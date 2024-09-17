«Убивает чувства»: почему браки красавицы Климовой распадаются один за другим

Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти» о личной жизни актрисы Екатерины Климовой.

Екатерина Климова – театральная актриса, звезда кино и телесериалов, прославившаяся после роли в сериале «Бедная Настя», и, как отмечает сваха, просто очень красивая женщина. У Екатерины достаточно внушительный послужной список ролей в кино, но особенно ярко ей удаются персонажи в военных и исторических драмах.

Многих волнует вопрос, почему же актриса так часто выходит замуж и в каждом браке рождаются дети? При этом, все ее избранники абсолютно разные, как внешне, так и по характеру?