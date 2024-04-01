«Тонкая талия и рубец вокруг пупка»: почему Бочкарева решилась на операцию за 2 млн рублей
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Пластический хирург и кандидат медицинских наук Елена Миронова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» высказалась об операции, которую сделала актриса Наталья Бочкарева. Звезда сериала «Счастливыми вместе» ранее рассказывала о том, что перенесла хирургическое вмешательство за два миллиона рублей.
Многие женщины сталкиваются с проблемой нарушения контуров фигуры, растяжек в области кожи живота, грыжи, диастаз (расхождение прямых мышц) – это происходит вследствие беременности, возрастных и гормональных нарушений, в то же время диеты и спорт не всегда помогают, и тогда возможным правильным, а главное безопасным решением будет абдоминопластика и липоскульптурирование. В ходе операции можно избавиться от избытка кожно жирового фартука, убрать жировые ловушки, а также устранить Диастаз прямых мышц (который создает ощущение выпячивание живота вперёд) и ушить грыжи передней брюшной стенки.
Наиболее частые традиционные методики коррекции живота:
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Классическая абдоминопластика. По объему такая операция обширная. Выполняется разрез. Удаляются кожно-жировой лоскут. Ввиду того что объем иссеченных тканей достаточно большой абдоминопластика делается с переносом пупка, обязательно ушивается диастаз прямых мышц и укрепляется брюшная стенка, что препятствует «повисанию животика». Часто операция сочетается с липомоделированием боков и спины.
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Миниабдоминопластика. Это метод используется при наличии избытков кожи внизу живота и их отсутствии над пупком, если наблюдается лишь незначительное расхождение прямых мышц живота и отсутствуют жировые избытки. Разрез меньше, чем при классической абдоминопластики, реабилитация легче и быстрее.
«Я предполагаю, что Наталье была выполнена классическая абдоминопластика с липоскульптурированием, мы видим какая у нее тонкая талия и рубец вокруг пупка, хоть его очень не просто разглядеть так же указывает на это, так же – прорисовка прямых мышц живота за счет липосакции, животик выглядит очень спортивно и это тоже результат операции. Шов после абдоминопластика прячется в зоне бикини, скрываемый нижним бельем, он незаметен даже если вы в купальнике, Наталья нам его естественно не показывает, поэтому судить о сроке операции и качестве рубца мы не можем, окончательное формирование рубца заканчивается спустя полтора года после операции. Но, по сути, реабилитация после операции занимает около полутора-двух месяцев и затем вы уже сможете хвастаться своим животиком на пляже или как Наталья «в Сети».
Елена Миронова
Пластический хирург и кандидат медицинских наук
Хирург отмечает, что эта операция позволяет привести гармоничный силуэт, а главное уверенность в себе свободу выбора белья и одежды. При этом ждать чудесного превращения из «пышки» в худышку – тщетно и несбыточно. Поэтому перед операцией очень важно стабилизировать вес. А дальше, если есть желание избавиться от «фартука» после родов и нависающего животика, которые не берутся диетами и упражнения, то «Добро пожаловать!».
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