Разводы, флирт с Соловьевым и диагноз дочери: жизнь Светланы Зейналовой за кадром «Доброго утра»
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Телеведущая Первого канала, актриса, радиожурналист — Светлана Зейналова не случайно стала одной из самых узнаваемых лиц утреннего эфира. Но ее путь к популярности был далек от легкости и глянца.
Родилась Зейналова в интеллигентной московской семье. Она – младшая сестра известной тележурналистки Ирады Зейналовой. Несмотря на одну сферу деятельности, каждая из сестер прошла свой путь. Светлана выбрала не экстремальные репортажи, а теплое общение с аудиторией.
Но за кадром яркой карьеры скрывались и серьезные личные испытания. Светлана дважды была замужем, пережила разводы, а главное — одна воспитывает дочь Александру с диагнозом аутизм. Вместе они прошли через множество трудностей, но именно это сделало Зейналову той, кем она является сегодня — открытой, позитивной и настоящей.
Светлана не боится говорить о сложных темах, делится личным опытом, вдохновляет родителей особенных детей и доказывает, что даже в самых непростых ситуациях можно оставаться светлым человеком.
Читайте откровенную историю Светланы Зейналовой — от школьных сцен до утреннего эфира, от застенчивой девочки до сильной матери — в материале сайта «Страсти».
Биография Светланы Зейналовой
Светлана Зейналова появилась на свет 8 мая 1977 года в Москве в обеспеченной семье. Ее отец, Автандил Исабалиевич, занимал должность в Министерстве сельского хозяйства, а мама, Галина Алексеевна, работала инженером-проектировщиком на заводе. К тому моменту в семье уже подрастала старшая дочь — Ирада. Родственники отмечали, что сестры были совершенно разными: Ирада — энергичная и решительная, Светлана — скромная и застенчивая.
«Воспитанием моим много занимались не только школа и бабушка, но и сестра. Она же всегда была опорой и защитой. Помню, я пришла домой вся в слезах — меня обидела девочка. Ирада выскочила на улицу: “Ты сестру обижала? А ну, иди сюда!” Та расплакалась от одного ее взгляда и сразу извинилась», — вспоминала Светлана.
Старшая сестра всегда подавала пример — была отличницей, легко осваивала точные науки. Светлана же с трудом справлялась с учебой, зато увлекалась гуманитарными предметами и мечтала отправиться на Кавказ, чтобы «разводить зубров».
В юности Светлана мечтала стать актрисой и участвовала в школьных спектаклях, но на театральный факультет поступать не решилась и выбрала факультет психологии в педагогическом вузе. Однако интерес к учебе быстро угас, и девушка вновь вернулась к мысли о сцене.
Судьба улыбнулась ей в 1997 году: Светлана поступила в Щепкинское училище. Тогда она еще не представляла, насколько изматывающей может быть актерская профессия, но мечта о сцене была сильнее страхов.
«Это был тяжелый путь – я поступала сложно. У меня был страх сцены, страх публичных выступлений… В обмороки падала от ужаса, когда выкрикивали мое имя и приглашали на прослушивание. Да и вообще, была очень застенчивой, и с этим надо было бороться. Долго боролась, но справилась. Потому что мечта была сильнее страха. Я сказала себе, что жить без этого не смогу. Поэтому билась до последнего и поступила в 20 лет», — делилась она в интервью.
Во время учебы Зейналова оставалась верна своей цели — стать актрисой театра. Пока другие студенты искали подработку на радио или телевидении, она продолжала верить, что ее заметят на сцене.
«Помню, в училище, задержавшись вечером на репетиции, я останавливалась у портрета Марии Николаевны Ермоловой (русская драматическая актриса Малого театра, -прим. ред.), пыталась изобразить ее гордую осанку и идеальную фигуру — втягивала живот, поднимала повыше голову и расправляла плечи», — вспоминала Светлана. — «Тех, кто уходил на радио и телевидение, мы считали лузерами. Я смотрела на подрабатывающих студентов и на полном серьезе думала: “Это же надо так упасть!”»
Как начиналась карьера Светланы Зейналовой
После окончания Щепкинского училища Светлана Зейналова устроилась в театр «У Никитских ворот». Однако актерская карьера складывалась непросто: роли были эпизодическими, а зарплата — символической, всего 1800 рублей в месяц. Чтобы сводить концы с концами, Светлана бралась за любую подработку — днем трудилась организатором праздников и играла в театре, а по ночам работала официанткой.
