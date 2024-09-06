«Травмированный прошлым»: какая женщина нужна Андрею Губину
© Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала слова певца Андрея Губина о том, что он женится только по любви. При этом СМИ пишут, что у артиста есть спутница.
Андрей Губин – легенда 90-х! Его хиты до сих пор популярны и пользуются большой любовью благодарных слушателей. Да и «Мальчик-бродяга» не только исполнитель лирических и зажигательных композиций, но и заслуженный артист России.
Почти 15 лет об Андрее ходили самые разнообразные слухи, а подогревались они его затворническим образом жизни и изможденным внешним видом, который явно говорил о нездоровье артиста. До сих пор неясна причина, что за хворь приключилась с Андреем и чем ему можно помочь.
Но благодаря композитору и продюсеру Игорь Крутому, который на конкурсе «Новая волна», проходившем недавно в Сочи, организовал творческий вечер артиста, «поднялась новая волна» популярности забытого кумира Губина. Звезды первой величины, такие как, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев и другие знаменитости, исполнили популярные хиты, написанные Андреем Губиным, тем самым, подарив им вторую жизнь.
Стоило только увидеть, с какими эмоциями Андрей наблюдал за выступлениями коллег, как можно с большой вероятностью утверждать, что этот прекрасный вечер не только вернул артиста в профессию, но и вдохнул жизнь в его потухший взгляд. На этой волне позитива и признания, к нему вернулась не только жажда жизни, но и желание любить и быть любимым.
«Губин еще молодой мужчина, хоть и травмированный прошлым, но вполне способный построить отношения с женщиной. «Телец» по гороскопу, Андрей сочетает в себе любовь к красоте «Льва» и фундаментальную рациональность «Девы». Губина привлекают молодые девушки, потому что эмоционально он застрял в том периоде своей жизни, где были «..девушки, как звезды..» и после долгого затворничества вышел на свет, как из пещеры, не зная, как общаться со своими ровесницами».
Анна Осипова
Сваха
Сваха считает, что артисту вряд ли подойдет женщина из его поколения, с которой необходимо договариваться и учитывать ее интересы, по крайней мере, не в настоящее время. А вот молоденькая, наивная и восхищающаяся – вполне, так как Андрею хочется реализовать и наверстать потребность покровительствовать и опекать.
«В ближайшее время до ЗАГСа дело точно не дойдет, слишком большой период времени эффективной жизни в социуме был упущен и, как мужчине, ему захочется насладиться популярностью, вниманием, вдохновением, наверстывая упущенное за долгие годы забвения. Главное для Андрея сейчас – восстановить свое здоровье и начать радовать себя и нас своим прекрасным творчеством, по которому мы так соскучились за долгие годы его молчания».
Анна Осипова
Сваха