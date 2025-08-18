Три миллиона рублей за новое лицо: пластический хирург раскрыл секрет преображения Алены Апиной

В прошлом году Алена Апина отметила 60-летний юбилей. К этой дате артистка подошла серьезно. В частности, звезда похудела на 14 килограммов и избавилась от второго подбородка. Поклонники тут же заподозрила певицу в пластике. Насколько эти подозрения обоснованы, сайт «Страсти» выяснил у звездного пластического хирурга Сергея Свиридова.

Сама Алена не скрывает, что в прошлом прибегала к помощи пластических хирургов. В свое время, по ее словам, Апина вернула себе талию благодаря золотым рукам одного из специалистов этой области. Однако, в свой юбилей, по утверждениям артистки, она вступила красоткой исключительно благодаря спорту и косметологии. Доктор Свиридов не исключил, что певица может несколько лукавить.

Он отметил, что в свои 60 лет Алена Апина действительно выглядит очень хорошо. Однако, по его словам, сохранить идеальное лицо в этом возрасте без пластических операций практически невозможно.