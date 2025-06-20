«Тигран – именно такой»: чем Кеосаян покорил сердце Маргариты Симоньян

По словам свахи, Тигран смог покорить неприступное сердце Маргариты своей мощью, искренностью и напором.

«Несмотря на образование, независимость и блестящую карьеру Маргариты, она девочка из армянской семьи, где с молоком матери впитываются фундаментальные ценности, такие, как уважение и преклонение перед сильным, ответственным и цельным мужчиной. Тигран – именно такой», - сказала Анна Осипова.

Говоря о причинах расставания Кеосаяна с первой женой, актрисой Аленой Хмельницкой, сваха заверила, что их союз просто изжил себя.

«Бывшие супруги остались в прекрасных отношениях, что говорит об их абсолютно правильном решении. Никто не плохой и не хороший, просто на данном жизненном отрезке эти двое были нужны друг другу, и если бы кто-то из них «рвал по живому», то ни о каких теплых отношениях после расставания не было бы и речи, а остались только боль, обида и разочарование со стороны «оставленной половины», - пояснила эксперт.

По ее мнению, тот факт, что Алена и Маргарита впоследствии подружились, говорит лишь о том, что они все сделали правильно, и на этой земле появились еще несколько счастливых людей.

«Маргарите – сил и терпения, а Тиграну – скорейшего возвращения к своим любимым», - обратилась к супругам сваха.

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