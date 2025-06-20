Знакомство в Сети, брак из-за санкций и кома: история любви Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян

Свой дебютный фильм в качестве режиссера Кеосаян снял в 1988 году еще будучи студентом. В его 18-минутной короткометражке под названием «Солнечный берег» главную роль исполнил Федор Бондарчук.

В 1992 году вышла в свет первая полнометражная картина Тиграна под названием «Катька и Шиз». Сценарий к ней написал его старший брат Давид. За свою работу начинающий режиссер получил приз «Золотой Витязь» в Югославии.

После Тигран внезапно отошел от кинематографа. Вместе с братом они основали студию GOLD VISION, пригласили студенческого друга Федора Бондарчука и начали снимать рекламные ролики и музыкальные клипы, которые приносили большую прибыль. Среди их клиентов были Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Диана Гурцкая и другие популярные в те годы артисты. Кеосаян даже сам снялся в клипе Софии Ротару «Ночной мотылек».

Совместная работа друзей была настолько успешной, что за клип на песню Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза» Кеосаян и Бондарчук получили приз московского фестиваля Generation-92. При этом много лет спустя Тигран раскрыл, что в те годы у него был роман с исполнительницей.

«Федю выгнали из дома, и он жил у меня. У меня были отношения с Наташей. Наташе хотелось клип. Нашел человека из Саратова — он дал денег. Можно сказать, что я был продюсером и сорежиссером. Мне кажется, это был первый Федин клип», — рассказал Кеосаян.

По словам Тиграна, 90-е годы повлияли на всю его дальнейшую жизнь и карьеру. В одном из интервью он говорил, что к работе с рекламой и клипами он пришел не ради творчества, в поисках заработка.

«Раньше я был больше нацелен именно на заработок. Сейчас я могу позволить себе работать тогда, когда захочу сам, и делать то кино, которое мне интересно. Хотя я и в 90-е годы мог отказаться от неинтересных сценариев. Но вы должны понимать, что я мог ночью таксовать, чтобы утром быть на молочной кухне. Как мужчина я обязан был обеспечить свою семью», - говорил Тигран.

Клипмейкерство приносило большие деньги, однако в 1996 году Кеосаян вернулся на большой экран с новогодней кинолентой «Бедная Саша» с Александром Збруевым и Верой Глаголевой в главных ролях. За нее он получил свою первую «ТЭФИ» и прославился на всю страну.

Потом вышли комедия «Президент и его внучка» с Олегом Табаковым и фильм «Ландыш серебристый» с Александром Цекало и Юрием Стояновым, а также ряд других довольно успешных телепроектов, в которых принимали участие популярные артисты и музыканты.

В жизни Кеосаяна были не только взлеты, но и падения. 2008 год стал для режиссера не самым удачным. Он представил картину «Мираж», которая была разгромлена критиками.

После провала Кеосаян не отчаялся. Он снял ставшие успешными сериалы «Ялта-45», «Три товарища», «Море. Горы. Керамзит» и реализовался как успешный телеведущий. Тигран вел различные ток-шоу, а с 2016 года является бессменным ведущим сатирической программы «Международная пилорама» на НТВ, в которой с юмором рассказывает о политических событиях в мире. При этом сам Кеосаян неоднократно подчеркивал, что работа на телевидении для него не профессия, а хобби.

«Скажем спасибо Эдмонду Кеосаяну за Тиграна»: кинокритик о творчестве режиссера

Творчество Тиграна Кеосаяна вызывает самые разные эмоции у зрителей и критиков, но никого не оставляет равнодушным. Одни хвалят его фильмы и сериалы, другие, наоборот, ругают. Кинокритик Александр Голубчиков в беседе с сайтом «Страсти» перечислил самые удачные картины Кеосаяна, а также отметил работы, которые, на его взгляд, не оставили следа в истории киноискусства.

