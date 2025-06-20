Знакомство в Сети, брак из-за санкций и кома: история любви Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян
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Обладатель нескольких премий «ТЭФИ» Тигран Кеосаян известен в России как телеведущий, режиссер, сценарист и клипмейкер. Он реализовался не только в карьере, но и в личной жизни. Тигран прожил в браке с актрисой Аленой Хмельницкой 21 год, а когда отношения сошли на нет, влюбился в главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян, достойно вышел из любовного треугольника, подружил двух женщин и в итоге женился на возлюбленной только благодаря санкциям Запада.
Уже полгода 59-летний Кеосаян находится в коме из-за проблем с сердцем, но близкие режиссера не теряют надежды на его выздоровление.
Сайт «Страсти» вспомнил основные события из жизни Тиграна Кеосаяна, пообщался с кинокритиком о творчестве режиссера и узнал у свахи, в чем секрет его семейного счастья с Маргаритой Симоньян.
Детство Тиграна Кеосаяна
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинорежиссера и актрисы. Его отец, Эдмонд Кеосаян, снял знаменитый фильм «Неуловимые мстители», а мама, Лаура Геворкян, знакома зрителям по роли жены полковника Кудасова в приключенческой картине «Новые приключения неуловимых». Оба сына пары - Давид и Тигран, пошли по стопам своего отца.
Детство братьев прошло в Гагаринском районе, на Мосфильмовской улице — прямо напротив киностудии. Тигран Кеосаян посещал музыкальную школу, а в свободное время играл в хоккей, катался на коньках в «Лужниках». Не обходилось и без хулиганства. Так, например, будущий телеведущий признался в одном из интервью, что вместе с друзьями воровал бесхозные дыни на станции «Москва-Сортировочная».
После окончания школы Тигран устроился работать на «Мосфильм». Он мечтал стать режиссером, но на вступительных экзаменах во ВГИК провалился, несмотря на известную фамилию. В 1984 году Кеосаяну улыбнулась удача - он стал студентом мастерской Игоря Таланкина.
«Я вошел в историю как единственный сын видного кинематографиста, не поступивший во ВГИК с первого раза. Из-за переживаний у отца случился обширный инфаркт», — рассказывал Кеосаян в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
После первого курса будущий режиссер был призван в армию. Срочную службу проходил в войсках ПВО в подмосковной Балашихе. После увольнения восстановился в вузе, но диплом получил только в 1998 году на курсе Юрия Озерова. Во время учебы он дружил с Федором Бондарчуком и Иваном Охлобыстиным.
В одном из интервью Кеосаян рассказал, что студенчество запомнилось ему прежде всего коллективной дружбой.
«Когда ты учишься, то вы вместе ставите отрывки, играете друг у друга — один за всех и все за одного. Еще же на первом курсе была картошка — экспириенс, непонятный нынешнему поколению… Ваня Охлобыстин, Сашка Баширов, Федя Бондарчук — все были вместе. Я могу кого-то забыть, потому что уже прошло время. Потом мы все вместе пошли в армию, также компанией, вернулись на второй курс, где начались уже отдельные отрывки и работы», - вспоминал Кеосаян в беседе с журналом «Москвич».
Творческий путь Тиграна Кеосаяна
Свой дебютный фильм в качестве режиссера Кеосаян снял в 1988 году еще будучи студентом. В его 18-минутной короткометражке под названием «Солнечный берег» главную роль исполнил Федор Бондарчук.
В 1992 году вышла в свет первая полнометражная картина Тиграна под названием «Катька и Шиз». Сценарий к ней написал его старший брат Давид. За свою работу начинающий режиссер получил приз «Золотой Витязь» в Югославии.
После Тигран внезапно отошел от кинематографа. Вместе с братом они основали студию GOLD VISION, пригласили студенческого друга Федора Бондарчука и начали снимать рекламные ролики и музыкальные клипы, которые приносили большую прибыль. Среди их клиентов были Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Диана Гурцкая и другие популярные в те годы артисты. Кеосаян даже сам снялся в клипе Софии Ротару «Ночной мотылек».
