«Постоянно корректирует»: какие операции и процедуры позволили Елене Воробей стать дивой
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Когда-то внешность Елены Воробей называли комичной, но сегодня поклонники сравнивают ее с настоящей дивой. Сайт «Страсти» попросил известного пластического хирурга, врача дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову оценить по фото внешность актрисы и попробовать определить, к каким манипуляциям могла прибегнуть юмористка.
«В свое время комичность внешности Воробей придавала гингивальная (десневая) улыбка. Это такая физиологическая особенность, при которой верхняя десна избыточно обнажается. Судя по фото, Елена постоянно корректирует свою гингивальную улыбку при помощи инъекций ботокса. Также она однозначно делала ринопластику, поскольку заметно, что нос у нее стал сегодня намного изящней»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Эксперт отметила, что Елена явно работает над скуловой зоной, наверняка использует препараты на основе гиалуроновой кислоты. Не исключено, что делает биоревитализацию и наверняка прибегает к аппаратным процедурам.
«Судя по качеству кожи, возможно, это RF-лифтинг – с помощью интенсивного воздействия электрического поля с радиочастотами. Потому что для своего возраста Елена выглядит отлично»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Мадина отметила, что Воробей в последнее время стала намного стройнее. Она не исключила, что артистка могла прибегнуть к инъекциям популярного препарата, который применяют звезды.
«Поскольку выглядит она замечательно, то явно делает это под наблюдением эндокринолога. Не исключено, что она постоянно занимается спортом, поскольку она не просто похудела, у нее очень подтянутая фигура. Либо же проходит время от времени курсы LPG массажа. Этот - аппаратный метод моделирования тела с использованием вибромассажа и вакуума. Такой комплексный подход всегда дает отличные результаты»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Специалист считает, что с возрастом Елена «стала выглядеть намного интереснее», чем в молодости. И это, уверена эксперт, однозначно результат работы над собой и немалые финансовые затраты.
«Точную сумму вряд ли кто-то назовет, поскольку мы не знаем, с какой частотой Елена посещает косметологов, то эта сумма явно исчисляется десятками тысяч рублей в месяц»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог