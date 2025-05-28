«Специфическая форма век»: что делала со своей внешностью Виктория Дайнеко

Все эти аппаратные процедуры часто называют альтернативой пластической хирургии, поскольку они оказывают выраженный лифтинговый эффект, улучшают качество кожи и помогают отсрочить необходимость хирургического вмешательства. Они способствуют формированию более четких скул, подтягивают овал лица и улучшают общее состояние кожи.

Выбор конкретной процедуры или комбинации процедур должен осуществляться индивидуально, после консультации с врачом-косметологом - с учетом типа кожи, возраста, имеющихся проблем и желаемого результата. Важно помнить о необходимости защиты кожи от солнца после проведения любых косметологических процедур, особенно в летний период».

Ранее пластический хирург Мадина Осман высказалась об изменившейся внешности Светланы Бондарчук.