Совместная работа друзей была настолько успешной, что за клип на песню Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза» Кеосаян и Бондарчук получили приз московского фестиваля Generation-92. При этом много лет спустя Тигран раскрыл, что в те годы у него был роман с исполнительницей.
«Федю выгнали из дома, и он жил у меня. У меня были отношения с Наташей. Наташе хотелось клип. Нашел человека из Саратова — он дал денег. Можно сказать, что я был продюсером и сорежиссером. Мне кажется, это был первый Федин клип», — рассказал Кеосаян.
По словам Тиграна, 90-е годы повлияли на всю его дальнейшую жизнь и карьеру. В одном из интервью он говорил, что к работе с рекламой и клипами он пришел не ради творчества, в поисках заработка.
«Раньше я был больше нацелен именно на заработок. Сейчас я могу позволить себе работать тогда, когда захочу сам, и делать то кино, которое мне интересно. Хотя я и в 90-е годы мог отказаться от неинтересных сценариев. Но вы должны понимать, что я мог ночью таксовать, чтобы утром быть на молочной кухне. Как мужчина я обязан был обеспечить свою семью», - говорил Тигран.
Клипмейкерство приносило большие деньги, однако в 1996 году Кеосаян вернулся на большой экран с новогодней кинолентой «Бедная Саша» с Александром Збруевым и Верой Глаголевой в главных ролях. За нее он получил свою первую «ТЭФИ» и прославился на всю страну.
Потом вышли комедия «Президент и его внучка» с Олегом Табаковым и фильм «Ландыш серебристый» с Александром Цекало и Юрием Стояновым, а также ряд других довольно успешных телепроектов, в которых принимали участие популярные артисты и музыканты.
В жизни Кеосаяна были не только взлеты, но и падения. 2008 год стал для режиссера не самым удачным. Он представил картину «Мираж», которая была разгромлена критиками.
После провала Кеосаян не отчаялся. Он снял ставшие успешными сериалы «Ялта-45», «Три товарища», «Море. Горы. Керамзит» и реализовался как успешный телеведущий. Тигран вел различные ток-шоу, а с 2016 года является бессменным ведущим сатирической программы «Международная пилорама» на НТВ, в которой с юмором рассказывает о политических событиях в мире. При этом сам Кеосаян неоднократно подчеркивал, что работа на телевидении для него не профессия, а хобби.
«Скажем спасибо Эдмонду Кеосаяну за Тиграна»: кинокритик о творчестве режиссера
Творчество Тиграна Кеосаяна вызывает самые разные эмоции у зрителей и критиков, но никого не оставляет равнодушным. Одни хвалят его фильмы и сериалы, другие, наоборот, ругают. Кинокритик Александр Голубчиков в беседе с сайтом «Страсти» перечислил самые удачные картины Кеосаяна, а также отметил работы, которые, на его взгляд, не оставили следа в истории киноискусства.
«Как такового феномена Тиграна Кеосаяна я не вижу. Мы говорим о нем как о режиссере благодаря его отцу Эдмонду Кеосаяну, который снял выдающуюся трилогию про неуловимых мстителей. Тигран, по моему мнению, оказался в нужное время в нужном месте, поскольку он потомственный режиссер. И в начале 2000-х, когда появилось поколение режиссеров-клипмейкеров и некому было снимать кино, он снял «Ландыш серебристый» с Олесей Железняк, Александром Цекало и Юрием Стояновым. И это, конечно, удивительное кино, которое поймало нерв времени и до сих пор хорошо смотрится, его приятно смотреть. Вот там присутствует эта милая изюминка того времени», - пояснил Голубчиков.
Также кинокритик отметил фильм Кеосаяна «Президент и его внучка». При этом он пояснил, что картина одновременно вышла и в прокате, и на телевидении, поэтому ее скорее знают как телепроект.
