«Постоянно корректирует»: какие операции и процедуры позволили Елене Воробей стать дивой

«Поскольку выглядит она замечательно, то явно делает это под наблюдением эндокринолога. Не исключено, что она постоянно занимается спортом, поскольку она не просто похудела, у нее очень подтянутая фигура. Либо же проходит время от времени курсы LPG массажа. Этот - аппаратный метод моделирования тела с использованием вибромассажа и вакуума. Такой комплексный подход всегда дает отличные результаты»,