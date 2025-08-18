Трансформация Алены Апиной: что происходит с певицей после развода
© Starface.ru
Алена Апина в 2017 году развелась с мужем Александром Иратовым после 25 лет совместной жизни. После семейной драмы певица неожиданно для поклонников увлеклась омолаживающими процедурами и стала появляться на публике в откровенных нарядах. В 2025 году вышла на сцену в кожаном боди с сетчатыми колготками и сапогами-ботфортами на шпильках. Пользователи Сети сразу раскритиковали певицу за появление на публике «без штанов». Клинический и семейный психолог, автор Psy-Try, КБТ, РЭПТ и схема-терапевт, член ISQOLS Татьяна Чернякова в беседе с сайтом «Страсти» объяснила поведение Алены Апиной так называемым «синдромом разведенки».
«В психологии не существует такого синдрома, однако паттерны поведения, которые проявляют люди после развода, вполне реальны и повторяются у многих. Развод — это не просто юридический факт, а глубокий внутренний сдвиг, который затрагивает личность на многих уровнях. Люди по-разному переживают этот период: кто-то уходит в радикальные перемены, кто-то — в тишину и замкнутость. Ни один из этих сценариев не является «правильным» или «неправильным». Это попытка адаптироваться к новому состоянию и восстановить личные границы»
Татьяна Чернякова
Клинический и семейный психолог, автор Psy-Try, КБТ, РЭПТ и схема-терапевт, член ISQOLS
Как пояснила психолог, в основе необычного поведения после развода лежит кризис идентичности. В это время люди пытаются понять, кто они теперь без отношений, что им делать, как справляться с болью, и самое главное: как строить жизнь, но теперь для себя.
Почему развод запускает кризис идентичности
Татьяна Чернякова объяснила, что любые долгосрочные отношения провоцируют формирование не просто совместной жизни, но и «совместных» личностей. Годами люди подстраивают свои вкусы, хобби, привычки под сосуществование с другим человеком. Они вместе растут и развиваются, переживают счастливые и плохие времена, растят детей. Когда этот каркас, вокруг которого появилась новая личность, рушится, человек находит себя в состоянии дезориентации и горя. Люди не просто теряют партнера, которого они когда-то любили, а возможно, до сих пор любят. Вместе с этим теряется и ощущение себя. Развод - конец отношений, но также это конец версии себя, к которой человек привык и, может быть, был доволен, гордился, любил.
В поведении после развода можно выделить несколько стратегий
Резкие перемены и «перерождение»
Это стратегия внутреннего и внешнего обновления. Женщины и мужчины после развода кардинально меняют стрижку, цвет волос, стиль одежды, начинают активно заниматься спортом, менять рацион, сбрасывать вес. Иногда стиль становится ярче, более вызывающим — как способ вновь почувствовать свободу, сексуальность, контроль над своим телом и выбором.
«С точки зрения окружающих, особенно когда речь идёт о публичной личности, как Алена Апина, такие перемены могут вызывать критику, интерпретироваться как проявление тщеславия или показного эгоцентризма. Но за этим почти всегда стоит глубокая внутренняя работа: попытка вернуть себе идентичность, утраченную в отношениях. После многих лет компромиссов, эмоционального истощения или стагнации человек буквально заново создает новую версию себя. Внешние перемены — это не маска, а визуальное отражение происходящего внутри»
Татьяна Чернякова
Клинический и семейный психолог, автор Psy-Try, КБТ, РЭПТ и схема-терапевт, член ISQOLS
Уход в себя и отстранение
Это временное замирание. Женщина как будто «выключается»: перестаёт ухаживать за собой, отказывается от социальных контактов, полностью сосредотачивается на детях или бытовых обязанностях. Её как будто нет, она растворяется в быту. Подобное поведение может быть продиктовано:
- шоком от внезапной перемены
- чувством вины за разрушенные отношения
- бессознательной попыткой “наказать” себя за развод
- нехваткой внутреннего ресурса на любую активность, связанную с собой как с личностью.
Монотонность быта в этом случае становится якорем, способом держаться хоть за какую-то стабильность, когда внутри всё рушится.
Рационализация и ускоренная адаптация
Стратегический контроль. Этот тип реагирования внешне выглядит очень «собранно»: человек быстро организует быт, закрывает юридические вопросы, продолжает работать, не демонстрирует сильных эмоций. Он может казаться «стабильным», но за этим часто стоит попытка не столкнуться с болью — избегание. Это защитная реакция, как у спортсмена на автопилоте. Жизнь продолжается, но на внутреннем уровне чувства заморожены. Иногда такие люди начинают новые отношения очень быстро, Не потому что готовы, а потому что боятся остаться один на один с собой. Их главная угроза не одиночество, а пауза, в которой может всплыть всё непрожитое.
«Важно помнить, что все сценарии — естественные попытки адаптации, даже если со стороны они выглядят неэффективными или странными. То, как человек реагирует на развод, говорит не столько о самом разводе, сколько о накопленных паттернах справляться с утратой, тревогой, стыдом и одиночеством. И каждый путь можно поддержать, скорректировать и перевести в ресурсный, если дать себе (или другому) время, пространство и сочувствие»
Татьяна Чернякова
Клинический и семейный психолог, автор Psy-Try, КБТ, РЭПТ и схема-терапевт, член ISQOLS