Тощие руки и вздутые вены: что происходит с телом Анджелины Джоли
© MARCO BERTORELLO/AFP/East News
Пластический хирург Мадина Байрамукова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что могло случиться с руками Анджелины Джоли. На Венецианском кинофестивале голливудская актриса выглядела великолепно, но ее худые руки с выпирающими венами вызвали опасение у публики.
«Мне очень нравится Анджелина Джоли, у нее – аристократическая худоба, когда несколько анорексичное телосложение очень хорошо и классно уживается с женственностью, красотой, четкостью линий овала лица. Но даже я была несколько шокирована ее последним появлением на публике. Конечно, я, как и многие другие, обратила внимание на ее руки. И дело даже не в том, что они очень тонкие и очень сухие. Наверное, больше всего бросилась в глаза повышенная венозность рук», – поделилась эксперт.
Хирург отметила, что обычно такой венозностью, таким рельефом отличаются спортсмены. Но Джоли – актриса.
По словам Мадины, венозная сетка на руках располагается непосредственно между мышцами и подкожной жировой клетчаткой. Соответственно, чем более развиты мышцы и чем менее развита подкожная жировая клетчатка, тем больше будет проявляться вот эта венозность. Это такой признак, которого многие мужчины, уделяющие много времени спорту, добиваются годами. Ну и поскольку гендерные границы сегодня у нас сглажены, то и многие женщины тоже хотят видеть подобную картину.
«Однако в случае Джоли это явно не результат походов в фитнес-клуб. Ведь наряду с полным отсутствием подкожного жира у нее также очень гипотрофированы мышцы рук в верхних конечностях. В таком случае можно сделать вывод, что у человека наблюдается пониженное питание».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Эксперт напомнила, что некоторые роли Джоли, сыгранные ею в кино, требовали определенной физической подготовки — и тогда она активно занималась спортом, развивала свою мышечную систему. Однако мышцы для поддержания в форме нуждаются в постоянной подпитке. Это и питание, богатое белком, и физические нагрузки. Без этого комплекса мышцы теряют тонус, объем и начинают «сохнуть». Возможно, именно это спортивное прошлое Анжелины Джоли, наряду с полным отсутствием подкожной жировой клетчатки, придали ее телу, рукам вот такую вот выраженную венозность.
«На самом деле подобные проблемы легко лишаются — например, введением дермальных филлеров на основе гиалуроновой кислоты, гидроксиапатита кальция, полимолочной кислоты. Также отлично подойдет липофилинг. Но хочу отдельно отметить, что в данном случае необходима консультация диетолога с рекомендацией поднабрать вес, в том числе и подкожно-жировую клетчатку, улучшить мышечный тонус и увеличить мышечную массу путем потребления достаточного количества белков».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог