Разводы, флирт с Соловьевым и диагноз дочери: жизнь Светланы Зейналовой за кадром «Доброго утра»

Личная жизнь Светланы Зейналовой

Телеведущая, несмотря на экранную уверенность и харизму, с детства боролась с комплексами. Она всегда считала себя некрасивой и недостойной любви. Родные не особенно старались переубедить ее в обратном, советуя полагаться не на внешность, а на ум.

«Популярностью у мальчиков я не пользовалась. В старшей школе я была самым некрасивым гадким утенком, усыпанным прыщами, некрасивым, тощим. Мне хотелось длинные косы, но волосы у меня не росли, поэтому я всегда носила короткую стрижку. Грудь у меня не росла, зато росли усы», – рассказывала она «Мелу».

Личная жизнь долгое время не складывалась. Первые отношения появились только в 20 лет — и то начались с почти анекдотичной ситуации: парень едва не сбил Светлану на пешеходном переходе. После случайного разговора они обменялись номерами и начали встречаться. Однако уже через три месяца он исчез, как раз когда Зейналова готовилась к поступлению в театральное училище.

«Я названивала, рыдала, мучилась. Как же так, меня бросают?! Через несколько месяцев поступила в “Щепку”, и тут он объявился. “У меня начинается новая жизнь, — сказала спокойно, подняв трубку, — я теперь студентка театрального училища, больше не звони”. В Щепкинском, кстати, обнаружилось столько симпатичных мальчиков, просто разбегались глаза. И самое удивительное — они все обращали на меня внимание!» — делилась Светлана.

Среди новых знакомых особенно выделился скромный старшекурсник Ваня из Владимира. Под Новый год Зейналова сделала первый шаг и пригласила его поехать вместе на праздник, к нему. Родители были в шоке.

Молодые люди начали встречаться, однако через два года отношения завершились. Иван не смог найти работу после выпуска, и конфликты становились все чаще. Светлана, не желая продолжать борьбу за двоих, предложила расстаться.

«Ваня, как выяснилось, переехал в Краснодар, и когда я ему наконец дозвонилась, у него уже была новая девушка. Тогда впервые поняла, как быстро успокаиваются мужчины. Ещё несколько месяцев назад рвал и метал, кричал, что покончит жизнь самоубийством, что без меня не сможет жить, а сегодня у него уже новая семья», — вспоминала ведущая.

Следующий роман тоже оказался болезненным. Новый избранник — актер из театра «У Никитских ворот» — не желал трудиться и однажды ушел из ресторана, где Светлана подрабатывала официанткой, не сказав ни слова. Его друзья отреагировали грубо:

«Могла бы устроиться кем угодно, но не официанткой. Нам тоже неловко, не хотим с тобой общаться», — заявили они.

Позже он исчез, прихватив общие деньги. Прошло пять лет, и уже популярной телеведущей Светлана получила от него неожиданное сообщение: «Привет! Как живешь, чем дышишь?»

Настоящую страсть Зейналова испытала, когда начала встречаться с программным директором радио MAXIMUM Алексеем Глазатовым. По ее словам, он обладал сильным личным обаянием и привлекал множество женщин.

«Алексей не красавец, но обладает магнетическим обаянием. Его обожало огромное число женщин. В каком бы состоянии ни находился, всегда отыскивалась даже не одна, а две-три барышни, готовые и счет за него оплатить, и домой отвезти — да на все, что угодно! Мне постоянно приходилось отгонять его поклонниц. Помню, одна из бывших дам подкараулила на улице и напала, пытаясь вырвать мне волосы, с криком: “Отдай его, Леша только мой!”» — делилась она.

Сомнения в отношениях не покидали Светлану даже спустя годы. Из страха потерять любимого она отказывалась от съёмок, лишь бы не оставлять его одного.

В 2008 году они поженились. Но со временем Светлана начала отстаивать свою позицию, что все чаще вызывало разногласия. Она старалась изменить человека, что стало роковой ошибкой.

«Когда он ушел с радио MAXIMUM на “Европу Плюс”, меня начали гнобить, постоянно пытались уволить. В итоге не выдержала и ушла сама. Вся в слезах сидела, не представляя, что делать дальше. Прямо хоть умирай! Приходила на другие радиостанции, мне говорили: “О, мы вас слышали! Берем!”. Потом узнавали, кто мой муж, и отказывали. Причина — какая-то корпоративная политика: не принято, чтобы муж и жена работали на разных радиостанциях. При этом к себе Алексей меня брать категорически отказывался: мол, скажут, что жену выдвигаю», — вспоминала Зейналова.