В один момент все изменилось благодаря предложению подруги — она пригласила Светлану попробовать себя в роли радиоведущей на станции MAXIMUM. На этот раз Зейналова согласилась, отбросив прежние сомнения. В начале было трудно: радио оказалось совершенно незнакомым миром, и всему приходилось учиться с нуля. Поддержку оказали известные радиоведущие Евгений Бачинский и Сергей Стиллавин, предложившие вести утреннюю передачу втроем.
Такой поворот не понравился театру — Светлане поставили выбор: либо сцена, либо эфир. Она без колебаний выбрала радио и ушла из театра. Однако спокойствие продлилось недолго. В 2006 году, она была уже замужем, и после того как ее супруг перешел на другую радиостанцию, Зейналова тоже ушла с MAXIMUM. По ее словам, она оказалась в растерянности и металась по Москве в поисках хоть какой-нибудь работы.
«Я бегала по всей Москве и была согласна на любую должность. У меня буквально опускались руки», — признавалась Зейналова.
Выход нашёлся неожиданно: подруга сообщила, что на одном из телеканалов ищут человека, умеющего работать в прямом эфире. Не раздумывая, Светлана отправилась на собеседование — так в 2008 году она впервые попала на телевидение. Ее взяли обозревателем утренней программы «Настроение» на канале ТВ Центр. Там она проработала год, после чего ушла в декрет. Вернувшись, узнала о сокращениях — но ее место сохранилось.
«Я оказалась под крылом актрисы и телеведущей Дарьи Майоровой, она тогда отвечала за VIP-гостей на канале. И она меня научила вести себя в студии, сидеть, говорить, брать интервью, а при этом еще и терпела мой несносный характер. Я ей до сих пор безумно за все благодарна!» — с теплотой вспоминала Зейналова.
Как в жизни Светланы Зейналовой появилось «Доброе утро»
Начало работы на главном телеканале страны стало для Светланы Зейналовой возможным благодаря поддержке сестры. Ирада Зейналова, уже имевшая связи в телевизионной среде, в нужный момент передала портфолио младшей. Однако, как утверждает сама Светлана, на Первом канале никто не знал об их родстве — никаких поблажек не было.
«Программа, куда сестра передавала мое портфолио, не состоялась. Оттуда оно отправилось в “Доброе утро” — диск попал в руки Елены Афанасьевой, которая отвечает за креатив на канале, она его передала в редакцию утренней программы. Я прошла много кастингов — на первый шла ранней весной, в туфлях, ещё по снегу, а позвонили мне с заветными словами: “Мы вас берём!” И только под Новый год, я и не ждала уже, работала на “Нашем радио”. Так стала совмещать радио и телевидение», — рассказывала Зейналова.
Дебют Светланы в утреннем эфире состоялся в феврале 2011 года. Первым ее напарником стал Роман Будников. В последующие годы она вела программу также в тандеме с Ариной Шараповой, Екатериной Стриженовой и Антоном Привольновым.
Работа в «Добром утре» оказалась не только престижной, но и крайне изматывающей. По словам Светланы, для эфира необходимо быть не просто бодрым, а находиться в отличной физической и эмоциональной форме. Со временем она выработала собственную систему подготовки к утру.
«Я уже знаю, когда мне нужна чашка чая, а когда — стакан воды или кофе. Все это вырабатываешь с годами», — делилась ведущая.
Тем, кто не знаком с закулисьем программы, может быть сложно понять, почему утренний эфир требует такой самоотдачи. Но Светлана подчеркивала, что в коллективе царит жесткая конкуренция, и расслабляться нельзя.
«Ты постоянно должен доказывать, что лучший. Причем и всем конкурентам, и своим телезрителям, и своему же коллективу. Это бесконечная гонка: нужно все время развиваться, поднимать уровень знаний, пропускать через себя огромное количество самой разной информации — хотя наша передача и развлекательная. Не выспалась, не можешь работать? Так, сейчас другая подойдет...» — говорила звезда.
