«Ничего в жизни не падает с неба»: в чем секрет крепкого брака Стаса Михайлова

Певец Стас Михайлов носит гордое звание любимца женщин, но уже много лет счастлив в браке с женой. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» раскрыла секрет отношений артиста.

«Стас Михайлов – легендарный артист нашего времени. И кто бы что ни говорил, он мега популярная звезда российского шоу-бизнеса. Можно сколько угодно пародировать певца, улыбаться за спиной и обсуждать его изменившийся внешний вид, но стоит только побывать на его концертах, как становится очевидным, как сильно любит его публика и как он десятилетия оправдывает ее доверие», – поделилась сваха.

За последние годы артист сильно изменился, помолодел, похудел, стал выглядеть стильно и современно, не уступая своим коллегам по цеху. И как же при такой трансформации оставаться верным одной единственной женщине столько лет? А вот как.

Эксперт подчеркнула, что Михайлов долгие годы шел к своему успеху, и когда он познакомился со своей женой Инной, еще не был столь популярным, как сейчас.

«Стас родился 27 апреля, а Инна 9 мая. Союз двух фундаментальных «Тельцов», да еще и «девяток» (9, 18, 27) – непотопляемый корабль. Это рыцари, «трудяги» и «помогатели». Две сильные личности, которые мало того, что понимают друг друга без слов, да еще и как сообщающийся сосуд, готовы подставить друг другу плечо в любой сложной жизненной ситуации. Такие люди верные, преданные и ответственные друг для друга и для окружающих. Им ничего в жизни не падает с неба, всего они добиваются только своим трудом, дисциплиной и кропотливой работой. И если они идут к своей цели, то делают это в одной упряжке, упорно и не сворачивая с пути. Как большинство Тельцов, Стас и Инна любят красоту, комфорт и уют. Уверена, что их дом – полная чаша, где все наполнено любовью и хорошим настроением», – объяснила сваха.

Анна добавила, что часто мужчина, поднявшись высоко и ослепленный успехом, уже не хочет быть рядом с женщиной, которая видела его в «трениках с оттянутыми коленками», поддерживала долгие годы, помогая добиться того, чего он достиг сейчас. Десятки примеров и в нашем шоу-бизнесе, когда популярный артист находит себе молодую, привлекательную спутницу, которая смотрит с обожанием и восхищается каждым его словом.

«Но я уверена, что к паре Михайловых это не имеет никакого отношения. Их брак – это союз двух зрелых взрослых людей, которые понимают жизненные ценности и могут отличить главное от второстепенного. Они ценят друг друга как союзники, партнеры и просто любимые люди. А это дорогого стоит!» – подытожила сваха.