На этом фоне она узнала, что ждет ребенка, но беременность прервалась на раннем сроке. Потеряв все, Светлана оказалась в эмоциональной яме. Но смогла выбраться из нее и начать новую жизнь.

Особенный ребенок

Спустя несколько месяцев после тяжелой потери ребенка Светлана Зейналова вновь узнала, что станет мамой. Беременность протекала непросто — телеведущая почти не выходила из больницы. Но в 2009 году на свет появилась долгожданная дочь, которую Светлана назвала Александрой.

«Я оказалась сумасшедшей мамочкой. Меня трясло от любого Санькиного насморка, считала её сопение предсмертными судорогами. Рыдала по поводу и без», — со слезами вспоминала ведущая программы «Доброе утро».

Поначалу все шло хорошо. Но спустя полтора года Светлана заметила, что дочь начала вести себя странно. Диагноз, который она услышала от врача, поверг ее в шок — аутизм.

«Я погрузилась в работу и не сразу заметила, что у Александры начались проблемы с восприятием внешнего мира, от которых нельзя отмахнуться. Конечно, какое-то время делала вид, что все у нее в порядке, просто у дочери такой характер, она очень эмоциональная. Всем вокруг говорила, что это нормально, когда ребенок не смотрит в глаза, не разговаривает в полтора года, падает на пол и начинает кричать. На самом деле я была в ужасе и не знала, что предпринять», — откровенно делилась Зейналова.

Со временем Светлана научилась понимать дочь и справляться с трудностями. Но ее супруг Алексей оказался не готов принять диагноз. Он стал все чаще уходить из дома, и в какой-то момент сказал:

«Давай разъезжаться. Я очень устал. Вот Санек подрастет, и тогда, может быть, вернусь...»

Однако судьба снова преподнесла телеведущей неожиданную встречу. В ее жизни появился человек, который не испугался ни диагноза дочери, ни бытовых трудностей. Это был маркетолог Дмитрий Ленский. Александра быстро привыкла к нему и вскоре стала называть его папой.

«Митя моложе на несколько лет, и меня это страшно смущало. Мы вместе работали, он иногда подходил, мило болтали, но не более. Однажды получаю от него СМС: “Давай после зарплаты куда-нибудь сходим?” А он весь такой положительный — непьющий и некурящий. Думаю: зачем мне это? Помню, такой пост в ответ накатала: “Найди себе молодую блондинку с высокой грудью, которая будет смотреть на тебя с открытым ртом! Это не я, понимаешь? У меня ребенок, ипотека, аутизм…”» — вспоминала Светлана.

Повторно замуж она выходить не планировала, но в мае 2018 года, когда ей было 40 лет, родилась вторая дочь — Вероника. Светлана признавалась, что не стремилась снова стать матерью, и относилась скептически к женщинам, решившимся на ребенка в зрелом возрасте.

Прошло два года, и в СМИ появились слухи о разрыве Светланы и Дмитрия. Сначала телеведущая отмалчивалась, но позже открыто признала, что причиной расставания стала другая женщина. Разница в возрасте — почти восемь лет — тоже сыграла свою роль: Дмитрий ушел к 30-летней избраннице. Светлана пережила это спокойно.

«Мужчины проблем не любят. Или надо было себе выбирать каких-то других мужчин — сердобольных, которые за тобой будут носить горшок в старости», — с грустью отмечала Зейналова.

Она признает, что не самый легкий человек в отношениях:

«Я очень сильный человек, со мной рядом находиться непросто, многих мужчин я просто пугаю. Не нашелся еще тот, кто мне рот заткнет! Самое интересное в моей жизни — это я. Нужно найти того, кто будет сидеть со мной в одной песочнице, играть в одни игрушки. И не будет пытаться меня переделать или вытащить», — откровенно говорила ведущая, подчеркивая, что с Дмитрием они просто не совпали по характеру, к тому же он был младше.

Сейчас старшей дочери Зейналовой 16 лет. Светлана делится в соцсетях ее успехами и говорит, что наследница собирается поступать в колледж и хочет стать самостоятельным человеком. Зейналова признавалась в личном блоге, что не дает отдыхать особенной дочери. По словам телеведущей, она заставляет Александру постоянно работать над собой, поскольку у нее нет другого выбора.