Помимо «Доброго утра», Светлана участвовала в других телевизионных проектах. В 2012 году зрители увидели ее в шоу «Жестокие игры» и «Форт Боярд», а также в интеллектуальном шоу «Как стать миллионером?» — в паре с Игорем Кирилловым. В передаче «Пока все дома» публика познакомилась с родителями Зейналовой, а позже ее квартиру преобразили в программе «Идеальный ремонт».
Некоторое время Светлана вела популярное шоу «Голос. Дети», но затем покинула проект. В 2020 году она появилась в «Модном приговоре», где призналась в любви к ярким нарядам. Совместно с Владом Чижовым она вела программу «Гражданская оборона», посвященную вопросам ЖКХ.
Светлана также успела попробовать себя в кино. Ее можно увидеть в таких проектах, как «Московская сага», «Тяжелый песок» и «Любовь и прочие глупости». Кроме того, она сыграла журналистку в сериале «Боцман Чайка» рядом с Арменом Джигарханяном и Дмитрием Харатьяном.
Сколько зарабатывает Светлана Зейналова на корпоративах: отвечает продюсер
Светлана Зейналова работает не только телеведущей, но и проводит корпоративы. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти» рассказал о том, сколько на этом зарабатывает звезда.
«Да, Светлана работает на корпоративах. Ее ценник состоит из нескольких частей. Первое и самое главное – гонорар от 300 тысяч рублей по Москве. Возможно, если за пределами столицы, то ценник будет чуть выше», – поделился продюсер.
Сергей подчеркнул, что Светлана долгие годы остается востребованной, ее хотят видеть люди на своих праздниках и мероприятиях.
«Она является лицом Первого канала, что говорить, да, легенда, легенда программы «Доброе утро». Поэтому она пользуется спросом на корпоративах», – добавил Дворцов.
Слухи о романе с Тимуром Соловьевым
Работа на телевидении зачастую занимает большую часть жизни ведущих, а ежедневное общение в прямом эфире нередко становится поводом для слухов. Когда Тимур Соловьев объявил о разводе со своей супругой спустя всего три года брака, в медиа сразу появились догадки: возможно, в его жизни появилась новая женщина — коллега по эфиру Светлана Зейналова.
Зрители заметили, что между Светланой и Тимуром царит легкая, непринужденная атмосфера. Они подшучивают друг над другом, обмениваются теплыми словами в эфире. Дополнительную волну обсуждений вызвала публикация Зейналовой в феврале 2024 года. На своей личной странице она поздравила Тимура с днем рождения:
«У моего любимого мужчины днюха. Единственный мужчина, чьи недостатки стали его достоинствами!» — написала Светлана.
СМИ тут же заговорили о возможных отношениях телеведущих. Однако сам Соловьев, долго хранивший молчание, в итоге прокомментировал ситуацию. По словам шоумена, крутить романы на работе – это не про него. Печальный опыт в этом у звезды уже есть.
«Мы коллеги, друзья. Забавно, что Света иногда называет меня самым любимым мужчиной. Это у нее, как понимаю, такая фигура речи. После стольких лет совместной работы мне вообще сложно представить, что у нас что-то с ней могло возникнуть», — заявил он журналистам.
Тем временем поведение Зейналовой в эфире стало вызывать у зрителей разную реакцию. Некоторые заметили, что ее стиль общения с коллегами стал более активным и даже резким. В сети появилось множество критических отзывов. Но у Светланы есть и немало преданных поклонников, которые искренне ценят ее живость, юмор и непосредственность. Они видят в ней человека, который действительно «делает утро добрым».
Личная жизнь Светланы Зейналовой
Телеведущая, несмотря на экранную уверенность и харизму, с детства боролась с комплексами. Она всегда считала себя некрасивой и недостойной любви. Родные не особенно старались переубедить ее в обратном, советуя полагаться не на внешность, а на ум.
«Популярностью у мальчиков я не пользовалась. В старшей школе я была самым некрасивым гадким утенком, усыпанным прыщами, некрасивым, тощим. Мне хотелось длинные косы, но волосы у меня не росли, поэтому я всегда носила короткую стрижку. Грудь у меня не росла, зато росли усы», – рассказывала она «Мелу».
Личная жизнь долгое время не складывалась. Первые отношения появились только в 20 лет — и то начались с почти анекдотичной ситуации: парень едва не сбил Светлану на пешеходном переходе. После случайного разговора они обменялись номерами и начали встречаться. Однако уже через три месяца он исчез, как раз когда Зейналова готовилась к поступлению в театральное училище.
