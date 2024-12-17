«Требует операционного вмешательства»: почему Дава на самом деле решился на пластику тела

В целом, создание рельефного пресса – одна из главных целей мужской липоскульптуры. Но добиться такого результата естественным путем крайне сложно. Для этого необходимо снизить процент жира в организме до 12-15%, что требует строгих диет, постоянных тренировок и серьезной самоотдачи. Даже у активных спортсменов, которые много и правильно тренируются, этот показатель чаще всего находится на уровне 15-18%.

«Даже у стройных мужчин остается жировая подушка в области живота – это анатомическая особенность. У Давы, как видно, была выполнена липоскульптура, чтобы убрать эти отложения и подчеркнуть кубики. Работа сделана грамотно – результат выглядит естественно», – отмечает Лев Соцкий.

Судя по всему, до липоскульптуры Дава также пробовал различные нехирургические методы, такие как инъекции липолитиков или аппаратные процедуры. Эти подходы могли оставить последствия в виде фиброза – уплотнений жировой ткани и неровностей.

«У Давы была сложная зона в нижней части живота. Здесь, вероятно, был фиброз, вызванный предыдущими попытками коррекции. Это достаточно частая проблема, которая требует операционного вмешательства для устранения. Хирургу удалось исправить эти дефекты, и сейчас его фигура выглядит ровной и гармоничной», – поясняет специалист.

По мнению Льва Соцкого, заметные изменения в фигуре Давы говорят о проведении целого комплекса процедур, таких как:

● Удаление жира: хирург убрал жировые отложения в области живота и боков, чтобы подчеркнуть рельеф. ● Моделирование пресса: ему создали выраженные линии кубиков, которые выглядят естественно и эстетично. ● Коррекция дефектов: врач устранил последствия предыдущих не самых удачных процедур, включая неровности и уплотнения в тканях.

«Работа выполнена профессионально. Рельеф Давы выглядит гармонично, нет ощущения избыточной коррекции. Это важный момент, особенно для мужчин, так как они стремятся к естественности», – отмечает Соцкий.

После всех процедур фигура Давы стала значительно более атлетичной. Его грудные мышцы приобрели четкие контуры, живот стал рельефным, а боковые зоны – подтянутыми. При этом благодаря мастерству специалистов, все изменения выглядят естественно, сохраняя природные особенности фигуры.

Однако не стоит забывать, что липоскульптура – не магия, которая навсегда избавляет от лишнего жира, а инструмент, позволяющий достичь желаемой формы, которую после нужно поддерживать. Соцкий подчеркивает: чтобы сохранить эффект, необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться и тренироваться.