Пластический хирург рассказала, как певица Нюша изменила свою внешность
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Звезда певицы Анны Шурочкиной, выступающей под псевдонимом Нюша, зажглась около десяти лет назад. Тогда она блистала в образе дерзкой соседской девчонки с темными волосами. Но с того времени артистка растеряла некоторые особые приметы, например, родинку над верхней губой и пухлые детские щечки, а локоны заметно посветлели. И хотя сама певица категорически отрицает какие-то вмешательства в свою внешность, кроме работы косметолога, пластический хирург Амина Газимагомедова рассказала сайту «Страсти», что они, наверняка, были.
«Конечно, видно, что Нюша, как и многие звезды, прибегает к помощи контурной пластики. Эта косметологическая процедура позволяет подтянуть определенные трети лица и заметно изменить его овал. За это отвечают филлеры на основе гиалуроновой кислоты. В своем блоге певица признавалась также в любви к энзимному пилингу, который является более щадящей процедурой по сравнению с прочими химическими пилингами».
Амина Газимагомедова
Врач, пластический хирург, кандидат медицинских наук, реконструктивный, челюстно-лицевой хирург, сертифицированный специалист в области общей хирургии
Как пояснила специалист, если сравнить сегодняшние снимки с фотографиями юной певицы, видно, что пропали знаменитые щечки. Возможно, дело в похудении, ведь Анна приводила себя в порядок после рождения дочери Симбы в 2018 году. Но также это может быть и операция по удалению комков Биша.
Пластический хирург удаляет жировые мешочки, отвечающие за формирование тех самых щек. Делается это с внутренней стороны рта, так что послеоперационные рубцы совершенно не заметны и вычислить такую манипуляцию достаточно сложно. Зато овал лица в таком случае сразу же становится уже, проявляются скулы.
Лицо певицы на свежих снимках кажется более заостренным, так что исключать пластическую операцию не стоит. Эксперт предположила, что Нюша делала и ринопластику. Ведь если сравнить фото начала нулевых и последнего года, то видно, что у Шурочкиной нос выглядит более изящным, его кончик стал аккуратным, а крылья — чуточку уже.
Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и работу грамотного визажиста. С помощью контурирования лица можно визуально избавиться от лишних объемов как раз в зоне носа, а также на подбородке, в скуловых областях, на лбу и около губ.
В любом случае возможная ринопластика и удаление комков Биша сделали лицо звезды более женственным и выразительным.
«Не исключено, что Нюша делала лифтинг верхней трети лица, так как ее брови слегка приподнялись. Сегодня такая высокотехнологичная операция, как правило, выполняется с использованием эндоскопической техники, что позволяет добиться более эффективного результата. Впрочем, такой лифтинг можно сочетать и с другой хирургической манипуляцией — верхней блефаропластикой. Она сегодня стала операцией номер один в среде селебрити, так как позволяет сделать взгляд более открытым».
Амина Газимагомедова
Врач, пластический хирург, кандидат медицинских наук, реконструктивный, челюстно-лицевой хирург, сертифицированный специалист в области общей хирургии
Некоторые предполагают, что Анна Шурочкина прибегала к увеличению губ. Дело в том, что на старых журнальных снимках видно, что у знаменитости достаточно тонкая верхняя губа, по сравнению с нижней. Но сегодня губы Нюши выглядят идеально, обладая гармоничными формами. От тонкой верхней полоски не осталось и следа. И вряд ли это можно приписать заслуге макияжа. Скорее всего, певица увеличила губы с помощью инъекций или же, прибегнув к хейлопластике — оперативному вмешательству.
«Первый вариант, все-таки вероятнее, так как существенного изменения расстояния между верхней губой и колумеллой нет, что обычно сопровождает хейлопластику. Какой бы способ на самом деле не выбрала звезда, результат того стоил. В итоге губы девушки выглядят превосходно».
Амина Газимагомедова
Врач, пластический хирург, кандидат медицинских наук, реконструктивный, челюстно-лицевой хирург, сертифицированный специалист в области общей хирургии
Сейчас Нюша выглядит как настоящая дива, которая легко, одним взмахом ресниц покоряет сердца. Однако остается еще один вопрос, который мучает поклонников. Как удалось Шурочкиной так быстро привести себя в форму после беременности и родов? И не вмешалась ли в восстановление фигуры популярная ныне липосакция? Однако сама певица опровергла все такие слухи.
Во-первых, по ее заявлением, она не настолько много килограммов и поправилась. И пока кормила грудью дочку, даже не думала резко что-то улучшать.
Во-вторых, снижения веса знаменитость добивалась планомерно — на это ушел целый год. Анна усиленно занималась йогой и любимыми танцами, чтобы снова носить размер одежды, что был до беременности. И ей удалось достичь цели, двигаясь к ней небольшими шагами и даже без диет. Исполнительница не любит себя ограничивать в питании, поэтому просто тщательно считает калории.
Но можно предложить, что звезда решилась на маммопластику – операция по увеличению молочных желез. На свежих снимках видно, что грудь певицы стала более соблазнительной, появились объемы, которых не было в молодом возрасте.
Возможно все дело в беременности и родах, или же использование определенных фильтров и грамотная работа стилистов. Но что фигура звезды стала более женственной сомнений нет.