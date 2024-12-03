«У нее очень нездоровый вид»: Алла Пугачева скрывает проблемы на фото в соцсетях

«На самом деле при внимательном изучении фото Пугачевой заметно, что у нее очень нездоровый вид. Я не беру сейчас во внимание снимки, которые она и ее близкие выкладывают в соцсети. Речь – в первую очередь о фото- и видеорепортажах папарацци. На них видно, что у нее явные проблемы с суставами, такая уже прямо очень старческая походка, заторможенные движения. Поскольку я в первую очередь врач, а не только косметолог, то я явно вижу эти проблемы. Поэтому, мне кажется, ей сейчас не до преображений», – поделилась хирург.

По мнению Мадины, возможно, какое-то время назад певица сделала подтяжку.

«Судя по ее внешнему виду, это было где-то года полтора назад. Так вот, нередко говорят, что лицо после пластики «созревает», оно становится как бы лучше, проходит поздняя реабилитация. Возможно, и с этим связано то, что она выглядит достаточно хорошо на последних фото. Но у меня абсолютная уверенность, что состояние здоровья у нее сейчас не такое отличное, как внешность», – высказалась эксперт.

Байрамукова подчеркнула, что на 100 процентов уверена в своих словах.

«Но и с внешностью тоже нельзя сказать, что она настолько хороша, как многим кажется. Если взять ее селфи, где видно лицо крупным планом, то за темными стеклами очков мы видим заметную морщинистую сетку. Хотя наверняка и фотография была сделана на фильтре, и скорее всего, потом снимок отфильтровали, но избыток кожи, мешки под глазами и морщинистую сетку все равно довольно заметно», – добавила хирург.

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, как изменилась внешность 77-летней Софии Ротару.