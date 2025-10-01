Страшная утрата, создание хора и проблемы со здоровьем: как живет Михаил Турецкий
Михаил Турецкий — исполнитель, дирижер, создатель и продюсер арт-групп «Хор Турецкого» и «SOPRANO Турецкого», Народный артист РФ. Его талант известен не только в России, но и далеко за пределами страны.
В свои чуть больше 20 лет он рискнул и создал необыкновенный проект, который принес ему настоящую славу. Однако за внешним блеском скрывается личная драма, полная боли и утрат.
Когда Михаилу Турецкому было всего 27, жизнь ударила так, что вряд ли кто-то смог бы устоять. Он только начинал свой путь — молодой, амбициозный, с мечтами о большой сцене. И вдруг — трагедия: его жена, ее отец и брат погибли в автокатастрофе. О случившемся Михаил узнал по телеграмме. Он стоял в аэропорту с этим листком бумаги в кармане и не понимал, что делать дальше. В один миг он стал вдовцом, отцом-одиночкой пятилетней дочки и единственным близким человеком для своей тещи.
Биография Михаила Турецкого
Михаил Борисович Турецкий родился 12 апреля 1962 года в Москве. Его родители были евреями, предки которых родом из Беларуси.
Свою фамилию он унаследовал от матери. Это было сделано из большого уважения к ее родне, которая вся погибла во время Холокоста в годы Великой Отечественной войны. Таким образом, он продолжил фамилию Турецких. Его отца звали Борис Эпштейн. У Михаила есть старший брат Александр, которому тоже дали фамилию матери.
«К Турции по большому счету она не имеет никакого отношения. Это фамилия моей мамы, Бэллы Семеновны. Во время Великой Отечественной войны вся ее семья была убита фашистами. Поэтому, чтобы продолжить род Турецких, мне дали эту фамилию», – рассказывал он в интервью Kp.ru.
Жила семья очень бедно, и появление второго сына, Михаила, стало дополнительной трудностью. Отец был не рад этому, но мать настояла, чтобы ребенка оставили.
Родители много работали, поэтому присматривать за Михаилом часто приходилось старшему брату. Александр не особо занимался с младшим родственником и обычно просто оставлял его одного смотреть телевизор или слушать радио. Именно так Михаил полюбил музыку и выучил множество песен, которые передавали в эфире. Он начинал подпевать, как только слышал знакомую мелодию.
Видя это, родители отдали его в музыкальную школу, где он начал учиться играть на пианино. Однако учитель заявил, что у мальчика нет слуха, и отказался с ним заниматься. Тогда Михаил перешел на флейту-пикколо — это был самый недорогой инструмент.
С годами его способности развивались. Переломный момент наступил в 1973 году, когда к ним в гости приехал родственник Рудольф, который работал в музыкальной сфере. Услышав, как поет Михаил, он был так впечатлен, что посоветовал отдать мальчика в хоровое училище имени Свешникова. 11-летнего Михаила приняли туда почти сразу.
«Был, конечно, сложный период, потому что дети там учились с первого класса, и мне все время приходилось догонять. Но это меня приучило к самостоятельности, к тому, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — вспоминал певец.
Начало карьеры и создание «Хора Турецкого»
В 1980 году Михаил Турецкий поступил в музыкальный институт имени Гнесиных, где учился на дирижера и хормейстера. В 1985 году он успешно его окончил. Однако годы учебы были тяжелыми: чтобы заработать на жизнь, ему приходилось подрабатывать — он был и таксистом, и грузчиком. Его первая работа по музыкальной специальности была в ансамбле, который исполнял патриотические песни, а также он пел в церковном хоре.
Поворотный момент в его карьере наступил в 1989 году. Будучи евреем, Михаил захотел возродить традиционную еврейскую музыку в Советском Союзе и начал собирать певцов для мужского хора при синагоге. Ему это удалось, и коллектив даже стал ездить с гастролями за границу, что в те времена было огромной редкостью. Во время поездок в Америку Турецкий заметил, что публика там очень ценит яркие и зрелищные шоу. Он понял, что для успеха важно не только пение, но и то, как выглядит выступление.
Учитывая этот опыт, Михаил разработал совершенно новый формат выступлений. Это привело к созданию того самого «Хора Турецкого», каким мы его знаем сегодня. В 1997 году коллектив с новым подходом вернулся на сцену России. Зрители были в восторге, и популярность хора мгновенно выросла. В 2003 году Михаил снова изменил состав, оставив только десять солистов с самыми необычными и уникальными голосами. Это позволило добиться еще более богатого и разнообразного звучания.
