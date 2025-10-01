«Такие мужчины не остаются в одиночестве»: в чем секрет крепкого брака Михаила Турецкого
Исполнитель, создатель «Хора Турецкого» и «SOPRANO Турецкого» Михаил Турецкий в молодости пережил личную трагедию. В автокатастрофе погибла его первая жена Елена. Сейчас музыкант счастлив в браке со второй избранницей — Лианой Турецкой. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» проанализировала Михаила Турецкого и пришла к выводу, что такие мужчины не могут долго оставаться одни. Она назвала звездных вдовцов отдельной «когортой нашего шоу-бизнеса».
«Михаил Турецкий — сочетание бесспорного таланта и настоящей мужской харизмы, а такие мужчины не остаются в одиночестве на долгие годы. Вот и Турецкий встретил свою любовь в лице своей нынешней красавицы-супруги»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, что жена Михаила Лиана родилась 2 июля под знаком Рак, это энергия красоты, женственности, эмпатии, домашнего очага и творчества. Люди-двойки — прирожденные коммуникаторы, которые полностью раскрываются только через отношения с другими людьми. По словам Анны, мужчина от такой женщины получает колоссальный поток принятия, любви, поддержки и восхищения. Такую женщину хочется оберегать, баловать и любить, т.е. делать все то, ради чего мужчина пришел в этот мир.
«Поэтому, лидерская, «Овновская» мощь и мужская энергия Турецкого находит рядом с Лианой полную гармонию, он наслаждается этим невероятным потоком женственности и нежности, реализуя в отношениях все свои лучшие мужские качества. Они не просто дополняют друг друга в браке, они проявляют свои лучшие качества и наполняют друг друга»,
Анна Осипова
Сваха
Осипова добавила, что роли супругов идеально распределены, и этот союз однозначно очень счастливый и долговечный.
