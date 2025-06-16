«Подвергалась коррекции»: какие операции делал Николай Басков

Реконструктивно-пластический хирург Максим Усунгван в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал изменения во внешности Николая Баскова. Поклонники заметили, что 48-летний артист похудел и стал выглядеть свежее. Обращался ли он к специалистам?

«За эти годы внешность Николая явно изменилась — трансформация налицо. Но, на мой взгляд, кардинальных вмешательств со стороны пластической хирургии не наблюдается. Верхние веки, судя по всему, не тронуты. Можно предположить, что была сделана блефаропластика нижних век — область под глазами выглядит более подтянутой, и, вероятно, подвергалась коррекции», – поделился эксперт.

Хирург убежден, что Николай регулярно посещает косметолога. Ботокс и филлеры — без сомнений. Плюс ретушь фотографий — это уже классика.

«Что касается липосакции тела — скорее всего, нет. Вероятнее всего, он просто похудел. На ранних фото заметен двойной подбородок, но следов хирургического вмешательства в этой зоне не видно. Возможно, имела место точечная липосакция подбородка», – высказался Максим.

По словам специалиста, изменения, скорее всего, результат комплексного подхода: спорт, здоровый образ жизни, косметология и, возможно, минимальная пластика — все вместе дает такой эффект.

Полный материал о детстве Николая Баскова, его разводе и потере сына можно прочитать здесь.