Эксперт также высоко оценил работу 2006 года «Заяц над бездной». Как отметил Голубчиков, это «милое кино» про эпоху Леонида Брежнева и фантазия на тему цыганщины.
«Да, пожалуй, это то, что, может быть, еще как-то останется в памяти», - констатировал кинокритик.
Говоря о приключенческом фильме «Мираж», премьера которого состоялась в 2008 году, Голубчиков выразил уверенность, что это не то кино, которое интересно смотреть.
«Сам фильм любопытный по задумке. Это была попытка сделать современное и необычное кино. Но увы! В 2008 году было странно смотреть, а сегодня и тем более не стоит пересматривать, несмотря на Алексея Чадова в главной роли», - сказал кинокритик.
При этом Голубчиков выразил мнение, что другие работы режиссера, например, сериал «Море. Горы. Керамзит» 2014 года и вовсе сотрутся из памяти зрителей.
«Это все сотрется из памяти. Она уже стерлась. Уже никто не помнит даже точное название. Или, например, «Катя и Шиз», которую он делал на заре своей режиссерской юности. Это все из серии кино, которого не было, и которое никто уже не помнит, а знают его только те, кто посмотрел еще тогда. Поэтому, скажем спасибо Эдмонду Кеосаяну за Тиграна Кеосаяна, как режиссера и несомненно хорошего человека, а все остальное — это уже для истории», - заключил критик Голубчиков.
Санкции Запада и признание в России
В феврале 2022 года Тигран Кеосаян публично поддержал проведение специальной военной операции (СВО), после чего его имя попало в санкционные списки стран Запада. Против режиссера ввели персональные ограничения ЕС, Швейцария, Великобритания, Канада и Австралия.
Комментируя произошедшее, Кеосаян назвал санкции невидимыми орденами.
«Санкции получил за то, что я говорил, за то, что думал, это большая роскошь. Ребята, которые бздят не доехать до Таиланда случайно, вдруг их арестуют, где-то вышлют за то, что они что-то сказали неправильное про СВО, им, конечно, этого не понять», - сказал он в комментарии НТВ.
В этом же году власти Казахстана также признали режиссера персоной нон-грата после того, как он раскритиковал Астану за отказ проводить парад Победы в 2022 году.
В 2024 году Тигран Кеосаян получил звание заслуженного деятеля искусств России за вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность. В 2025 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.
Личная жизнь Тиграна Кеосаяна
В 1992 году еще никому неизвестный начинающий режиссер Тигран Кеосаян часто посещал спектакли в «Ленкоме». При этом, по его признанию, он ходил в театр ради встреч с друзьями и веселья. Там он впервые увидел Алену Хмельницкую, однако никакой искры между молодыми людьми не пробежало.
В тот период времени у актрисы были романтические отношения с режиссером Егором Кончаловским, который и представил ее Кеосаяну в «Ленкоме».
Позже Тигран случайно увидел Хмельницкую на автозаправке и решил познакомиться поближе, так как искал актрису для съемок в рекламном ролике. Алена с радостью согласилась и оставила свой номер телефона для связи. В процессе съемок у Кеосаяна и Хмельницкой завязался роман, который впоследствии привел к свадьбе.
«Мне было 27 лет. И я был готов к браку, думаю, что внутренне очень устал от гулянок», — рассказывал Кеосаян о том периоде жизни.
В 1994 году, спустя 12 месяцев после бракосочетания, у них родилась дочь Александра. А второй ребенок — Ксения — появилась на свет во Франции через 16 лет.
Во время совместной жизни Кеосаян снимал супругу в своих проектах. Она сыграла в его фильмах «Ландыш серебристый», «Три полуграции» и других. Также Хмельницкая вместе с Кеосаяном вела ток-шоу «Ты и я».