Как рассказывал сам Турецкий, он постоянно ищет новые творческие идеи. Его коллектив соединяет в своей музыке самые разные стили: рок и оперу, народные песни и авангард, современную эстраду и шансон. Они поют как без музыкального сопровождения (а капелла), так и с ним, и даже сочинили уже около десяти песен специально для себя.
В 2005 году Михаил Турецкий выпустил автобиографическую книгу под названием «Хормейстер». Из нее поклонники узнали, что участники хора в шутку называют своего руководителя «Царь». Как-то раз на один из праздников артисты подарили Михаилу десять матрешек, на которых были изображены шаржи на всех участников коллектива. Самая первая и большая матрешка была, конечно, «Царь» — сам Турецкий. Кроме того, солисты преподнесли ему флейту-пикколо (тот самый его первый инструмент), и на ней выгравировали все свои прозвища.
В 2010 году появилась и женская версия коллектива — ансамбль SOPRANO, который тоже быстро полюбился публике. За большой вклад в музыкальное искусство Михаилу Турецкому было присвоено звание Народного артиста России.
Артисты хора пели вместе со многими мировыми знаменитостями, такими как Пласидо Доминго, Хулио Иглесиас, Глория Гейнор и многие другие. Коллектив исполняет песни на 17 языках.
Сегодня «Хор Турецкого» по-прежнему очень популярен, собирает полные залы и остается одним из самых известных музыкальных коллективов в стране.
Продюсер о заработках Михаила Турецкого
Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» высказался о популярности и гонорарах Михаила Турецкого. Он назвал артиста харизматичным и талантливым, а его коллективы востребованными.
«Зарабатывают они хорошо. У них достойный гонорар, сколько конкретно – не скажу, но от 2-3 млн рублей и выше. Коллективы популярны на корпоративах», – поделился Сергей.
Продюсер рассказал, что не знает о необычных пунктах в райдере артиста. По его мнению, он ничем не отличается от других. По словам Сергея, кто-то любит мясо, а кто-то – морепродукты. Присутствуют холодные, горячие закуски.
«Относятся к нему достойно, Михаил – уважаемый мужчина. Он уважаемый человек в шоу-бизнесе. Ничего не могу сказать против. Он талантливый, харизматичный, яркий, добрый, отзывчивый, достойный артист и мужик», – добавил Дворцов.
Автор-исполнитель и композитор Юрий Лоза о популярности «Хора Турецкого»
Певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза в беседе с сайтом «Страсти» поделился мнением о творчестве Михаила Турецкого и его коллективов.
«У людей разное отношение к этим коллективам. Я лично знаю и тех, кто покупает билеты на их концерты, и тех, кто называет их «мужской кошатник» и «женский кошатник». Оба коллектива Турецкого поют кавера, но то же самое делает и 99% нашей эстрады. С моей точки зрения, десять человек для этих целей – многовато. А вставление новых партий и голосов в песни, ставшие уже хрестоматийными, ничего этим песням не добавляет», – высказался Юрий Эдуардович.
Певец добавил, что его мнение «не может быть объективным», так как ему всегда больше нравилась авторская песня.
Личная жизнь Михаила Турецкого
Михаил Турецкий женился в первый раз очень рано, в 21 год, когда еще был студентом института имени Гнесиных. Его женой стала однокурсница Елена. Молодые люди не планировали свадьбу, но Елена забеременела, и в 1984 году у них родилась дочь, которую назвали Наташей. Семейное счастье оказалось недолгим. В 1989 году, когда Михаилу было 27 лет, его супруга вместе с братом и отцом погибли в автокатастрофе. Артист остался вдовцом.
После этой трагедии родственники погибшей жены хотели, чтобы опеку над маленькой Наташей взяла ее бабушка, мама Елены. Но Михаил решительно отказался отдавать дочь. Хотя Наташа до 11 лет и жила у бабушки, официально опекуном оставался Турецкий. Сначала он забирал дочь к себе только на выходные, но когда начал часто гастролировать в Америке, то перевез Наташу в город Майами. Там за девочкой присматривала его собственная мама, которая специально для этого прилетела из России.
Более десяти лет Михаил Турецкий один воспитывал Наташу и не думал о новой семье. Однако в 2000 году он познакомился с женщиной по имени Татьяна Бородовская, и через год у них родилась внебрачная дочь, Белла. Несмотря на рождение ребенка, пара не поженилась. По информации «Экспресс газеты», Турецкий оставил Татьяну прямо перед родами, и ей было очень тяжело. При этом сообщается, что Татьяна не держит на него обиду и хочет только одного — чтобы он признал ребенка.
