Тяжелое и отечное лицо: как Роза Сябитова испортила внешность филлерами

Главная сваха страны Роза Сябитова привыкла резать правду-матку, даже если эта правда не всегда лицеприятна. Она даже спокойно может обсуждать свою внешность, что решится сделать не каждая женщина. Например, когда косметологи оценивали по фото ее внешность, она сама решила вставить свои «пять копеек» и заявил, что она – «не красавица».

Но в то же время Сябитова не скрывает, что сделала несколько пластических операций. Сайт «Страсти» попросил известного пластического хирурга Мадину Байрамукову попытаться угадать, что именно меняла в своей внешности телесваха и что ей можно рекомендовать сегодня.

Эксперт отметила, что Сябитова выглядит нормально, особенно, учитывая ее возраст. Заметно, что она уделяет внимание своей внешности и активно пользуется услугами косметологов. Все это позитивно сказывается на внешности звезды.