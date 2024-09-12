«Уйти от блонда»: что случилось с волосами Анастасии Волочковой

Стилист по волосам, колорист-технолог Иван Гром рассказал в беседе с сайтом «Страсти» о состоянии волос Анастасии Волочковой. Поклонники часто критикуют балерину и советуют ей обратиться к специалисту из-за плохого вида волос. Правда ли, что у звезды сцены есть проблемы?

Эксперт отметил, что у Волочковой тотал-блонд, но наблюдаются проблемы с концами волос. Это связано с тем, что женщина хочет оставаться блондинкой, а этой категории женщин бывает сложно ухаживать за шевелюрой.