«Присутствует алопеция»: откуда у Григория Лепса появились проплешины на голове
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Стилист по волосам, колорист-технолог Иван Гром в беседе с сайтом «Страсти» рассказал об изменениях во внешности Григория Лепса. Не так давно певец появился на людях с новой прической – по бокам он выбрил волосы, а сверху оставил. Поклонники обсуждали, все ли в порядке с шевелюрой у артиста. Мы поинтересовались у специалиста, что он думает по поводу прически звезды.
«Мы неоднократно видели его смену имиджа, но она не была кардинальной. Он ходил либо с очень короткими волосами, либо немного отращивал. И был такой момент, что он совсем сильно отращивал, тогда у него были кудрявые, волнистые волосы», – высказался стилист.
Эксперт заметил, что у певца есть проблемы с волосами.
«У него присутствует алопеция, выпадение волос. И волосы очень тонкие», – заявил он.
Стилист дал свои рекомендации по поводу прически.
«Ему стоит носить только короткие стрижки, как и всем мужчинам, которые столкнулись с проблемой выпадения волос. Особенно, если где-то есть проблемные участки, как алопеция. Потому что короткие волосы помогают это скрыть. В таком случае они незаметны. А вот если отращивать длину, то, во-первых, по длине будут тонкие волосы – будет нездоровый вид волос. А во-вторых, будут видны все проблемные участки».
Иван Гром
Стилист по волосам, колорист-технолог
По мнению специалиста, Лепс уже прибег к пересадке волос, так как на фестивале «Новая волна» у него был полностью выбрит затылок. А фронтально-теменная зона осталась при волосах.
Кроме того, стилист по волосам прокомментировал общий образ артиста. И тут он тоже убежден, глядя на лицо Лепса, что ему стоит носить только короткую стрижку. Длинные волосы лишь добавят мужчине возраст, убежден специалист.
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