Сам Михаил Турецкий эту историю публично не комментирует. Лишь однажды в интервью журналу «Караван историй» он вскользь упомянул о том времени:
«Некоторые девушки предпринимали попытки сделать из меня мужа. Тогда я шел к главному раввину России Адольфу Соломоновичу Шаевичу и говорил: - Что делать? Меня прижали к стенке. - Если можешь не жениться, не женись, - отвечал он. Я мог, потому что карьера, становление хора и обязательства перед самим собой и коллективом казались гораздо важнее романов», – говорил он.
Когда его старшей дочери Наташе исполнилось 17 лет и она стала самостоятельной, Михаил наконец позволил себе подумать о новой семье.
Свою нынешнюю любовь 39-летний Михаил встретил в 2001 году на Хеллоуин во время гастролей в американском городе Даллас. Там он познакомился с Лианой, которая в будущем стала его женой. На момент их встречи Лиане было 25 лет, она уже пережила неудачный брак, после которого полностью разорвала отношения с бывшим мужем и одна воспитывала свою дочь Сарину.
При первой встрече Лиана не почувствовала ничего особенного к Михаилу, но для него все было сразу ясно — это была любовь с первого взгляда. Завоевать сердце независимой Лианы было непросто, но он приложил все усилия, и в итоге они поженились.
Музыкант привез молодую жену в Россию, где у нее не было ни друзей, ни родных. Первой, кто помог Лиане освоиться и почувствовать себя дома, стала Наташа — дочь Михаила от первого брака.
В 2005 году у Михаила и Лианы родилась дочь Эммануэль, а через четыре года, в 2009-м, — вторая дочь, Беата. Эммануэль пошла по стопам отца и выходит на сцену. Она выступает как оперная певица, а также пишет песни в современных стилях.
Вместе с отцом и его хором Эммануэль пела на таких знаменитых площадках, как Венецианская опера и Государственный Кремлевский дворец. В ее исполнении звучат и народные песни, и сложные оперные партии. Она также участвовала в большом гастрольном туре «Хора Турецкого», объехав 12 стран.
Эммануэль училась в Кембриджской международной школе в Сколково, а в 2021 году поступила в музыкальный колледж при Московской консерватории.
Старшей дочери Михаила, Наталье, сейчас уже за сорок. Она получила юридическое образование и работает в банковской сфере. 22 сентября 2018 года Наталья вышла замуж за возлюбленного Дмитрия, с которым до свадьбы встречалась восемь лет.
Приемная дочь Михаила, Сарина, с детства занималась музыкой: училась играть на фортепиано, брала уроки вокала, участвовала в конкурсах и выступала на сцене в известных коллективах, таких как «Тодес» и «Непоседы». Позже Сарина создала свой собственный музыкальный проект — мужскую группу «Format», куда входят исполнители разных национальностей. Сейчас она замужем за Торнике Церцвадзе, грузином по происхождению, который окончил МГИМО. Его семья владеет ресторанным бизнесом. В 2020 году у Сарины родилась дочь.
Младшая дочь Михаила, Беата, с детства увлекается теннисом и музыкой. Она часто ездит с отцом на концерты. Михаил ласково называет ее «Пани Беата». Девочка уже пела в Кремле и выступала в Италии вместе с группой SOPRANO.
О судьбе его внебрачной дочери Беллы публике ничего не известно.
В 2014 году Михаил Турецкий впервые стал дедушкой: у его дочери Натальи родился сын. В 2016 году Наталья родила девочку. А в 2020 году у него появилась еще одна внучка — ее родила Сарина.
В начале 2022 года семья Турецких оказалась в центре скандала. Дочь Михаила Наталья забеременела с помощью ЭКО, но через несколько месяцев врачи сообщили, что у ребенка развивается синдром Дауна. Наталья честно рассказала об этом в своем блоге и призналась, что не готова растить особенного ребенка, поэтому приняла решение сделать аборт. После этого заявления на нее обрушилась волна критики и травли. Михаил Турецкий тогда публично поддержал дочь. Он подчеркнул, что Наталья — умная и ответственная женщина, и никто не имеет права осуждать ее личное решение.
Позже дочь певца призналась, что решила воспользоваться помощью суррогатной матери. Она отметила, что долго размышляла на эту тему и сделала все возможное, чтобы забеременеть самой, но у нее не получилось.
