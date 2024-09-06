«Травмированный прошлым»: какая женщина нужна Андрею Губину

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала слова певца Андрея Губина о том, что он женится только по любви. При этом СМИ пишут, что у артиста есть спутница.

Андрей Губин – легенда 90-х! Его хиты до сих пор популярны и пользуются большой любовью благодарных слушателей. Да и «Мальчик-бродяга» не только исполнитель лирических и зажигательных композиций, но и заслуженный артист России.

Почти 15 лет об Андрее ходили самые разнообразные слухи, а подогревались они его затворническим образом жизни и изможденным внешним видом, который явно говорил о нездоровье артиста. До сих пор неясна причина, что за хворь приключилась с Андреем и чем ему можно помочь.

Но благодаря композитору и продюсеру Игорь Крутому, который на конкурсе «Новая волна», проходившем недавно в Сочи, организовал творческий вечер артиста, «поднялась новая волна» популярности забытого кумира Губина. Звезды первой величины, такие как, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев и другие знаменитости, исполнили популярные хиты, написанные Андреем Губиным, тем самым, подарив им вторую жизнь.

Стоило только увидеть, с какими эмоциями Андрей наблюдал за выступлениями коллег, как можно с большой вероятностью утверждать, что этот прекрасный вечер не только вернул артиста в профессию, но и вдохнул жизнь в его потухший взгляд. На этой волне позитива и признания, к нему вернулась не только жажда жизни, но и желание любить и быть любимым.