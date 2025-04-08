«Сыграют третью свадьбу»: что происходит в браке Преснякова с Подольской

«Володя – большой ребенок, который вырос в творческой, любящей семье и всю жизнь кайфует от любимого дела, которое и работой назвать сложно. Человек большого таланта и большого юмора, который сохранил свою яркую индивидуальность и трогательную искренность и по сей день. На мой взгляд, именно с Наташей он обрел настоящее счастье и гармонию семейной жизни как раз благодаря своему прошлому опыту супружеской жизни с Кристиной и Леной. Наташа вдохновила его на новые творческие свершения и трансформации, ведь именно с ее появлением Владимир пережил и удержал новый виток популярности, что удалось далеко не всем звездам, что собирали огромные залы более 30 лет назад»,