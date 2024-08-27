«Так бы и жил на две семьи»: почему Валерий Меладзе женился на Джанабаевой
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Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о браке певца Валерия Меладзе с экс-солисткой популярной группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой.
Валерий Меладзе – бесспорно талантливый и харизматичный певец нашей российской эстрады. До определенного времени в глазах публики он был не только прекрасным артистом, но и хорошим семьянином, который женился еще в студенчестве, был верен своей жене Ирине, с которой в браке имел трех прекрасных дочерей, и ничто не предвещало, что этот крепкий союз может рухнуть.
Как гром среди ясного неба в 2009 году все СМИ взорвала новость, что у Меладзе многолетний роман, а точнее, вторая семья, с одной из солисток группы «ВИА Гра», Альбиной Джанабаевой! Но самое главное, что у пары в этих отношениях в 2004 году уже родился сын Константин. Кстати, как часто бывает, несмотря на слухи и сплетни вокруг Меладзе и Джанабаевой, которые ходили после рождения у Альбины сына, самой последней эту историю узнала жена Валерия, Ирина. Для нее это стало тяжелым ударом, и только много лет спустя она смогла более-менее спокойно говорить на тему развода с мужем.
Многие недоумевали, почему же Валерий так долго скрывал свои отношения с Джанабаевой? Ведь в жизни все бывает: люди встречаются, люди влюбляются, и дело чести не обманывать ту женщину, которая была с ним рядом и в бедности, и в богатстве, подарила ему в браке трех дочерей и поддерживала мужа во всем долгие годы.
«А вот почему. Валерий – «Рак» по гороскопу. Знаете, как говорят про таких мужчин? «Шаг вперед – два назад». Принять для него судьбоносное решение мучительно сложно, порой, даже невозможно. И если бы эта история не всплыла на поверхность, уверяю, он так бы и жил на две семьи, пребывая в иллюзиях, что всем от этого только лучше. А вот Альбину зря недооценивали. Неприметная девочка, «очередная из ВИА Гра», ну разве может она представлять опасность для фундаментального, прочного, многолетнего брака звездного грузина, где семейные ценности и уважение к институту брака впитывается с молоком матери? Нет, конечно! Так, интрижка, поиграет и забудет. Но не тут то было».
Анна Осипова
Сваха
Сваха подчеркнула, что Джанабаева, волгоградская девочка из многодетной семьи, медленно, но верно шла к своей цели. А цель ее была – знаменитый, богатый, талантливый Меладзе. У таких женщин нет угрызений совести по поводу того, что она на всю жизнь получит клеймо разлучницы и будет ловить на себе презрительные взгляды окружающих. «Овен» по гороскопу, Альбина рассуждала, примерно так: «Вижу цель – не вижу препятствий». А после меня - хоть потоп.
«Я не ханжа, но давно живу. Если мужчина не свободен – не надо строить с ним отношения, особенно, если он не готов признаться жене в адюльтере и расставить все точки над «ё». В 99% случаев - это неминуемый крах отношений, потерянное время и большое разочарование, которое в худшем случае приведет вас к психотерапевту. Тем самым вы, девочки, оттягиваете тот судьбоносный момент встречи с действительно своим мужчиной, потому что бумеранг никто не отменял. Редко, когда долгие и мучительные годы ожидания, что вот-вот «он» уйдет из семьи, заканчиваются хеппи-эндом».
Анна Осипова
Сваха
Анна Осипова считает, что случай с Меладзе, скорее, исключение, так как Альбина при всей своей ангельской внешности, настоящая акула, которая вряд ли отпустит свою добычу. А Меладзе, хоть и производит впечатление настоящего грузинского мачо, на самом деле, «мягкий, пушистый и ведомый». И тягаться с огненным «Овном» ему не по силе.
«Почему они до сих пор в браке? А по той же причине. Валерию, в силу особенностей его характера, просто необходимо, чтобы рядом с ним был сильный партнер, который может принять решение и взять «бразды правления» в свои руки. Вспомните, как долго он шел к разводу со своей бывшей супругой, и даже если в их отношениях с Джанабаевой не все гладко, пройдут годы, прежде чем мы об этом узнаем. А может быть, и не узнаем».
Анна Осипова
Сваха