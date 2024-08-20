«Можно ждать богатого Принца и не дождаться»: правда ли, что бойфренд использует Клаву Коку
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Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала отношения певицы Клавы Коки с ее возлюбленным, победителем реалити-шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. Поклонники девушки считают, что она могла попасться на удочку альфонса. Так ли это?
Клава Кока – молодая российская популярная певица, автор песен, блогер и телеведущая, а еще очень приятная, красивая девушка, которая добилась больших высот в шоу-бизнесе благодаря своему таланту и упорству.
Не каждый начинающий артист после череды поражений на всевозможных музыкальных конкурсах и проектах сможет продолжить свой путь на вершину славы, многие сходят с дистанции и бросают любимое дело. Так вот Клава, после того как в 2015 году на конкурсе «Я – артист» получила жёсткие комментарии от членов жюри, в лице маститых звезд нашего шоу-бизнеса Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной, Дианы Арбениной, которые в итоге не дали ей пройти в следующий этап конкурса, не отказалась от своей мечты, а пошла дальше. Лев по гороскопу, она никогда не сдается, а трудности для нее являются мотивирующим фактором, который только дает ей топливо для новых достижений.
Итог – Клава одна из самых востребованных певиц нового поколения, ее любит публика за красоту, искренность и простоту «девочки из Екатеринбурга», в которой каждый увидел «свою, родную». Она очень трепетно относится к своей семье и не страдает звездной болезнью при своей мега-популярности и внушительных гонорарах, что делает ее еще ближе к народу.
Отношения Клавы с Александром Повериным, которые завязались на реалити-шоу «Сердце Клавы», вызывают у публики массу вопросов и сомнений: «А искренний ли он? А не альфонс ли он? А не использует ли он нашу «бедную» Клаву в своих целях?»
Диванных комментаторов пора уже разместить в отдельную ложу критиков, без экспертного мнения которых – никуда. Если обычный парень – точно альфонс, бизнесмен – точно из-за денег, медийный – точно пиарятся. Всегда найдутся те, кто будет сильно недоволен выбором той или иной популярной личности, ведь «диванная братия» всегда знает, как лучше для других.
«Маленькое отступление. Как сваха с многолетним опытом скажу правду: если женщина ждет, что появится вдруг мужчина и решит все ее проблемы, то, скорее, придет пенсия и Альцгеймер, но точно не Принц на белом коне с пачкой денег. Даже самые богатые мужчины в мире, которых свободных от отношений единицы, «чует» меркантильность за версту и точно не хочет быть использованным женщиной, даже самой красивой на свете. Мужчина готов отдать своей женщине все и даже больше, когда она становится для него ценностью. Это алгебра. И открою вам страшную тайну, у нас полстраны живут в семьях, где женщина зарабатывает больше мужчины. И можно ждать богатого Принца и не дождаться, потому что их не существует, а можно жить здесь и сейчас, не теряя драгоценное время, которое не приходит, а уходит».
Анна Осипова
Сваха
Сваха убеждена, что если Клава все это понимает, то точно не заморачивается тем, кто, сколько и за что заплатил, главное, чтобы паре было комфортно вместе и на финансовые вопросы они смотрели одинаково. Ведь не секрет, что «переплюнуть» Клаву в доходах очень сложно, и зная это, она наслаждается своей единственной жизнью сегодня, наплевав на мнение окружающих.
«А счастье и любовь, друзья мои, не измеряются количеством нулей на банковском счете. Деньги могут подарить лишь иллюзию счастья, а настоящее – это люди, отношения и эмоции. Стоит посмотреть, как блестят от счастья глаза Клавы рядом со своим возлюбленным, и все сплетни и предположения лопаются, как мыльный пузырь».
Анна Осипова
Сваха
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