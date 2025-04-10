«Седина в бороду – бес в ребро»: может ли Буйнов пойти по пути Лепса и найти молодую невесту
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Александр Буйнов давно и счастливо женат. Бурная молодость и грандиозный успех «Весёлых ребят» давно позади, и сейчас Александр ведет более спокойную концертную деятельность, но все также горячо любим преданными поклонниками. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, может ли артист пойти по пути коллеги Григория Лепса и найти себе молоденькую девушку.
«Буйнов находится в прекрасной физической форме: всегда стройный, подтянутый, стильный, с неизменной фирменной лучезарной улыбкой. Так выглядеть в 75 лет – дорогого стоит. В том, что Александр излучает зрелую мужскую красоту большая заслуга его супруги, Алёны, что говорит только о том, что этот брак счастливый и гармоничный, ведь то, как выглядит каждый в паре – это отражение их отношения друг к другу»,
Анна Осипова
Сваха
В мире шоу-бизнеса нередки случаи, когда после долгих лет, казалось бы, счастливого брака, популярный мужчина уходит из семьи и пускается во все тяжкие. Как говорится, «седина в бороду – бес в ребро». Стоит вспомнить Григория Лепса, нашедшего себе спутницу, которая годится ему, практически, во внучки.
«Я уверена, что семье Буйновых подобная история уже не грозит, и дело тут не в возрасте. Все всегда должно происходить в свое время, и у Александра давно уже закончился «звездный пубертат», когда кровь бурлит, голова кружится от успеха, гормоны играют, а вокруг тысячи поклонниц, которые готовы на все ради своего кумира»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, что сейчас у Буйнова время спокойного созерцания мира и получение удовольствия от своих профессиональных и жизненных достижений.
«Этот союз долгий, прочный и очень дружный. Ему не страшны никакие внешние влияния в виде молоденьких поклонниц»,
Анна Осипова
Сваха