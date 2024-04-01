«Тонкая талия и рубец вокруг пупка»: почему Бочкарева решилась на операцию за 2 млн рублей

Пластический хирург и кандидат медицинских наук Елена Миронова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» высказалась об операции, которую сделала актриса Наталья Бочкарева. Звезда сериала «Счастливыми вместе» ранее рассказывала о том, что перенесла хирургическое вмешательство за два миллиона рублей.

Многие женщины сталкиваются с проблемой нарушения контуров фигуры, растяжек в области кожи живота, грыжи, диастаз (расхождение прямых мышц) – это происходит вследствие беременности, возрастных и гормональных нарушений, в то же время диеты и спорт не всегда помогают, и тогда возможным правильным, а главное безопасным решением будет абдоминопластика и липоскульптурирование. В ходе операции можно избавиться от избытка кожно жирового фартука, убрать жировые ловушки, а также устранить Диастаз прямых мышц (который создает ощущение выпячивание живота вперёд) и ушить грыжи передней брюшной стенки.

Наиболее частые традиционные методики коррекции живота: