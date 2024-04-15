«Отложение жира в нетипичных местах»: что случилось с лицом МакSим
© Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Певица МакSим в последнее время резко снизила свою гастрольную деятельность и вообще редко появляется на публике. Еще в прошлом году она призналась в алкогольной зависимости, и из-за этого старается не нагружать свой организм. Портал «Страсти» попросил известного врача дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову оценить по фото внешность певицы: как она выглядит, учитывая все эти обстоятельства? И что ей можно посоветовать из косметических процедур?
Специалист отметила, что оценить внешность артистки невозможно без учета серьезного заболевания с осложнениями, которое она перенесла. СМИ писали, что она столкнулась с тяжелейшим ковидом, который привел ее в реанимацию. Она была там долгое время, а поклонники молились за ее спасение. К счастью, артистка выжила, но пережитое отразилось на ее внешности.
«После выписки из больницы она выглядела не так, как прежде. Любой человек, который находился в коме, потом столкнется с гипотрофией мышц, у него будет нарушение функций многих органов и систем. Практически человек заново учится жить - учится ходить, учится сидеть, потому что мышцы совершенно атрофируются за время болезни. И мы видели во время первых интервью, которое МакSим давала после выздоровления, она очень и очень худенькая. Набор веса у таких пациентов очень затруднен. Поэтому практически всегда врачи прибегают к гормональной терапии, гормонами глюкокортикоидами. Что дают глюкокортикоиды? Они, к сожалению, отключают выработку собственных глюкокортикоидов и провоцируют отложение жира в нетипичных для человека, но типичных для лечащихся людей местах. Это обычно спина, передняя брюшная стенка, шея, лицо. В принципе, человека, подвергшегося лечением глюкокортикоиды, видно издалека».
Мадина Байрамукова
Врач дерматолог-косметолог
Мадина обратила внимание на еще одну проблему, о которой сама певица не раз говорила, это пристрастие к алкоголю. По словам эксперта, все это сильно отражается на внешности женщины.
«Так что если в совокупности брать все эти неблагоприятные факторы, которые на нее воздействовали, можно сказать, что МакSим выглядит относительно и неплохо. Но, конечно, могла бы выглядеть и лучше, если бы не эти жизненные перипетии. Ведь у нее есть для этого все: хорошая фигура, достаточно детское лицо, которое всегда будет давать минус десять лет в восприятии человека».
Мадина Байрамукова
Врач дерматолог-косметолог
Байрамукова порекомендовала артистке следить за своим физическим здоровьем, но не забывать про ментальное.
«Любить себя, ухаживать за собой и, возможно, обращаться к косметологу за теми или иными уходовыми процедурами. Ей отлично подойдут курс процедур по увлажнению кожи, какие-то расслабляющие массажи».
Мадина Байрамукова
Врач дерматолог-косметолог