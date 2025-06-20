«Тигран – именно такой»: чем Кеосаян покорил сердце Маргариты Симоньян
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Вот уже полгода режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме. Все это время рядом с ним в реанимации дежурит жена, главный редактор RT и агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она стойко переносит все испытания, которые выпали на долю их семьи и не сомневается, что муж сможет восстановиться после болезни. Сайт «Страсти» пообщался со свахой Анной Осиповой и выяснил, в чем секрет идеального брака журналистки и режиссера.
Прежде всего эксперт отметила стойкость Маргариты в борьбе за жизнь мужа. По мнению свахи, отношения, сложившиеся между Симоньян и Кеосаяном, действительно построены на сильной, настоящей любви. Именно по этой причине Маргарита имеет силы справляться со сложившейся ситуацией.
«С Маргаритой у Тиграна случилась настоящая любовь, как факел, который невозможно погасить. Когда друг без друга – никак. Судьба подарила им годы счастья и троих детей, а это дорогого стоит. И то, как Маргарита сейчас бьется за каждый вздох Тиграна – прямое тому подтверждение»
Анна Осипова
Сваха
По словам свахи, Тигран смог покорить неприступное сердце Маргариты своей мощью, искренностью и напором.
«Несмотря на образование, независимость и блестящую карьеру Маргариты, она девочка из армянской семьи, где с молоком матери впитываются фундаментальные ценности, такие, как уважение и преклонение перед сильным, ответственным и цельным мужчиной. Тигран – именно такой», - сказала Анна Осипова.
Говоря о причинах расставания Кеосаяна с первой женой, актрисой Аленой Хмельницкой, сваха заверила, что их союз просто изжил себя.
«Бывшие супруги остались в прекрасных отношениях, что говорит об их абсолютно правильном решении. Никто не плохой и не хороший, просто на данном жизненном отрезке эти двое были нужны друг другу, и если бы кто-то из них «рвал по живому», то ни о каких теплых отношениях после расставания не было бы и речи, а остались только боль, обида и разочарование со стороны «оставленной половины», - пояснила эксперт.
По ее мнению, тот факт, что Алена и Маргарита впоследствии подружились, говорит лишь о том, что они все сделали правильно, и на этой земле появились еще несколько счастливых людей.
«Маргарите – сил и терпения, а Тиграну – скорейшего возвращения к своим любимым», - обратилась к супругам сваха.
Полный материал о любви Тиграна Кеосаяна, его жизни, творчестве и тяжелой болезни читайте здесь.