«Наконец-то я на это решилась. Мое желание иметь третьего ребенка тянется с 2018 года, и оно никуда не делось. За это время у меня были многочисленные ЭКО — 12 раз, 5 переносов, беременность с синдромом Дауна, аборт, многочисленные операции. Был глобальный ступор, я анализировала, что делать, и поняла, что хочу рискнуть. Что самое страшное может произойти — не останется ни одного эмбриона. Что не получится с суррогатным материнством, она не забеременеет или что-то случится во время вынашивания. Очень много страхов. Знаю, что будет много осуждения и мало поддержки. Для людей это кринж. Но это мой путь», — делилась знаменитость.
Наталья Турецкая замужем за предпринимателем Дмитрием Гилевичем. У супругов двое детей: сын Иван и дочь Елена.
Секрет семейного счастья от Михаила Турецкого
Михаил Турецкий с юмором называет свою семью «гаремом», потому что дома его окружают одни женщины — жена и дочери. Он очень любит и балует свою супругу Лиану.
По его словам, он готов исполнить любое ее желание. Часто он говорит ей три волшебные фразы: «Люблю, куплю, поедем». Уже больше 20 лет он носит ее на руках и утверждает, что для него больше не существует других женщин.
Михаил часто шутит, что Лиана — настоящая еврейская жена, хотя сама она родом из Армении. По его мнению, ее характер, а иногда и недовольство, помогают ему становиться лучше.
Турецкий считает: если женщина во всем соглашается с мужчиной и принимает все его недостатки, не требуя от него большего, то он теряет стимул развиваться и расти. А рядом с Лианой у него всегда есть желание становиться лучше, достигать новых высот в творчестве и в жизни. Она вдохновляет его на саморазвитие.
Сваха раскрыла секрет крепкого брака Михаила Турецкого
Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» проанализировала Михаила Турецкого и пришла к выводу, что такие мужчины не могут долго оставаться одни. Она назвала звездных вдовцов отдельной «когортой нашего шоу-бизнеса».
«Михаил Турецкий — сочетание бесспорного таланта и настоящей мужской харизмы, а такие мужчины не остаются в одиночестве на долгие годы. Вот и Турецкий встретил свою любовь в лице своей нынешней красавицы-супруги», – высказалась эксперт.
Сваха отметила, что жена Михаила Лиана родилась 2 июля под знаком Рак, это энергия красоты, женственности, эмпатии, домашнего очага и творчества. Люди-двойки — прирожденные коммуникаторы, которые полностью раскрываются только через отношения с другими людьми. По словам Анны, мужчина от такой женщины получает колоссальный поток принятия, любви, поддержки и восхищения. Такую женщину хочется оберегать, баловать и любить, т.е. делать все то, ради чего мужчина пришел в этот мир.
«Поэтому, лидерская, «Овновская» мощь и мужская энергия Турецкого находит рядом с Лианой полную гармонию, он наслаждается этим невероятным потоком женственности и нежности, реализуя в отношениях все свои лучшие мужские качества. Они не просто дополняют друг друга в браке, они проявляют свои лучшие качества и наполняют друг друга», – уверена сваха.
Осипова добавила, что роли супругов идеально распределены, и этот союз однозначно очень счастливый и долговечный.
Гражданская позиция Михаила Турецкого
Артист Михаил Турецкий называет себя «радикально патриотичным» человеком. Так он сказал в интервью информационному агентству ТАСС.
В феврале 2021 года министерство культуры Украины включило Михаила Турецкого и еще двух участников «Хора Турецкого» в список людей, которые, по их мнению, представляют угрозу национальной безопасности страны.
Позже, в разговоре с РБК, Турецкий выразил сожаление из-за того, что его коллективу запретили выступать на Украине.
«Крайне жаль и обидно за то, что сейчас происходит. Совершенно необъяснимая история. На Украине у нас много друзей и поклонников. Это большая аудитория. Они нас очень ждут, пишут постоянно в социальных сетях. Раньше мы часто гастролировали по Украине. К этой стране и ее народу у меня всегда было очень доброе отношение. И остается таким, несмотря на нынешние непонятные законы и решения», – заявлял он.
В июне 2022 года артист высказал свой взгляд на внешнеполитическую ситуацию.
«Украину используют, разворачивают против России и плотно работают над этим уже много лет. Но мы все равно стоим на одной культурной платформе — у нас общая религия, духовная основа. Противники это понимают, поэтому борьба идет с таким ожесточением. Поднимает голову и нацизм», – говорил он в беседе с aif.ru.
Также Турецкий прокомментировал поступок своих коллег, которые уехали из России после февраля 2022 года.
