«Cartier через год, квартира через три»: почему Стас Пьеха до сих пор одинок
© Starface.ru
Если в начале отношений мужчина (или женщина) демонстрирует только деньги, не стоит удивляться: партнер ждет только денег. Это ловушка. Даришь Cartier — и становишься не человеком, а кошельком на ножках. В надежде перейти на «уровень посерьезнее» застреваешь в примитивной сделке: отношения в обмен на подарки. Вот и певец Стас Пьеха недавно рассудил в шоу «Счёт, пожалуйста»: «Для Cartier — год, для трёшки в центре Москвы — три года. Всё зависит от уровня близости…». Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский в беседе с сайтом «Страсти» объяснил, почему у Пьехи такие установки, и в этом ли кроется причина его одиночества.
«Звучит эффектно? Возможно. Но по сути — это паттерн самосаботажа. Ценники и сроки на чувства — способ заранее обезопасить себя от настоящей близости. Психология тут проста: подарки становятся не проявлением нежности, а инструментом контроля. На приемах я часто вижу людей, которые застряли именно в этом сценарии: они боятся, что их любят не за них самих, что они недостаточно хороши и поэтому подменяют эмоциональную близость подарками. У Пьехи это превращается в ритуализацию отношений: важнее форма и срок, чем чувство. Подарок заменяет эмоцию, фактически щедрость становится суррогатом любви»,
Психолог отметил, что звезды особенно часто жалуются на «охотниц за кошельком». Одни мужчины покупают любовь сразу, другие — как Пьеха — выставляют условия. Но и в том, и в другом случае, уверен эксперт, речь идет не о чувствах, а о страхе: «Любят не меня, а мои миллионы».
«Тело не врет: даже самые богатые выглядят расслабленными лишь на публике. Но когда щедрость превращается в график и условия, это чувствуется как холодный расчет. Там, где могла быть страсть, появляется формула — и такие люди говорят про новые отношения, как зачитывают очередную смету. Неудивительно, что такие установки ведут к одиночеству. Партнёру нужен не «Cartier через год», а внимание — здесь и сейчас»,
По мнению психолога, ирония в том, что Стас лишь озвучил массовую логику: «Сначала докажи, что заслужила». «Сначала время — потом любовь». Но время и любовь не терпят смет.
«А если вспомнить Пугачеву, она тоже дарила своим мужчинам не трешки, а карьеры. Поднимала, продвигала, делала из никому не известных певцов «золотых мальчиков». Нынешнего мужа называет «настоящим» — просто потому, что проект еще не закончен. Разница лишь в масштабе: Пугачева раздавала сцены и славу, Пьеха — обещания Cartier и квартир. Но суть та же — проверка на то, любят ли человека или только его подарки»,