Отношения пары начали рушиться после откровений актера Никиты Джигурды, который неожиданно публично заявил об интрижке с Хмельницкой на съемках фильма «Супермен поневоле, или эротический мутант».
Когда младшей дочери было четыре года, Кеосаян и Хмельницкая развелись. Они прожили вместе 21 год.
«Мы пошли в разные стороны. Долгое время мы были командой. Творческой, родителями детей. А потом перестали быть друг для друга мужчиной и женщиной. Я даже не знаю, почему мы такие. Эта тема исчерпала себя», - говорила о причине развода Алена.
Комментируя расставание, Кеосаян говорил, что неважно, кто стал инициатором разрыва. По его словам, просто «21-летний цикл закончился». На самом деле у режиссера уже завязались отношения с журналистом Маргаритой Симоньян, которую он впервые увидел на телеэкране.
Новая любовь Тиграна Кеосаяна
Известно, что пара познакомилась в социальной сети. Кеосаян решил поддержать Симоньян, на которую в тот момент обрушилась критика.
«Ехал в машине и слышал, как с одной столичной радиостанции две злые женщины поливали несправедливо ее… Я просто написал незнакомому мне человеку: «Я вас уважаю, я вот такой-то, и я вас поддерживаю, не обращайте внимания», — рассказывал Кеосаян.
Так между режиссером и журналисткой завязалось онлайн-общение. Через некоторое время Кеосаян пригласил девушку пообедать вместе и познакомиться вживую. После третьей встречи Тигран внезапно заявил Маргарите, что их ждет «катастрофическая» история любви.
«Ты уйдешь от своего мужчины, я уйду из семьи. На третью встречу он мне это заявляет. Я подумала, что он сумасшедший», — откровенничала Симоньян.
По словам Маргариты, сначала у них появились общие интересы, позже совместные проекты и друзья, а потом оказалось, что друг без друга уже невозможно прожить и дня.
При этом, на тот момент Кеосаян был еще женат на Хмельницкой, поэтому Маргарита дважды предпринимала попытки расстаться, но после второго раза он принял решение и переехал к ней.
Как потом призналась Алена Хмельницкая, расставание с Кеосаяном не стало для нее ударом. Ее отношения с мужем в тот период времени уже зашли в тупик. При этом режиссер поступил благородно, отказавшись от раздела имущества.
«Мы даже это не обсуждали абсолютно. На самом деле я была готова ко всему, готова была продать и разделить, но не было вопросов. Дом остался, плюс мы определили сумму, которую Тигран выплачивает на детей», - откровенничала актриса.
Официально развод с Хмельницкой Кеосаян оформил только в 2014 году, когда у него с Маргаритой родилась дочь Марьяна. После этого он сделал предложение Симоньян, но получил отказ. Как позже пояснила журналистка, она никогда не стремилась выйти замуж.
Тем не менее, в 2022 году пара узаконила свои отношения. На тот момент Кеосаян и Симоньян уже воспитывали троих детей: в 2013 году родилась дочь Марьяна, в 2014 – сын Баграт, в октябре 2019 года на свет появилась дочь, которую назвали необычным именем Маро. В 2020 году пара ждала еще одного ребенка, но беременность сорвалась.
«Тиграну очень приспичило в этот раз. Он мне раз пять делал предложение, но в этот раз сказал: «Все, я из-за тебя под санкции подпал, а ты мне даже не жена. Быстро в ЗАГС». Ну ладно, я армянская женщина, меня учили слушаться», — вспомнила Маргарита в интервью.
«Нам нечего делить»: дружба Маргариты Симонян и Алены Хмельницкой
Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян доказали, что развод не повод для вражды. Бывшие супруги не прекратили общение ради дочерей и смогли сохранить дружеские отношения. Причем актриса тепло отзывается о нынешней жене телеведущего Маргарите Симоньян. Женщины не просто нашли общий язык, но и стали проводить вместе семейные праздники.