«Как такового феномена Тиграна Кеосаяна я не вижу. Мы говорим о нем как о режиссере благодаря его отцу Эдмонду Кеосаяну, который снял выдающуюся трилогию про неуловимых мстителей. Тигран, по моему мнению, оказался в нужное время в нужном месте, поскольку он потомственный режиссер. И в начале 2000-х, когда появилось поколение режиссеров-клипмейкеров и некому было снимать кино, он снял «Ландыш серебристый» с Олесей Железняк, Александром Цекало и Юрием Стояновым. И это, конечно, удивительное кино, которое поймало нерв времени и до сих пор хорошо смотрится, его приятно смотреть. Вот там присутствует эта милая изюминка того времени», - пояснил Голубчиков.

Также кинокритик отметил фильм Кеосаяна «Президент и его внучка». При этом он пояснил, что картина одновременно вышла и в прокате, и на телевидении, поэтому ее скорее знают как телепроект.

Эксперт также высоко оценил работу 2006 года «Заяц над бездной». Как отметил Голубчиков, это «милое кино» про эпоху Леонида Брежнева и фантазия на тему цыганщины.

«Да, пожалуй, это то, что, может быть, еще как-то останется в памяти», - констатировал кинокритик.

Говоря о приключенческом фильме «Мираж», премьера которого состоялась в 2008 году, Голубчиков выразил уверенность, что это не то кино, которое интересно смотреть.

«Сам фильм любопытный по задумке. Это была попытка сделать современное и необычное кино. Но увы! В 2008 году было странно смотреть, а сегодня и тем более не стоит пересматривать, несмотря на Алексея Чадова в главной роли», - сказал кинокритик.

При этом Голубчиков выразил мнение, что другие работы режиссера, например, сериал «Море. Горы. Керамзит» 2014 года и вовсе сотрутся из памяти зрителей.

«Это все сотрется из памяти. Она уже стерлась. Уже никто не помнит даже точное название. Или, например, «Катя и Шиз», которую он делал на заре своей режиссерской юности. Это все из серии кино, которого не было, и которое никто уже не помнит, а знают его только те, кто посмотрел еще тогда. Поэтому, скажем спасибо Эдмонду Кеосаяну за Тиграна Кеосаяна, как режиссера и несомненно хорошего человека, а все остальное — это уже для истории», - заключил критик Голубчиков.

Санкции Запада и признание в России

В феврале 2022 года Тигран Кеосаян публично поддержал проведение специальной военной операции (СВО), после чего его имя попало в санкционные списки стран Запада. Против режиссера ввели персональные ограничения ЕС, Швейцария, Великобритания, Канада и Австралия.

Комментируя произошедшее, Кеосаян назвал санкции невидимыми орденами.

«Санкции получил за то, что я говорил, за то, что думал, это большая роскошь. Ребята, которые бздят не доехать до Таиланда случайно, вдруг их арестуют, где-то вышлют за то, что они что-то сказали неправильное про СВО, им, конечно, этого не понять», - сказал он в комментарии НТВ.

В этом же году власти Казахстана также признали режиссера персоной нон-грата после того, как он раскритиковал Астану за отказ проводить парад Победы в 2022 году.

В 2024 году Тигран Кеосаян получил звание заслуженного деятеля искусств России за вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность. В 2025 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.

Личная жизнь Тиграна Кеосаяна

В 1992 году еще никому неизвестный начинающий режиссер Тигран Кеосаян часто посещал спектакли в «Ленкоме». При этом, по его признанию, он ходил в театр ради встреч с друзьями и веселья. Там он впервые увидел Алену Хмельницкую, однако никакой искры между молодыми людьми не пробежало.

В тот период времени у актрисы были романтические отношения с режиссером Егором Кончаловским, который и представил ее Кеосаяну в «Ленкоме».

Позже Тигран случайно увидел Хмельницкую на автозаправке и решил познакомиться поближе, так как искал актрису для съемок в рекламном ролике. Алена с радостью согласилась и оставила свой номер телефона для связи. В процессе съемок у Кеосаяна и Хмельницкой завязался роман, который впоследствии привел к свадьбе.