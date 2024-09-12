«Уйти от блонда»: что случилось с волосами Анастасии Волочковой
© Lomohov Anatoly/East News
Стилист по волосам, колорист-технолог Иван Гром рассказал в беседе с сайтом «Страсти» о состоянии волос Анастасии Волочковой. Поклонники часто критикуют балерину и советуют ей обратиться к специалисту из-за плохого вида волос. Правда ли, что у звезды сцены есть проблемы?
Эксперт отметил, что у Волочковой тотал-блонд, но наблюдаются проблемы с концами волос. Это связано с тем, что женщина хочет оставаться блондинкой, а этой категории женщин бывает сложно ухаживать за шевелюрой.
«У них должен быть обязательно уход. Как домашний, так и у мастера. Если блондинки хотят себе шикарные волосы, то у них должен быть не только салонный уход, но и домашний – по рекомендациям специалиста».
Иван Гром
Стилист по волосам, колорист-технолог
Глядя на фото балерины, мастер заметил, что ее волосы истончены и даже сожжены. Он объяснил, что, скорее всего, звезда не делает процедуры. По рекомендации Ивана, если Анастасии нравится быть блондинкой, то после очередного обесцвечивания она должна через две недели сделать уход у мастера. Специалист сам знает, как лучше ухаживать за такими волосами, подберет нужные ингредиенты и сделает «полезный коктейль». Кроме того, женщине нужно соблюдать правила и в домашних условиях.
«В домашнем уходе должны быть – шампунь для окрашенных волос, бальзам для восстановления, он закрывает кутикулу волоса и защищает от внешних воздействий. И маска для восстановления липидного баланса волос».
Иван Гром
Стилист по волосам, колорист-технолог
Также эксперт дал совет, какие стрижка и цвет волос лучше подойдут для внешности балерины.
«Я бы посоветовал уйти от блонда и сделать шоколадный оттенок. Она будет намного ярче, ее глаза будут подчеркнуты, идеально подойдет ее оттенку кожи. И данный цвет уберет ей минус 10 лет возраста. А по поводу стрижки, так как Анастасия на данный момент не обладает сильными волосами и длиной, я бы порекомендовал стрижку каре ровного среза».
Иван Гром
Стилист по волосам, колорист-технолог
Эксперт добавил, что визуально ровный срез создает впечатление плотных и густых волос.
Ранее стилист по волосам Иван Гром раскрыл, почему у Григория Лепса появились проплешины на голове.