Глаза, пресс, руки и лицо: сколько стоят пластические операции Филиппа Киркорова

Образ Филиппа Киркорова всегда был ярким, эпатажным и запоминающимся. Однако в последние годы певец удивляет поклонников не только экстравагантными нарядами, но и заметными изменениями во внешности. Известный пластический хирург Лев Соцкий поделился своим профессиональным мнением о трансформации артиста в беседе с сайтом «Страсти».

По его словам, на лице Киркорова проводились «незначительные» вмешательства, направленные на омоложение. Основное внимание было уделено глазам. Ему сделали верхнюю блефаропластику и подтянули нижние веки. Также, вероятно, была выполнена эндоскопическая подтяжка средней зоны лица и добавлены филлеры для выравнивания контуров. Результат хирург оценивает положительно, ведь всё сделано достаточно естественно и гармонично.

Однако основная трансформация, сильно бросающаяся в глаза поклонникам артиста, произошла с телом. Соцкий отмечает масштабную работу, включающую липосакцию, липоскульптурирование и абдоминопластику. Формировался спортивный живот с рельефом, который имитирует кубики пресса. Визуально Киркоров стал выглядеть подтянутым и спортивным.

«Но наиболее необычной процедурой стал липофилинг плеч и рук – операция, при которой собственная жировая ткань пересаживается в эти области для увеличения объема. Это редкая методика, направленная на создание более мужественного, рельефного образа. Обычно она отлично работает на спортивных мужчинах с развитой мускулатурой. В случае с Киркоровым эффект оказался заметным, но не совсем естественным. У артиста изначально не было спортивной базы, поэтому объем, добавленный в плечи и бицепсы, выглядит несколько искусственно», – отмечает хирург.

Если говорить о стоимости всех операций, который сделал артист ради столь кардинального преображения, то есть два момента: во врачебной среде есть негласное табу на оценку чужих работ и обсуждение цен на операции, однако, можно сказать, что если бы Филипп проводил тот же комплекс операций в клинике Льва Соцкого, то ценник за преображение был бы примерно равен 2 миллионам рублей.