«Такие мужчины не остаются в одиночестве»: в чем секрет крепкого брака Михаила Турецкого

Сваха отметила, что жена Михаила Лиана родилась 2 июля под знаком Рак, это энергия красоты, женственности, эмпатии, домашнего очага и творчества. Люди-двойки — прирожденные коммуникаторы, которые полностью раскрываются только через отношения с другими людьми. По словам Анны, мужчина от такой женщины получает колоссальный поток принятия, любви, поддержки и восхищения. Такую женщину хочется оберегать, баловать и любить, т.е. делать все то, ради чего мужчина пришел в этот мир.