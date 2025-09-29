«Cartier через год, квартира через три»: почему Стас Пьеха до сих пор одинок

Если в начале отношений мужчина (или женщина) демонстрирует только деньги, не стоит удивляться: партнер ждет только денег. Это ловушка. Даришь Cartier — и становишься не человеком, а кошельком на ножках. В надежде перейти на «уровень посерьезнее» застреваешь в примитивной сделке: отношения в обмен на подарки. Вот и певец Стас Пьеха недавно рассудил в шоу «Счёт, пожалуйста»: «Для Cartier — год, для трёшки в центре Москвы — три года. Всё зависит от уровня близости…». Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский в беседе с сайтом «Страсти» объяснил, почему у Пьехи такие установки, и в этом ли кроется причина его одиночества.