«У обоих недостаток эмоциональной зрелости»: есть ли искренность в отношениях Бородиной и Сердюкова

Психолог Станислав Самбурский считает, что Бородина и Сердюков находятся в созависимых отношениях. По его мнению, телеведущая боится одиночества, а блогера привлекают деньги будущей супруги. Эксперт рассказал о перспективах пары в беседе с сайтом «Страсти».

«Она всегда выбирала брутальных мужчин. Такой типаж, рядом с которым девушки будут чувствовать себя защищёнными. Ксения — известная, богатая и успешная телеведущая, и, конечно, она привлекательна для многих мужчин не только внешне, но и как кошелёк. Такое быстрое решение выйти замуж может быть признаком созависимости. Одиночество на виду у публики гораздо болезненнее, поэтому, когда Николай, впрочем, это мог быть любой другой мужчина, проникает ближе, Ксения поддаётся эмоциям. В её быстротечном согласии выйти замуж видно острое желание избежать одиночества, пусть даже снова попав в эмоциональную зависимость от другого человека», — считает психолог.

По мнению психолога, у Бородиной сильный и тяжёлый характер, и принимать решения на эмоциях, а не на рациональном анализе ситуации — в её стиле. Возможно, отношения с прошлыми мужьями можно было сохранить, но импульсивность Ксении и её острый язык, скорее всего, ставили партнёров в ситуацию, когда лучше уйти от богатой жены, чтобы сохранить ощущение собственной ценности и безопасности.

«Со стороны стремительные новые отношения выглядят как желание воспроизвести знакомый сценарий. Третий муж может принести Ксении счастье, но, чтобы Николай не чувствовал себя купленной игрушкой, Ксении важно обрести внутренний покой. Игрушки тоже могут сбегать, когда подзарядят батарейки. Если отношения развиваются стремительно, почти всегда это импульсивность или корысть. В паре у обоих есть недостаток эмоциональной зрелости. Одна пытается сбежать от страха одиночества, другой бежит к деньгам. И первый, и второй случай — склонность к созависимости», — резюмировал эксперт.

Полный материал сайта «Страсти» о том, как Бородина пережила измену и объявила о скорой свадьбе, читайте здесь.