«Так и не вырос до роли мужа и отца»: почему Егор Крид объявил кастинг на мать своих детей
© Kashaev Pavel/East News
Недавно рэпер Егор Крид очередной раз открыл кастинг к себе в пару. Теперь еще и с планами завести ребенка. Он объявил об этом в соцсетях, вызвав бурную реакцию у поклонниц. Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог», автор Дзен-канала «Психолог Самбурский» Станислав Самбурский в беседе с сайтом «Страсти» предположил, почему молодой мужчина до сих пор одинок и ищет любимую в соцсетях.
Эксперт напомнил о том, что Крид уже был в проекте «Холостяк» и использовал его как площадку для пиара и крепко сидит в образе главного холостяка страны. Впрочем, «главных» у нас тут вагон и это тоже выпускники этого шоу: Алексей Воробьев, Тимур Батрутдинов, Антон Криворотов. Формат вроде бы обещает сказочную любовь, но все понимают: туда идут за медийностью, за ростом продаж и личного бренда. Реальные пары оттуда почти не выходят, это же не «Дом-2», где люди хоть и в шоу, но имеют время притереться. Крид на этом фоне говорит логичные вещи — о мечте стать отцом, но годы идут, а личная жизнь остается пустым сюжетом для шоу.
«Для Крида и его коллег по шоу-бизнесу холостяцкий образ — это капитал. Певцы продают концерты, поэтому формируют имидж «желанного мужчины», чтобы поддерживать внимание аудитории. Каждый новый роман становится инфоповодом, а расставание — очередным заголовком. Парадокс в том, что серьезные отношения или семья разрушают этот эффект: теряется аура свободы, исчезает ореол «охотника, за которого ещё можно побороться». Именно поэтому многие, кто однажды попал в образ «главного холостяка», годами удерживают его — не только по личным причинам, но и как стратегию карьеры»,
Станислав Самбурский
Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог»
Психолог считает, что на этом фоне другие объяснения кажутся второстепенными. Крид — младший ребенок в семье, с детства привыкший к особому вниманию. У него огромный выбор девушек, что делает принятие решений почти невозможным. Публичность каждого романа мешает спокойной жизни. И привычка всё контролировать осложняет близкие отношения. Но всё это лишь подпитывает основную линию: статус холостяка стал не случайной чертой, а сознательно поддерживаемым образом. В итоге желание стать отцом он регулярно озвучивает, но в это всё труднее верится: сам Крид пока не выглядит эмоционально взрослым для такой роли. Ребенок — это не новая машина, которую можно купить, обкатать и продать, если разонравится.
«У Крида, к слову, страсть к дорогим автомобилям и статусным покупкам давно стала частью образа, но в отличие от машин, ребенка не получится сменить на более модную модель или выставить на продажу после пары сезонов»,
Станислав Самбурский
Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог»
По словам эксперта, путь к отцовству требует отказаться от роли «вечного холостяка» и риск потерять часть шоу‑имиджа. Именно поэтому это не только личная драма певца Егора Крида, а целый феномен, когда красивая медийная картинка подменяет реальную семью.
«Крид здесь явно учится у старших коллег: вспомним Николая Баскова, чей роман с Мисс Вселенная закончился громким разрывом, а сама Оксана Федорова буквально через два дня после расставания вышла замуж за другого. Но весь период романа, Басков щедро собирал эфиры и заголовки в СМИ. Крид, похоже, использует опыт Баскова и других звёзд, понимая: главное — не итог отношений, а то, как они играют на публике. Но время работает против него: статус вечного холостяка может приносить лайки и кассу сегодня, однако годы идут, и роль молодого отца постепенно уплывает. Рано или поздно придётся выбирать — оставаться героем таблоидов или рискнуть стать героем для собственного ребёнка. И если он снова выберет сцену и лайки, то рискует превратиться в вечного жениха, который так и не вырос до роли мужа и отца»,
Станислав Самбурский
Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог»