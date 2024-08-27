«Так бы и жил на две семьи»: почему Валерий Меладзе женился на Джанабаевой

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о браке певца Валерия Меладзе с экс-солисткой популярной группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой.

Валерий Меладзе – бесспорно талантливый и харизматичный певец нашей российской эстрады. До определенного времени в глазах публики он был не только прекрасным артистом, но и хорошим семьянином, который женился еще в студенчестве, был верен своей жене Ирине, с которой в браке имел трех прекрасных дочерей, и ничто не предвещало, что этот крепкий союз может рухнуть.

Как гром среди ясного неба в 2009 году все СМИ взорвала новость, что у Меладзе многолетний роман, а точнее, вторая семья, с одной из солисток группы «ВИА Гра», Альбиной Джанабаевой! Но самое главное, что у пары в этих отношениях в 2004 году уже родился сын Константин. Кстати, как часто бывает, несмотря на слухи и сплетни вокруг Меладзе и Джанабаевой, которые ходили после рождения у Альбины сына, самой последней эту историю узнала жена Валерия, Ирина. Для нее это стало тяжелым ударом, и только много лет спустя она смогла более-менее спокойно говорить на тему развода с мужем.

Многие недоумевали, почему же Валерий так долго скрывал свои отношения с Джанабаевой? Ведь в жизни все бывает: люди встречаются, люди влюбляются, и дело чести не обманывать ту женщину, которая была с ним рядом и в бедности, и в богатстве, подарила ему в браке трех дочерей и поддерживала мужа во всем долгие годы.