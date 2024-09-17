«Убивает чувства»: почему браки красавицы Климовой распадаются один за другим
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Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти» о личной жизни актрисы Екатерины Климовой.
Екатерина Климова – театральная актриса, звезда кино и телесериалов, прославившаяся после роли в сериале «Бедная Настя», и, как отмечает сваха, просто очень красивая женщина. У Екатерины достаточно внушительный послужной список ролей в кино, но особенно ярко ей удаются персонажи в военных и исторических драмах.
Многих волнует вопрос, почему же актриса так часто выходит замуж и в каждом браке рождаются дети? При этом, все ее избранники абсолютно разные, как внешне, так и по характеру?
«Есть такая порода женщин, которые с годами становятся только лучше и роскошнее и, несмотря на количество браков за плечами и наличие детей, они никогда не останутся в одиночестве, так как их вопиющая женственность будоражит мужские сердца в любом возрасте. Так вот Екатерина именно из такой породы женщин».
Анна Осипова
Сваха
Эксперт отметила, что Климова родилась 24 января под знаком свободолюбивого «Водолея». Так вот шестерки (6,15,24) – это люди, которые рождены наслаждаться красотой, творчеством, комфортом и счастливыми отношениями. Они физически не могут находиться в одиночестве, оно их тяготит больше, чем остальных, поэтому они всегда стремятся быть в паре. Но «водолейское» упрямство, постоянное движение к успеху, перфекционизм и трудоголизм помешали Екатерине сохранить отношения со своими мужьями.
«Екатерине нужен мужчина, до которого надо тянуться, смотреть «снизу вверх», восхищаться им, и как только эти эмоции исчезали из ее отношений – браки распадались. Уверена, что спутником жизни Климовой должен быть человек не из актерской среды, потому что профессиональная конкуренция в паре убивает чувства. Я вижу рядом с Екатериной взрослого, мудрого, сильного и доброго (не путать со слабостью) спутника жизни. Потому что полюбить красивую женщину, востребованную актрису, да еще и мать четверых детей, способен только смелый, ответственный и достойный мужчина».
Анна Осипова
Сваха