«Я названивала, рыдала, мучилась. Как же так, меня бросают?! Через несколько месяцев поступила в “Щепку”, и тут он объявился. “У меня начинается новая жизнь, — сказала спокойно, подняв трубку, — я теперь студентка театрального училища, больше не звони”. В Щепкинском, кстати, обнаружилось столько симпатичных мальчиков, просто разбегались глаза. И самое удивительное — они все обращали на меня внимание!» — делилась Светлана.
Среди новых знакомых особенно выделился скромный старшекурсник Ваня из Владимира. Под Новый год Зейналова сделала первый шаг и пригласила его поехать вместе на праздник, к нему. Родители были в шоке.
Молодые люди начали встречаться, однако через два года отношения завершились. Иван не смог найти работу после выпуска, и конфликты становились все чаще. Светлана, не желая продолжать борьбу за двоих, предложила расстаться.
«Ваня, как выяснилось, переехал в Краснодар, и когда я ему наконец дозвонилась, у него уже была новая девушка. Тогда впервые поняла, как быстро успокаиваются мужчины. Ещё несколько месяцев назад рвал и метал, кричал, что покончит жизнь самоубийством, что без меня не сможет жить, а сегодня у него уже новая семья», — вспоминала ведущая.
Следующий роман тоже оказался болезненным. Новый избранник — актер из театра «У Никитских ворот» — не желал трудиться и однажды ушел из ресторана, где Светлана подрабатывала официанткой, не сказав ни слова. Его друзья отреагировали грубо:
«Могла бы устроиться кем угодно, но не официанткой. Нам тоже неловко, не хотим с тобой общаться», — заявили они.
Позже он исчез, прихватив общие деньги. Прошло пять лет, и уже популярной телеведущей Светлана получила от него неожиданное сообщение: «Привет! Как живешь, чем дышишь?»
Настоящую страсть Зейналова испытала, когда начала встречаться с программным директором радио MAXIMUM Алексеем Глазатовым. По ее словам, он обладал сильным личным обаянием и привлекал множество женщин.
«Алексей не красавец, но обладает магнетическим обаянием. Его обожало огромное число женщин. В каком бы состоянии ни находился, всегда отыскивалась даже не одна, а две-три барышни, готовые и счет за него оплатить, и домой отвезти — да на все, что угодно! Мне постоянно приходилось отгонять его поклонниц. Помню, одна из бывших дам подкараулила на улице и напала, пытаясь вырвать мне волосы, с криком: “Отдай его, Леша только мой!”» — делилась она.
Сомнения в отношениях не покидали Светлану даже спустя годы. Из страха потерять любимого она отказывалась от съёмок, лишь бы не оставлять его одного.
В 2008 году они поженились. Но со временем Светлана начала отстаивать свою позицию, что все чаще вызывало разногласия. Она старалась изменить человека, что стало роковой ошибкой.
«Когда он ушел с радио MAXIMUM на “Европу Плюс”, меня начали гнобить, постоянно пытались уволить. В итоге не выдержала и ушла сама. Вся в слезах сидела, не представляя, что делать дальше. Прямо хоть умирай! Приходила на другие радиостанции, мне говорили: “О, мы вас слышали! Берем!”. Потом узнавали, кто мой муж, и отказывали. Причина — какая-то корпоративная политика: не принято, чтобы муж и жена работали на разных радиостанциях. При этом к себе Алексей меня брать категорически отказывался: мол, скажут, что жену выдвигаю», — вспоминала Зейналова.
На этом фоне она узнала, что ждет ребенка, но беременность прервалась на раннем сроке. Потеряв все, Светлана оказалась в эмоциональной яме. Но смогла выбраться из нее и начать новую жизнь.
Особенный ребенок
Спустя несколько месяцев после тяжелой потери ребенка Светлана Зейналова вновь узнала, что станет мамой. Беременность протекала непросто — телеведущая почти не выходила из больницы. Но в 2009 году на свет появилась долгожданная дочь, которую Светлана назвала Александрой.
«Я оказалась сумасшедшей мамочкой. Меня трясло от любого Санькиного насморка, считала её сопение предсмертными судорогами. Рыдала по поводу и без», — со слезами вспоминала ведущая программы «Доброе утро».
Поначалу все шло хорошо. Но спустя полтора года Светлана заметила, что дочь начала вести себя странно. Диагноз, который она услышала от врача, поверг ее в шок — аутизм.
«Я погрузилась в работу и не сразу заметила, что у Александры начались проблемы с восприятием внешнего мира, от которых нельзя отмахнуться. Конечно, какое-то время делала вид, что все у нее в порядке, просто у дочери такой характер, она очень эмоциональная. Всем вокруг говорила, что это нормально, когда ребенок не смотрит в глаза, не разговаривает в полтора года, падает на пол и начинает кричать. На самом деле я была в ужасе и не знала, что предпринять», — откровенно делилась Зейналова.
Со временем Светлана научилась понимать дочь и справляться с трудностями. Но ее супруг Алексей оказался не готов принять диагноз. Он стал все чаще уходить из дома, и в какой-то момент сказал:
«Давай разъезжаться. Я очень устал. Вот Санек подрастет, и тогда, может быть, вернусь...»
Однако судьба снова преподнесла телеведущей неожиданную встречу. В ее жизни появился человек, который не испугался ни диагноза дочери, ни бытовых трудностей. Это был маркетолог Дмитрий Ленский. Александра быстро привыкла к нему и вскоре стала называть его папой.
«Митя моложе на несколько лет, и меня это страшно смущало. Мы вместе работали, он иногда подходил, мило болтали, но не более. Однажды получаю от него СМС: “Давай после зарплаты куда-нибудь сходим?” А он весь такой положительный — непьющий и некурящий. Думаю: зачем мне это? Помню, такой пост в ответ накатала: “Найди себе молодую блондинку с высокой грудью, которая будет смотреть на тебя с открытым ртом! Это не я, понимаешь? У меня ребенок, ипотека, аутизм…”» — вспоминала Светлана.
Повторно замуж она выходить не планировала, но в мае 2018 года, когда ей было 40 лет, родилась вторая дочь — Вероника. Светлана признавалась, что не стремилась снова стать матерью, и относилась скептически к женщинам, решившимся на ребенка в зрелом возрасте.
Прошло два года, и в СМИ появились слухи о разрыве Светланы и Дмитрия. Сначала телеведущая отмалчивалась, но позже открыто признала, что причиной расставания стала другая женщина. Разница в возрасте — почти восемь лет — тоже сыграла свою роль: Дмитрий ушел к 30-летней избраннице. Светлана пережила это спокойно.
«Мужчины проблем не любят. Или надо было себе выбирать каких-то других мужчин — сердобольных, которые за тобой будут носить горшок в старости», — с грустью отмечала Зейналова.
Она признает, что не самый легкий человек в отношениях:
«Я очень сильный человек, со мной рядом находиться непросто, многих мужчин я просто пугаю. Не нашелся еще тот, кто мне рот заткнет! Самое интересное в моей жизни — это я. Нужно найти того, кто будет сидеть со мной в одной песочнице, играть в одни игрушки. И не будет пытаться меня переделать или вытащить», — откровенно говорила ведущая, подчеркивая, что с Дмитрием они просто не совпали по характеру, к тому же он был младше.
Сейчас старшей дочери Зейналовой 16 лет. Светлана делится в соцсетях ее успехами и говорит, что наследница собирается поступать в колледж и хочет стать самостоятельным человеком. Зейналова признавалась в личном блоге, что не дает отдыхать особенной дочери. По словам телеведущей, она заставляет Александру постоянно работать над собой, поскольку у нее нет другого выбора.
Неудачи в личной жизни и флирт на работе: сваха объяснила одиночество Светланы Зейналовой
Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» поделилась своим мнением по поводу личной жизни Светланы Зейналовой. Она считает телеведущую одной из самых позитивных на российском ТВ, но с непростой судьбой.
Анна отметила, что Светлана родилась 8 мая, «Телец – восьмерка» – это одно из самых мощных сочетаний. Фундаментальный упертый Телец, который любит жизнь и все красивое, но при этом, не сворачивая идет к своей цели и добивается ее, и сильная «восьмерка» – число достижений, лидерства, железного стержня и материализма.
«Светлана априори хочет видеть рядом с собой «сильного, волевого, решительного» мачо. А такие мужчины выбирают легких, эфемерных леди, которые смотрят на них с обожанием и восхищаются каждым их поступком. А это точно не Светлана», – считает сваха.
