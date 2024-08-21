«Старше и менее привлекательнее»: что случилось с внешностью Марии Машковой
© Tarakanov Vadim/East News
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала сайту «Страсти» о внешности Марии Машковой и предположила, какие процедуры могла делать актриса.
«Если мы посмотрим ролики с участием Марии Машковой, то обнаружим, что она выглядит на них гораздо старше и менее привлекательнее, чем на недавних фотографиях. И речь даже не идет об использовании фотошопа на этих снимках. Просто часто выражение лица человека, внутренний мир, его настроение и отношение к тому, что происходит, накладывает очень сильный отпечаток на его черты. И поэтому если мы наблюдаем у человека постоянно нахмуренные брови, поджатые опущенные губы, то он будет выглядеть старше. И в то же время, когда человек вдруг улыбнется, расправит лоб, то впечатление об его возрасте будет иным. Поэтому, можно сказать, что мы имеем дело с «человеком без возраста».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
По мнению косметолога, это относится к Марии Машковой. Глядя на нее на разных фото, сложно точно определить, сколько ей лет.
«Однозначно можно сказать, что у нее неплохая кожа, нет явно выраженных морщин и деформаций. То есть выглядит она достаточно неплохо. В то же время нельзя сказать, что она что-то делала с собой. Я даже не уверена, что она регулярно соблюдает все ритуалы домашнего ухода. Скорее всего, что-то базовое она делает, но без фанатизма».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Для такого типажа важнее, чем косметолог, будет визажист: если ей сделать чуть более яркий макияж, подчеркнуть черты лица, убрать бесцветность, подобрать выразительный цвет волос, то результат будет заметным. Это разбавило бы однотонность, монотонность, которые присутствует во всей ее внешности.
«Ну а как косметолог и пластический хирург я бы посоветовала бы ей сделать более выраженный контур лица и подбородок».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
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