Пластический хирург рассказала, как певица Нюша изменила свою внешность

Лицо певицы на свежих снимках кажется более заостренным, так что исключать пластическую операцию не стоит. Эксперт предположила, что Нюша делала и ринопластику. Ведь если сравнить фото начала нулевых и последнего года, то видно, что у Шурочкиной нос выглядит более изящным, его кончик стал аккуратным, а крылья — чуточку уже.

Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и работу грамотного визажиста. С помощью контурирования лица можно визуально избавиться от лишних объемов как раз в зоне носа, а также на подбородке, в скуловых областях, на лбу и около губ.

В любом случае возможная ринопластика и удаление комков Биша сделали лицо звезды более женственным и выразительным.