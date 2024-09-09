Тощие руки и вздутые вены: что происходит с телом Анджелины Джоли

Пластический хирург Мадина Байрамукова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что могло случиться с руками Анджелины Джоли. На Венецианском кинофестивале голливудская актриса выглядела великолепно, но ее худые руки с выпирающими венами вызвали опасение у публики.

«Мне очень нравится Анджелина Джоли, у нее – аристократическая худоба, когда несколько анорексичное телосложение очень хорошо и классно уживается с женственностью, красотой, четкостью линий овала лица. Но даже я была несколько шокирована ее последним появлением на публике. Конечно, я, как и многие другие, обратила внимание на ее руки. И дело даже не в том, что они очень тонкие и очень сухие. Наверное, больше всего бросилась в глаза повышенная венозность рук», – поделилась эксперт.

Хирург отметила, что обычно такой венозностью, таким рельефом отличаются спортсмены. Но Джоли – актриса.

По словам Мадины, венозная сетка на руках располагается непосредственно между мышцами и подкожной жировой клетчаткой. Соответственно, чем более развиты мышцы и чем менее развита подкожная жировая клетчатка, тем больше будет проявляться вот эта венозность. Это такой признак, которого многие мужчины, уделяющие много времени спорту, добиваются годами. Ну и поскольку гендерные границы сегодня у нас сглажены, то и многие женщины тоже хотят видеть подобную картину.