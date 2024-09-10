«Присутствует алопеция»: откуда у Григория Лепса появились проплешины на голове

Стилист по волосам, колорист-технолог Иван Гром в беседе с сайтом «Страсти» рассказал об изменениях во внешности Григория Лепса. Не так давно певец появился на людях с новой прической – по бокам он выбрил волосы, а сверху оставил. Поклонники обсуждали, все ли в порядке с шевелюрой у артиста. Мы поинтересовались у специалиста, что он думает по поводу прически звезды.

«Мы неоднократно видели его смену имиджа, но она не была кардинальной. Он ходил либо с очень короткими волосами, либо немного отращивал. И был такой момент, что он совсем сильно отращивал, тогда у него были кудрявые, волнистые волосы», – высказался стилист.

Эксперт заметил, что у певца есть проблемы с волосами.

«У него присутствует алопеция, выпадение волос. И волосы очень тонкие», – заявил он.

Стилист дал свои рекомендации по поводу прически.