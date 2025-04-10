«Седина в бороду – бес в ребро»: может ли Буйнов пойти по пути Лепса и найти молодую невесту

«Буйнов находится в прекрасной физической форме: всегда стройный, подтянутый, стильный, с неизменной фирменной лучезарной улыбкой. Так выглядеть в 75 лет – дорогого стоит. В том, что Александр излучает зрелую мужскую красоту большая заслуга его супруги, Алёны, что говорит только о том, что этот брак счастливый и гармоничный, ведь то, как выглядит каждый в паре – это отражение их отношения друг к другу»,