Первый шаг сделала Хмельницкая. Когда чувство обиды из-за развода прошло, она пригласила Маргариту на пятилетие младшей дочери Ксении. Симоньян поддержала идею и пришла на праздник вместе с Кеосаяном.
«Нам нечего делить… Когда я сказала Тиграну, что пусть и Рита тоже приходит, она мне даже написала сообщение – мол, это действительно так, что я ее приглашаю, или Тигран что-то там перепутал? На что я сказала, что нет, это действительно так, это мое желание, и я думаю, что лучшего повода для нашей первой такой мирной встречи и не найти», - рассказала Хмельницкая в программе «Судьба человека» на «России 1».
В итоге дружба двух бывших жен режиссера переросла в совместный проект. Симоньян написала сценарий сериала «Актриса», который снял Кеосаян, а на главную роль пригласили Хмельницкую.
Негативно относилась к новой жене отца только старшая дочь Александра. Девочка долгое время не хотела общаться с Маргаритой, однако позже они подружились. Сейчас девушка тепло общается с Симоньян. Александра пошла по стопам отца и также связала свою жизнь с кинематографом. Она окончила один из университетов в Нью-Йорке по специальности «режиссер».
Разногласия с бывшей женой из-за позиции об СВО
В 2022 году бывшая жена режиссера внезапно поддержала сбежавших из России артистов. Хмельницкая даже полетела в Израиль ради встречи с друзьями-иноагентами. Она также поддержала актрису Лию Ахеджакову после увольнения из «Современника». По поводу бывшей жены пришлось высказаться Кеосаяну, известному своей пророссийской позицией. Режиссер пытался объяснить, что она неправа, однако Хмельницкая не стала слушать экс-мужа.
«Она мать моих детей, я пытался объяснить ей, она не слышит», — признался Кеосаян в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба».
При этом режиссер заверил, что не изменил свое отношение к бывшей жене из-за политических разногласий. По словам Кеосаяна, у него с начала СВО «родственников стало в миллионы раз больше». Кроме того, его позицию всецело разделяет и поддерживает жена Маргарита Симоньян.
Два инфаркта и клиническая смерть Тиграна Кеосаяна
Тигран Кеосаян никогда не скрывал, что у него были проблемы с сердцем. В 2008 году его экстренно госпитализировали в предынфарктном состоянии и установили стент в артерию для восстановления нормального кровотока. Через два года режиссеру вновь стало плохо, и он оказался в больнице с острым инфарктом миокарда. Несмотря на тяжелое состояние, Кеосаян смог восстановить здоровье и вернуться к полноценной жизни.
Однако в начале 2025 года Маргарита Симоньян сообщила страшную новость: 59-летний Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Она призналась, что до последнего не хотела об этом говорить и попросила тех, кто любит Тиграна, молиться за него.
«Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети… Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — обратилась к пользователям Симоньян в своем Telegram-канале.
Уже полгода режиссер находится в коме, подключенный к аппарату поддержания дыхания. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. При этом в последнее время у него наметились улучшения. Как рассказала Маргарита Симоньян, ее муж стал реагировать на внешние раздражители. Кеосаян начал двигать пальцами и временами пытается приоткрыть рот. Кроме того, телеведущий реагирует морганием на голоса близких людей. При этом главред RT подчеркнула, что врачи не дают прогнозов.
«Это все уже находится за пределами медицины, кто-то выходит из комы, кто-то не выходит, кто-то выходит через шесть лет, кто-то выходит через месяц, кто-то не выходит никогда», — сказала она.
В июне Маргарита в личном блоге ответила одной из подписчиц, которая поинтересовалась, в каком состоянии сейчас находится режиссер. Она не стала раскрывать подробностей, но дала понять, что врачи следят за ним должным образом.
«Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется — зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной — молиться. Спасибо Вам и всем, кто молится за него», — высказалась Маргарита Симоньян.
