«Можно ждать богатого Принца и не дождаться»: правда ли, что бойфренд использует Клаву Коку

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала отношения певицы Клавы Коки с ее возлюбленным, победителем реалити-шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. Поклонники девушки считают, что она могла попасться на удочку альфонса. Так ли это?

Клава Кока – молодая российская популярная певица, автор песен, блогер и телеведущая, а еще очень приятная, красивая девушка, которая добилась больших высот в шоу-бизнесе благодаря своему таланту и упорству.

Не каждый начинающий артист после череды поражений на всевозможных музыкальных конкурсах и проектах сможет продолжить свой путь на вершину славы, многие сходят с дистанции и бросают любимое дело. Так вот Клава, после того как в 2015 году на конкурсе «Я – артист» получила жёсткие комментарии от членов жюри, в лице маститых звезд нашего шоу-бизнеса Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной, Дианы Арбениной, которые в итоге не дали ей пройти в следующий этап конкурса, не отказалась от своей мечты, а пошла дальше. Лев по гороскопу, она никогда не сдается, а трудности для нее являются мотивирующим фактором, который только дает ей топливо для новых достижений.

Итог – Клава одна из самых востребованных певиц нового поколения, ее любит публика за красоту, искренность и простоту «девочки из Екатеринбурга», в которой каждый увидел «свою, родную». Она очень трепетно относится к своей семье и не страдает звездной болезнью при своей мега-популярности и внушительных гонорарах, что делает ее еще ближе к народу.