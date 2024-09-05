«Ранимая девочка»: в чем секрет крепкого брака Глюкозы даже после скандалов

В 2002 году Фадеев запускает проект «Глюк`оZа», где фигурирует мультяшный персонаж и достаточно продолжительное время никто не знает, кто скрывается за девочкой-аниме, тем самым давая простор для фантазии поклонников и вызывая их жгучее любопытство.

Со своим будущим мужем, Александром Чистяковым, Наталья познакомилась случайно на борту самолета. Тот факт, что мужчина на 13 лет старше Наташи не стал препятствием для начала романтических отношений и в 2007 году молодые узаконили отношения, которые длятся до сих пор, вопреки прогнозам окружающих о недолговечности их союза.

Бунтарка и хулиганка превратилась в любящую жену и мать (у пары две дочери), что вполне закономерно, учитывая детство Наташи и ее непростые отношения с родителями. Безусловно, ни один брак не обходится без кризисов и пара Чистяков-Ионова тоже не исключение. Но кто-то может преодолеть этот кризис, а кто-то нет. Ребята смогли, что вызывает большое уважение и восхищение.