А мне, почему-то, видится, что на двух детях они не остановятся и в ближайшее время Овечкиных на Земле станет больше»,
Анна Осипова