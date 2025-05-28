«Специфическая форма век»: что делала со своей внешностью Виктория Дайнеко
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Певица Виктория Дайнеко стала чаще выходить в свет не одна, а со своим мужем. Поклонники заметили, что артистка помолодела и посвежела, о чем регулярно пишут ей в соцсетях. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман предположила в беседе с сайтом «Страсти», делала ли звезда что-то со своим лицом или у нее натуральная внешность, которую преобразили любовные чувства?
«Оценивая внешний вид, создается впечатление, что серьезных хирургических вмешательств не было. Однако, при более внимательном рассмотрении, обращает на себя внимание специфическая форма век, и особенно – приподнятые хвостики бровей. Они лишены характерного нависания, что может указывать на косметологическое вмешательство. Вероятнее всего, это либо мастерски выполненная ботулинотерапия, направленная на расслабление мышц, опускающих брови, либо эндоскопическая подтяжка верхней трети лица»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Специалист отметила, что в остальном, лицо выглядит естественно, что позволяет предположить отсутствие других серьезных пластических операций.
«Что касается косметологии, то вполне вероятно, что применялись инъекционные процедуры. Нельзя исключать ботокс в область носогубных складок. Однако, если и были какие-либо вмешательства, то они были выполнены очень аккуратно и в разумных пределах, поскольку лицо выглядит гармонично и натурально»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Мадина уверена, что Виктория уделяет внимание уходу за собой. Она считает, что у певицы здоровая и ухоженная кожа, да и вообще выглядит она неплохо.
«Что можно посоветовать Дайнеко? Если брать пластическую хирургию, то на данный момент нет явных показаний для каких-либо кардинальных изменений. Однако для улучшения качества кожи и стимуляции процессов омоложения можно рекомендовать аппаратные процедуры. Это может быть, например, игольчатый RF-лифтинг Fractora - технология фракционного радиочастотного лифтинга с использованием микроиголок. Во время процедуры тончайшие иголки проникают в кожу на заданную глубину, доставляя радиочастотную энергию непосредственно в дерму. Это вызывает контролируемое повреждение тканей, что стимулирует выработку коллагена и эластина, улучшает текстуру и упругость кожи, уменьшает выраженность морщин и рубцов, подтягивает контуры лица. Процедура обычно проводится курсом из 3-5 сеансов с интервалом в несколько недель. Результат проявляется постепенно, в течение нескольких месяцев, и сохраняется на длительное время»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Еще специалист порекомендовала Альтера-терапию (Ultherapy) - аппаратную процедуру, основанную на воздействии сфокусированным ультразвуком высокой интенсивности (HIFU) на глубокие слои кожи и SMAS (поверхностный мышечно-апоневротический слой) – каркас лица. Ультразвуковая энергия вызывает микроскопические термические повреждения в тканях, что приводит к сокращению коллагеновых волокон и стимуляции выработки нового коллагена. В результате кожа подтягивается, улучшается овал лица, уменьшаются морщины и складки, повышается упругость и эластичность кожи. Альтера-терапия обычно проводится однократно, эффект проявляется постепенно в течение 2-3 месяцев и сохраняется до 1,5-2 лет.
«Или же можно прибегнуть к RF-лифтингу Thermage. Это неинвазивная процедура, использующая радиочастотную энергию для нагрева глубоких слоев кожи и стимуляции выработки коллагена. В отличие от игольчатого RF-лифтинга, Thermage воздействует на ткани через поверхность кожи, без нарушения ее целостности. Процедура улучшает тонус и тургор кожи, разглаживает морщины, подтягивает контуры лица и тела. Thermage обычно проводится однократно, эффект проявляется постепенно в течение нескольких месяцев и сохраняется до 1-2 лет»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Все эти аппаратные процедуры часто называют альтернативой пластической хирургии, поскольку они оказывают выраженный лифтинговый эффект, улучшают качество кожи и помогают отсрочить необходимость хирургического вмешательства. Они способствуют формированию более четких скул, подтягивают овал лица и улучшают общее состояние кожи.
Выбор конкретной процедуры или комбинации процедур должен осуществляться индивидуально, после консультации с врачом-косметологом - с учетом типа кожи, возраста, имеющихся проблем и желаемого результата. Важно помнить о необходимости защиты кожи от солнца после проведения любых косметологических процедур, особенно в летний период».
Ранее пластический хирург Мадина Осман высказалась об изменившейся внешности Светланы Бондарчук.