«У каждого своя жизнь, и он ее строит, выбирает приоритеты. Могу сказать о себе. Я — внук кузнеца из Могилевской области, сын фронтовика и верю в свою страну. В детстве и юности бесплатно получил лучшее в мире музыкальное образование — сначала в Хоровом училище имени Свешникова, затем в Училище имени Гнесиных. У нашего коллектива огромная, самая лучшая в мире аудитория. Все это мне дали Россия, Беларусь, содружество наших государств. Из нашего хора тоже никто не уехал. Если кто-то дрогнул, испугался — не осуждаю. Могу их понять, но у меня другая позиция. Это мой город, моя страна, и я останусь с ней, что бы ни случилось», – сказал он в беседе с изданием aif.ru.
В том же месяце, июне 2022 года, Михаил Турецкий сообщил о предстоящем концерте его другого коллектива, SOPRANO, в Луганске.
«Мы там нужны. Там живут наши граждане, которым сегодня просто необходима духовная, эмоциональная поддержка, и мы постараемся ее дать», — пояснил он в разговоре с журналистами aif.ru.
7 января 2023 года Михаил Турецкий был официально внесен в санкционный список Украины. Эти санкции означают, что его активы в стране будут заблокированы, выполнение экономических и финансовых обязательств перед ним приостановят, а культурные обмены и сотрудничество прекратят. Срок действия этих ограничений — десять лет.
Как живет сейчас Михаил Турецкий: проблемы со здоровьем и обман мошенников
В начале сентября Михаил Турецкий перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Новость о его здоровье стала известна из социальных сетей его дочери Натальи.
Она опубликовала видео, где ее отец, опираясь на ходунки, уже активно передвигается по больнице. По словам наследницы, родные и даже персонал больницы были удивлены тому, как быстро мужчина восстанавливается.
«Это, конечно, потрясающе! После этой операции обычно встают на второй день — и то только постоять. А мой Овен уже круги намотал! Весь медперсонал от него в шоке, говорят, активный очень», — поделилась Наталья в своих сторис.
Параллельно с этим семья Турецкого пережила неприятное происшествие. Дочь артиста Эммануэль стала жертвой злоумышленников, которые под угрозой возбуждения уголовного дела выманили у нее все ее личные сбережения, а также деньги, хранившиеся в родительском сейфе.
«Меня трясло, это длилось несколько часов. Говорили, что всей моей семье грозит лишение свободы. Мне начали приходить уведомления от разных банков, что на меня оформляются кредиты. Запретили с кем-либо об этом говорить. Убеждали, что пока я помогаю следствию, моя семья в безопасности», – делилась Эммануэль.
Девушка находилась под контролем преступников в течение двух дней и смогла обратиться в полицию с заявлением только 20 сентября.
Как уточнила Эммануэль, утром 18 сентября ей позвонили с неизвестного номера, сообщили о посылке на ее имя и попросили назвать код. После того как она выполнила просьбу, на ее телефон пришло сообщение об оформленной на ее имя доверенности. Ей потребовали срочно позвонить по указанному в смс номеру, якобы на горячую линию «Госуслуг», чтобы сменить пароль.
После звонка по поддельному номеру мошенники помогли ей сменить пароль от личного кабинета и заявили, что она оформила доверенность на гражданина Украины. Затем последовали угрозы уголовным делом об экстремизме. Через видеосвязь к разговору подключились злоумышленники, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и Следственного комитета. Ей также сообщили, что в ее доме скоро пройдет обыск, и для его «законности» нужно «задекларировать» все свои средства. Под давлением девушка на камеру пересчитала все наличные деньги и позже передала их курьеру.
Звездный отец публично отреагировал на случившееся и поддержал дочь.
«Я после этого еще больше тебя люблю. Ты для меня такая наивная, такая, понимаешь, бесхитростная. Мечта поэта, вот такая девочка, нерациональная», – прокомментировал случившееся Турецкий.
Несколько дней назад перенесший операцию Михаил Турецкий вышел на сцену с костылем. По прогнозам врачей, он должен был восстанавливаться еще минимум 40 дней, но мужчина уже через 16 дней поехал на концерт.
«Я на машине проехал 500 км от Москвы до Вологды и вышел на сцену. Я просто не могу по-другому. Да, это было тяжело физически и морально. Но советская закалка, воля к победе и желание встретиться со зрителями сильнее. Спасибо за поддержку – вам, дорогие, семье, коллегам, врачам. Для вас и ради вас. Нас так просто не возьмешь», – написал артист.
Поклонники в комментариях восхитились силой и мужеством Михаила.