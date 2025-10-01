Страшная утрата, создание хора и проблемы со здоровьем: как живет Михаил Турецкий

Секрет семейного счастья от Михаила Турецкого

Михаил Турецкий с юмором называет свою семью «гаремом», потому что дома его окружают одни женщины — жена и дочери. Он очень любит и балует свою супругу Лиану.

По его словам, он готов исполнить любое ее желание. Часто он говорит ей три волшебные фразы: «Люблю, куплю, поедем». Уже больше 20 лет он носит ее на руках и утверждает, что для него больше не существует других женщин.

Михаил часто шутит, что Лиана — настоящая еврейская жена, хотя сама она родом из Армении. По его мнению, ее характер, а иногда и недовольство, помогают ему становиться лучше.

Турецкий считает: если женщина во всем соглашается с мужчиной и принимает все его недостатки, не требуя от него большего, то он теряет стимул развиваться и расти. А рядом с Лианой у него всегда есть желание становиться лучше, достигать новых высот в творчестве и в жизни. Она вдохновляет его на саморазвитие.

Сваха раскрыла секрет крепкого брака Михаила Турецкого

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» проанализировала Михаила Турецкого и пришла к выводу, что такие мужчины не могут долго оставаться одни. Она назвала звездных вдовцов отдельной «когортой нашего шоу-бизнеса».

«Михаил Турецкий — сочетание бесспорного таланта и настоящей мужской харизмы, а такие мужчины не остаются в одиночестве на долгие годы. Вот и Турецкий встретил свою любовь в лице своей нынешней красавицы-супруги», – высказалась эксперт.

Сваха отметила, что жена Михаила Лиана родилась 2 июля под знаком Рак, это энергия красоты, женственности, эмпатии, домашнего очага и творчества. Люди-двойки — прирожденные коммуникаторы, которые полностью раскрываются только через отношения с другими людьми. По словам Анны, мужчина от такой женщины получает колоссальный поток принятия, любви, поддержки и восхищения. Такую женщину хочется оберегать, баловать и любить, т.е. делать все то, ради чего мужчина пришел в этот мир.

«Поэтому, лидерская, «Овновская» мощь и мужская энергия Турецкого находит рядом с Лианой полную гармонию, он наслаждается этим невероятным потоком женственности и нежности, реализуя в отношениях все свои лучшие мужские качества. Они не просто дополняют друг друга в браке, они проявляют свои лучшие качества и наполняют друг друга», – уверена сваха.

Осипова добавила, что роли супругов идеально распределены, и этот союз однозначно очень счастливый и долговечный.

Гражданская позиция Михаила Турецкого

Артист Михаил Турецкий называет себя «радикально патриотичным» человеком. Так он сказал в интервью информационному агентству ТАСС.

В феврале 2021 года министерство культуры Украины включило Михаила Турецкого и еще двух участников «Хора Турецкого» в список людей, которые, по их мнению, представляют угрозу национальной безопасности страны.

Позже, в разговоре с РБК, Турецкий выразил сожаление из-за того, что его коллективу запретили выступать на Украине.

«Крайне жаль и обидно за то, что сейчас происходит. Совершенно необъяснимая история. На Украине у нас много друзей и поклонников. Это большая аудитория. Они нас очень ждут, пишут постоянно в социальных сетях. Раньше мы часто гастролировали по Украине. К этой стране и ее народу у меня всегда было очень доброе отношение. И остается таким, несмотря на нынешние непонятные законы и решения», – заявлял он.

В июне 2022 года артист высказал свой взгляд на внешнеполитическую ситуацию.

«Украину используют, разворачивают против России и плотно работают над этим уже много лет. Но мы все равно стоим на одной культурной платформе — у нас общая религия, духовная основа. Противники это понимают, поэтому борьба идет с таким ожесточением. Поднимает голову и нацизм», – говорил он в беседе с aif.ru.

Также Турецкий прокомментировал поступок своих коллег, которые уехали из России после февраля 2022 года.