Алена Хмельницкая также не осталась в стороне от горя семьи Симоньян. В личном блоге она призналась, что старается держаться и ощущает в душе «полный развал».
«Конечно, это большая беда, мы все вместе. И реагируем абсолютно по-человечески», — ответила актриса на вопрос, как чувствуют себя дочери Кеосаяна.
Мнение врачей о состоянии Тиграна Кеосаяна
Врачи, говоря о состоянии Тиграна Кеосаяна, стараются избегать возможных негативных сценариев. Все сходятся во мнении, что всегда существует шанс на чудо и выздоровление.
В частности, один из медиков, принимающий участие в лечении режиссера, на условиях анонимности сообщил sib.fm, что сейчас наметилась небольшая положительная динамика. Однако, по его словам, кома, вызванная клинической смертью и продолжительными проблемами с сердцем, делает прогноз крайне осторожным.
«Восстановление — это долгий и сложный процесс», — сказал он.
С мнением коллеги согласился и врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что у пациента есть шанс на выздоровление, даже если он долгое время находился в коме. При этом все зависит от стадии комы.
«Чем дольше человек находится в состоянии комы, тем ниже вероятность, что он придет в себя и восстановится. При первой стадии шансы выше, при самой последней (третьей) вероятность возвращения пациента, напротив, очень маловероятна», - пояснил медик.
Он подчеркнул, что медицине известны случаи, когда даже после 20–30 лет комы человек возвращался к жизни.
Врач-невролог Александр Комаров при этом пояснил, что появление реакций режиссера на внешние раздражители, такие как свет и звук, свидетельствует об уменьшении глубины комы и снижении отека мозга.
«В итоге рано или поздно он должен проснуться после долгого сна», - заверил врач.
В чем секрет идеального брака Кеосаяна и Симоньян, и почему распался союз с Хмельницкой: мнение свахи
Супруги Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян вот уже несколько месяцев переживают непростые времена, а испытания, которые выпали на их долю под силу выдержать только очень сильным людям. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» ответила на вопрос, в чем секрет счастливого брака режиссера и журналистки, а также объяснила, почему его союз с Хмельницкой был обречен.
Прежде всего эксперт отметила, что стойкость Маргариты в борьбе за жизнь мужа – это настоящая ода российским женщинам, которые во все времена готовы взвалить на свои хрупкие плечи все тяготы и трудности жизни, когда к их мужчинам приходит беда.
«С Маргаритой у Тиграна случилась настоящая любовь, как факел, который невозможно погасить. Когда друг без друга – никак. Судьба подарила им годы счастья и троих детей, а это дорогого стоит. И то, как Маргарита сейчас бьется за каждый вздох Тиграна – прямое тому подтверждение. Почему эти двое вместе? Все просто. Несмотря на образование, независимость и блестящую карьеру Маргариты, она девочка из армянской семьи, где с молоком матери впитываются фундаментальные ценности, такие, как уважение и преклонение перед сильным, ответственным и цельным мужчиной. Тигран – именно такой. Он покорил ее непреступное сердце своей мощью, искренностью и напором», - сказала Анна Осипова.
Говоря о причинах расставания Кеосаяна с Хмельницкой, сваха заверила, что их союз просто изжил себя.
«Несмотря на это, бывшие супруги остались в прекрасных отношениях, что говорит об их абсолютно правильном решении. Никто не плохой и не хороший, просто на данном жизненном отрезке эти двое были нужны друг другу, и если бы кто-то из них «рвал по живому», то ни о каких теплых отношениях после расставания не было бы и речи, а остались только боль, обида и разочарование со стороны «оставленной половины», - пояснила эксперт.
По ее мнению, тот факт, что Алена и Маргарита впоследствии подружились, говорит лишь о том, что они все сделали правильно, и на этой земле появились еще несколько счастливых людей.
«Маргарите – сил и терпения, а Тиграну – скорейшего возвращения к своим любимым», - обратилась к супругам сваха.