Ходит много слухов о романе Зейналовой с соведущим по программе Тимуром Соловьевым. Осипова убеждена, что это всего лишь выдумки.
«Тимур – легкий, воздушный «Водолей – двойка» (11 февраля) – это симбиоз двух единиц, что означает высшую степень эмпатии, дипломатии, душевности, но при этом, две единицы дают тотальное первенство и стремление к достижениям. Светлана точно не в его вкусе, они просто добрые друзья и не более. Светлане нужен мужчина из ее поколения, который будет сочетать в себе легкость и мудрость, с которым ей будет просто в общении и надежно по жизни», – высказалась сваха.
Анна надеется, что Светлана обязательно встретит такого мужчину, ведь она этого достойна.
Сестра Светланы Зейналовой
Светлана Зейналова не раз признавалась, что ее часто сравнивают со старшей сестрой — известной журналисткой Ирадой Зейналовой. И хотя Светлана с уважением относится к заслугам Ирады, ее иногда утомляют чужие ожидания, особенно когда от нее требуют такого же высокого уровня серьезности и профессиональной самоотдачи.
«Я бы уже сломалась 100 раз где-нибудь на границе и домой стала проситься в теплую кроватку, а она — нет! Может на стульях спать, не есть и не пить, все только ради хорошего актуального сюжета», — с восхищением рассказывала Светлана.
Несмотря на публичность обеих сестер, профессионального соперничества между ними никогда не было. Каждая выбрала свой путь и чувствует себя в нем уверенно. Светлана работает в развлекательных проектах, Ирада — в серьезной журналистике.
«Мы с ней работаем в разных телевизионных жанрах. Она — серьезный журналист, я — шоувумен. Да и по жизни у нас с ней разные подходы — и к себе, и к людям, и к профессии», — подчеркивает Светлана.
С 13 сентября 2024 года Ирада Зейналова занимает должность чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Маврикий. А в конце года президент России Владимир Путин присвоил ей ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Ирада сообщила, что завершит карьеру журналиста.
Делала Светлана Зейналова пластические операции или нет: отвечает хирург
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о внешности Светланы Зейналовой.
«У Светланы достаточно своеобразное лицо – как наливное яблочко. Судя по всему, она прибегала к услугам пластического хирурга. Потому что на старых фотографиях у Светланы заметны брыльки. Да и само по себе у нее лицо достаточно тяжелое, поэтому без помощи специалиста возрастные изменения были бы очень видны», – отметила специалист.
Хирург считает, что Зейналова выглядит вполне на свой возраст. Она также обратила внимание на стиль телеведущей в одежде, который, возможно, тоже прибавляет ей годы.
«Что касается косметологических процедур, то я бы рекомендовала Светлане Зейналовой обратить внимание на те, которые направлены на улучшение качества кожи. Ведь если телеведущая делала пластику, то это временно ухудшает кровообращение. Поэтому в дальнейшем тканям требуется включить все свои регенеративные резервы, чтобы это кровообращение восстановить. Соответственно, даже такая незначительная временная ишемия не идет на пользу тканям. Поэтому стоит сделать упор на процедуры с плацентарными препаратами», – добавила Мадина.
Специалист подчеркнула, что особое внимание стоит удалить на современные методы омоложения кожи. Сейчас большое распространение приобретают экзосомы. Это специализированные внутриклеточные пузырьки, участвующие в межклеточной коммуникации. Они перспективны как универсальные инструменты для адресной доставки в клетки терапевтических препаратов. То есть если использовать препарат на основе экзосом, нуклиновых кислот, то это окажет хорошее влияние на состояние ее кожи.
«Также Светлане не повредит время от времени прибегать у RF-лифтингу. В отличие от поверхностного нагрева, радиочастотное излучение достигает глубоких слоев дермы, где расположены "фабрики" по производству коллагена и эластина. При повышении температуры до 40-45 градусов Цельсия старые, потерявшие свою эластичность волокна начинают разрушаться. Этот процесс воспринимается фибробластами – клетками-строителями – как сигнал SOS, и они, словно по команде, активизируются, начиная активно синтезировать новые, молодые волокна коллагена и эластина. В результате происходит естественная подтяжка кожи, разглаживаются морщины и повышается ее тонус», – заключила хирург.