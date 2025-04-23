«Светлана точно не в его вкусе»: что на самом деле связывает Соловьева и Зейналову

Телеведущая Светлана Зейналова встречает зрителей улыбкой в программе «Доброе утро», но признается, что у нее сложный характер. Она была замужем, родила «особенную» дочь, развелась и встретила молодого мужчину, родила еще одну дочь, но отношения не сложились. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» поделилась своим мнением по поводу одиночества Светланы.

Анна отметила, что Светлана родилась 8 мая, «Телец – восьмерка» – это одно из самых мощных сочетаний. Фундаментальный упертый Телец, который любит жизнь и все красивое, но при этом, не сворачивая идет к своей цели и добивается ее, и сильная «восьмерка» – число достижений, лидерства, железного стержня и материализма.

«Светлана априори хочет видеть рядом с собой «сильного, волевого, решительного» мачо. А такие мужчины выбирают легких, эфемерных леди, которые смотрят на них с обожанием и восхищаются каждым их поступком. А это точно не Светлана», – считает сваха.

Ходит много разговоров о романе Зейналовой с соведущим по программе Тимуром Соловьевым. Осипова убеждена, что это всего лишь слухи.

«Тимур – легкий, воздушный «Водолей – двойка» (11 февраля) – это симбиоз двух единиц, что означает высшую степень эмпатии, дипломатии, душевности, но при этом, две единицы дают тотальное первенство и стремление к достижениям. Светлана точно не в его вкусе, они просто добрые друзья и не более. Светлане нужен мужчина из ее поколения, который будет сочетать в себе легкость и мудрость, с которым ей будет просто в общении и надежно по жизни», – высказалась сваха.

Анна надеется, что Светлана обязательно встретит такого мужчину, ведь она этого достойна.

Полный материал сайта «Страсти» о личной жизни Светланы Зейналовой, ее работе на ТВ и заработке можно прочитать здесь.