Трансформация Алены Апиной: что происходит с певицей после развода

Как пояснила психолог, в основе необычного поведения после развода лежит кризис идентичности. В это время люди пытаются понять, кто они теперь без отношений, что им делать, как справляться с болью, и самое главное: как строить жизнь, но теперь для себя.

Почему развод запускает кризис идентичности

Татьяна Чернякова объяснила, что любые долгосрочные отношения провоцируют формирование не просто совместной жизни, но и «совместных» личностей. Годами люди подстраивают свои вкусы, хобби, привычки под сосуществование с другим человеком. Они вместе растут и развиваются, переживают счастливые и плохие времена, растят детей. Когда этот каркас, вокруг которого появилась новая личность, рушится, человек находит себя в состоянии дезориентации и горя. Люди не просто теряют партнера, которого они когда-то любили, а возможно, до сих пор любят. Вместе с этим теряется и ощущение себя. Развод - конец отношений, но также это конец версии себя, к которой человек привык и, может быть, был доволен, гордился, любил.

В поведении после развода можно выделить несколько стратегий

Резкие перемены и «перерождение»

Это стратегия внутреннего и внешнего обновления. Женщины и мужчины после развода кардинально меняют стрижку, цвет волос, стиль одежды, начинают активно заниматься спортом, менять рацион, сбрасывать вес. Иногда стиль становится ярче, более вызывающим — как способ вновь почувствовать свободу, сексуальность, контроль над своим телом и выбором.