«У каждого своя жизнь, и он ее строит, выбирает приоритеты. Могу сказать о себе. Я — внук кузнеца из Могилевской области, сын фронтовика и верю в свою страну. В детстве и юности бесплатно получил лучшее в мире музыкальное образование — сначала в Хоровом училище имени Свешникова, затем в Училище имени Гнесиных. У нашего коллектива огромная, самая лучшая в мире аудитория. Все это мне дали Россия, Беларусь, содружество наших государств. Из нашего хора тоже никто не уехал. Если кто-то дрогнул, испугался — не осуждаю. Могу их понять, но у меня другая позиция. Это мой город, моя страна, и я останусь с ней, что бы ни случилось», – сказал он в беседе с изданием aif.ru.

В том же месяце, июне 2022 года, Михаил Турецкий сообщил о предстоящем концерте его другого коллектива, SOPRANO, в Луганске.

«Мы там нужны. Там живут наши граждане, которым сегодня просто необходима духовная, эмоциональная поддержка, и мы постараемся ее дать», — пояснил он в разговоре с журналистами aif.ru.

7 января 2023 года Михаил Турецкий был официально внесен в санкционный список Украины. Эти санкции означают, что его активы в стране будут заблокированы, выполнение экономических и финансовых обязательств перед ним приостановят, а культурные обмены и сотрудничество прекратят. Срок действия этих ограничений — десять лет.

Как живет сейчас Михаил Турецкий: проблемы со здоровьем и обман мошенников

В начале сентября Михаил Турецкий перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Новость о его здоровье стала известна из социальных сетей его дочери Натальи.

Она опубликовала видео, где ее отец, опираясь на ходунки, уже активно передвигается по больнице. По словам наследницы, родные и даже персонал больницы были удивлены тому, как быстро мужчина восстанавливается.

«Это, конечно, потрясающе! После этой операции обычно встают на второй день — и то только постоять. А мой Овен уже круги намотал! Весь медперсонал от него в шоке, говорят, активный очень», — поделилась Наталья в своих сторис.

Параллельно с этим семья Турецкого пережила неприятное происшествие. Дочь артиста Эммануэль стала жертвой злоумышленников, которые под угрозой возбуждения уголовного дела выманили у нее все ее личные сбережения, а также деньги, хранившиеся в родительском сейфе.

«Меня трясло, это длилось несколько часов. Говорили, что всей моей семье грозит лишение свободы. Мне начали приходить уведомления от разных банков, что на меня оформляются кредиты. Запретили с кем-либо об этом говорить. Убеждали, что пока я помогаю следствию, моя семья в безопасности», – делилась Эммануэль.

Девушка находилась под контролем преступников в течение двух дней и смогла обратиться в полицию с заявлением только 20 сентября.

Как уточнила Эммануэль, утром 18 сентября ей позвонили с неизвестного номера, сообщили о посылке на ее имя и попросили назвать код. После того как она выполнила просьбу, на ее телефон пришло сообщение об оформленной на ее имя доверенности. Ей потребовали срочно позвонить по указанному в смс номеру, якобы на горячую линию «Госуслуг», чтобы сменить пароль.

После звонка по поддельному номеру мошенники помогли ей сменить пароль от личного кабинета и заявили, что она оформила доверенность на гражданина Украины. Затем последовали угрозы уголовным делом об экстремизме. Через видеосвязь к разговору подключились злоумышленники, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и Следственного комитета. Ей также сообщили, что в ее доме скоро пройдет обыск, и для его «законности» нужно «задекларировать» все свои средства. Под давлением девушка на камеру пересчитала все наличные деньги и позже передала их курьеру.

Звездный отец публично отреагировал на случившееся и поддержал дочь.

«Я после этого еще больше тебя люблю. Ты для меня такая наивная, такая, понимаешь, бесхитростная. Мечта поэта, вот такая девочка, нерациональная», – прокомментировал случившееся Турецкий.

Несколько дней назад перенесший операцию Михаил Турецкий вышел на сцену с костылем. По прогнозам врачей, он должен был восстанавливаться еще минимум 40 дней, но мужчина уже через 16 дней поехал на концерт.

«Я на машине проехал 500 км от Москвы до Вологды и вышел на сцену. Я просто не могу по-другому. Да, это было тяжело физически и морально. Но советская закалка, воля к победе и желание встретиться со зрителями сильнее. Спасибо за поддержку – вам, дорогие, семье, коллегам, врачам. Для вас и ради вас. Нас так просто не возьмешь», – написал артист.

Поклонники в комментариях восхитились силой и мужеством Михаила.