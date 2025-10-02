«Так и не вырос до роли мужа и отца»: почему Егор Крид объявил кастинг на мать своих детей

Недавно рэпер Егор Крид очередной раз открыл кастинг к себе в пару. Теперь еще и с планами завести ребенка. Он объявил об этом в соцсетях, вызвав бурную реакцию у поклонниц. Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог», автор Дзен-канала «Психолог Самбурский» Станислав Самбурский в беседе с сайтом «Страсти» предположил, почему молодой мужчина до сих пор одинок и ищет любимую в соцсетях.

Эксперт напомнил о том, что Крид уже был в проекте «Холостяк» и использовал его как площадку для пиара и крепко сидит в образе главного холостяка страны. Впрочем, «главных» у нас тут вагон и это тоже выпускники этого шоу: Алексей Воробьев, Тимур Батрутдинов, Антон Криворотов. Формат вроде бы обещает сказочную любовь, но все понимают: туда идут за медийностью, за ростом продаж и личного бренда. Реальные пары оттуда почти не выходят, это же не «Дом-2», где люди хоть и в шоу, но имеют время притереться. Крид на этом фоне говорит логичные вещи — о мечте стать отцом, но годы идут, а личная жизнь остается пустым сюжетом для шоу.