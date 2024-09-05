«Ранимая девочка»: в чем секрет крепкого брака Глюкозы даже после скандалов
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Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала личную жизнь певицы Глюкозы после череды скандалов в жизни.
Певица Глюкоза, в миру Наталья Ионова, начала свою творческую деятельность еще в детстве со съемок в киножурнале «Ералаш», но настоящий стремительный взлет ее карьеры случился после судьбоносной встречи с продюсером Максимом Фадеевым, когда Наташе было 14 лет.
«Наталья не отличалась кротким нравом, детство ее прошло в московских дворах и в сомнительных компаниях. Бунтарка и хулиганка – Наталья яркий пример жесткого пубертата и юношеского протеста, когда назло всем хочется попробовать все самое запретное и даже опасное. Поэтому, встретив Максима Фадеева, девочка из неблагополучной семьи, попала в другой мир, на другую планету».
Анна Осипова
Сваха
В 2002 году Фадеев запускает проект «Глюк`оZа», где фигурирует мультяшный персонаж и достаточно продолжительное время никто не знает, кто скрывается за девочкой-аниме, тем самым давая простор для фантазии поклонников и вызывая их жгучее любопытство.
Со своим будущим мужем, Александром Чистяковым, Наталья познакомилась случайно на борту самолета. Тот факт, что мужчина на 13 лет старше Наташи не стал препятствием для начала романтических отношений и в 2007 году молодые узаконили отношения, которые длятся до сих пор, вопреки прогнозам окружающих о недолговечности их союза.
Бунтарка и хулиганка превратилась в любящую жену и мать (у пары две дочери), что вполне закономерно, учитывая детство Наташи и ее непростые отношения с родителями. Безусловно, ни один брак не обходится без кризисов и пара Чистяков-Ионова тоже не исключение. Но кто-то может преодолеть этот кризис, а кто-то нет. Ребята смогли, что вызывает большое уважение и восхищение.
«В чем секрет их долгих отношений? В том, что они удовлетворяют эмоциональные потребности друг друга. Наташа, несмотря на свой дерзкий характер, в душе ранимая маленькая девочка, которая недополучила огромную порцию любви, поэтому в лице мужа она обрела еще и мудрого, заботливого друга-единомышленника, который помогает и поддерживает ее в любых начинаниях. Александр, в свою очередь, получил легкую, непосредственную Наташу и полностью реализует свою потребность в опеке, заботе и наставничестве, что и делает их союз нерушимым».
Анна Осипова
Сваха
Сваха убеждена, что когда супруги являются друг для друга друзьями, опорой, спиной и безусловной поддержкой, то никакие обстоятельства не в силах разрушить такой брак. И даже форс-мажор в Красноярске, который недавно приключился с Наташей, не сможет никак повлиять на их отношения.
«Уверена, что Наташа получила от Александра поддержку и уверенность в том, что все будет хорошо».
Анна Осипова
Сваха
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