«Сыграют третью свадьбу»: что происходит в браке Преснякова с Подольской
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Популярные российские артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская давно счастливы в браке и воспитывают сыновей. Они демонстрируют идиллию в отношениях, но некоторых интересует – не сказывается ли разница в возрасте на отношениях пары? На этот вопрос ответила сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти».
«Наталья Подольская и Владимир Пресняков – мои краши, и я очень люблю наблюдать за их жизнерадостными постами в соцсетях. Признаюсь, в глубокой юности я была страстной фанаткой «Пресни», не пропускала ни одного его концерта, а моя комната была обклеена плакатами с его изображением»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха пояснила, что перед встречей с Подольской певец уже несколько раз был разочарован в союзах с сильными женщинами. Скорее всего, ему хотелось спутницу, которая будет им восхищаться, но точно не железную леди. Анна не считает Наталью разлучницей, так как девушка узнала о существовании Лены Ланской и прекратила отношения с Пресняковым до его развода.
«Володя – большой ребенок, который вырос в творческой, любящей семье и всю жизнь кайфует от любимого дела, которое и работой назвать сложно. Человек большого таланта и большого юмора, который сохранил свою яркую индивидуальность и трогательную искренность и по сей день. На мой взгляд, именно с Наташей он обрел настоящее счастье и гармонию семейной жизни как раз благодаря своему прошлому опыту супружеской жизни с Кристиной и Леной. Наташа вдохновила его на новые творческие свершения и трансформации, ведь именно с ее появлением Владимир пережил и удержал новый виток популярности, что удалось далеко не всем звездам, что собирали огромные залы более 30 лет назад»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха считает, что Пресняков и Подольская обладают отменным чувством юмора, что является бесценной скрепляющей их счастливого союза. Она убеждена, что этот необходимый компонент гармонии в отношениях не менее важен, чем любовь. Недавно певица заявила, что они с мужем сыграют повторную свадьбу, в честь юбилея знакомства. Сваха высказалась на эту тему.
«Нисколько не удивлюсь, если они сыграют третью свадьбу, да еще с венчанием. Глядя на их счастливую, дружную, легкую, жизнерадостную пару складывается четкое ощущение, что счастье есть, а эти двое точно созданы друг для друга!»
Анна Осипова
Сваха