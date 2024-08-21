«Старше и менее привлекательнее»: что случилось с внешностью Марии Машковой

«Если мы посмотрим ролики с участием Марии Машковой, то обнаружим, что она выглядит на них гораздо старше и менее привлекательнее, чем на недавних фотографиях. И речь даже не идет об использовании фотошопа на этих снимках. Просто часто выражение лица человека, внутренний мир, его настроение и отношение к тому, что происходит, накладывает очень сильный отпечаток на его черты. И поэтому если мы наблюдаем у человека постоянно нахмуренные брови, поджатые опущенные губы, то он будет выглядеть старше. И в то же время, когда человек вдруг улыбнется, расправит лоб, то впечатление об его возрасте будет иным. Поэтому, можно сказать, что мы имеем дело с «человеком без возраста».