«Требует операционного вмешательства»: почему Дава на самом деле решился на пластику тела
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Мир шоу-бизнеса диктует свои правила: яркая внешность нередко становится неотъемлемой частью успеха. Певец и блогер Дава (он же Давид Манукян) всегда привлекал внимание харизмой, но в последнее время поклонники заметили, что его фигура стала еще более рельефной и атлетичной. Сайт «Страсти» решил разобраться, что за этим стоит – усиленные тренировки или помощь пластических хирургов. Ситуацию прокомментировал пластический хирург Лев Соцкий, имеющий 15-летний опыт работы в индустрии красоты.
По словам эксперта, фигура Давы демонстрирует явные признаки применения мужской липоскульптуры – процедуры, направленной на создание выразительного рельефа тела. В отличие от женской версии, мужская липоскульптура акцентирует внимание на атлетичных линиях, четких кубиках пресса и квадратной форме грудных мышц.
«Мужская липоскульптура – это детальная работа, где важно сохранить естественность и подчеркнуть маскулинность. Обычно мы прорабатываем зоны живота, груди и боков. Эти области считаются жировыми ловушками, и даже при хорошем физическом состоянии там могут оставаться отложения, которые не уходят через спорт»,
Соцкий Лев Витальевич
Пластический хирург экспертного уровня, кандидат медицинских наук и врач высшей квалификационной категории
В целом, создание рельефного пресса – одна из главных целей мужской липоскульптуры. Но добиться такого результата естественным путем крайне сложно. Для этого необходимо снизить процент жира в организме до 12-15%, что требует строгих диет, постоянных тренировок и серьезной самоотдачи. Даже у активных спортсменов, которые много и правильно тренируются, этот показатель чаще всего находится на уровне 15-18%.
«Даже у стройных мужчин остается жировая подушка в области живота – это анатомическая особенность. У Давы, как видно, была выполнена липоскульптура, чтобы убрать эти отложения и подчеркнуть кубики. Работа сделана грамотно – результат выглядит естественно», – отмечает Лев Соцкий.
Судя по всему, до липоскульптуры Дава также пробовал различные нехирургические методы, такие как инъекции липолитиков или аппаратные процедуры. Эти подходы могли оставить последствия в виде фиброза – уплотнений жировой ткани и неровностей.
«У Давы была сложная зона в нижней части живота. Здесь, вероятно, был фиброз, вызванный предыдущими попытками коррекции. Это достаточно частая проблема, которая требует операционного вмешательства для устранения. Хирургу удалось исправить эти дефекты, и сейчас его фигура выглядит ровной и гармоничной», – поясняет специалист.
По мнению Льва Соцкого, заметные изменения в фигуре Давы говорят о проведении целого комплекса процедур, таких как:
● Удаление жира: хирург убрал жировые отложения в области живота и боков, чтобы подчеркнуть рельеф. ● Моделирование пресса: ему создали выраженные линии кубиков, которые выглядят естественно и эстетично. ● Коррекция дефектов: врач устранил последствия предыдущих не самых удачных процедур, включая неровности и уплотнения в тканях.
«Работа выполнена профессионально. Рельеф Давы выглядит гармонично, нет ощущения избыточной коррекции. Это важный момент, особенно для мужчин, так как они стремятся к естественности», – отмечает Соцкий.
После всех процедур фигура Давы стала значительно более атлетичной. Его грудные мышцы приобрели четкие контуры, живот стал рельефным, а боковые зоны – подтянутыми. При этом благодаря мастерству специалистов, все изменения выглядят естественно, сохраняя природные особенности фигуры.
Однако не стоит забывать, что липоскульптура – не магия, которая навсегда избавляет от лишнего жира, а инструмент, позволяющий достичь желаемой формы, которую после нужно поддерживать. Соцкий подчеркивает: чтобы сохранить эффект, необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться и тренироваться.
«Липоскульптура – это не альтернатива спорту, а его дополнение. Она помогает скорректировать те зоны, которые сложно проработать самостоятельно. Но чтобы результат сохранился, нужно следить за своим телом»,
Соцкий Лев Витальевич
Пластический хирург экспертного уровня, кандидат медицинских наук и врач высшей квалификационной категории
Раньше пластическая хирургия ассоциировалась преимущественно с женщинами, сегодня мужчины все чаще обращаются за помощью к специалистам, чтобы придать своему лицу и телу красивую форму и внешний вид. Липоскульптура, ринопластика, коррекция челюсти – эти процедуры стали нормой для тех, кто хочет выглядеть лучше и увереннее.
Дава стал ярким примером того, как грамотно проведенная липоскульптура может преобразить фигуру, сохраняя индивидуальность и естественность. Его новая фигура вызывает восхищение, а результат демонстрирует высокий уровень мастерства хирургов. Возможно, в будущем он поделится своими секретами красоты, но уже сейчас можно уверенно сказать: его трансформация – это отличный пример успеха современной пластической хирургии.
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