«Отложение жира в нетипичных местах»: что случилось с лицом МакSим

Певица МакSим в последнее время резко снизила свою гастрольную деятельность и вообще редко появляется на публике. Еще в прошлом году она призналась в алкогольной зависимости, и из-за этого старается не нагружать свой организм. Портал «Страсти» попросил известного врача дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову оценить по фото внешность певицы: как она выглядит, учитывая все эти обстоятельства? И что ей можно посоветовать из косметических процедур?

Специалист отметила, что оценить внешность артистки невозможно без учета серьезного заболевания с осложнениями, которое она перенесла. СМИ писали, что она столкнулась с тяжелейшим ковидом, который привел ее в реанимацию. Она была там долгое время, а поклонники молились за ее спасение. К счастью, артистка выжила, но пережитое отразилось на ее внешности.